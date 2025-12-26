Repaso de la F1 2025: la vida en Ferrari se convierte en una "pesadilla" para Hamilton

"Es una pesadilla, la he estado viviendo desde hace un tiempo", fue el sincero resumen de Lewis Hamilton sobre la temporada 2025 de Fórmula 1, ya que fue el año en el que, probablemente, rindió a su peor nivel.

El siete veces campeón del mundo finalizó sexto en el campeonato, a 86 puntos de su compañero en Ferrari Charles Leclerc y, por primera vez desde que llegó a la F1 en 2007, no consiguió ningún podio en un gran premio a lo largo de toda una campaña.

Desde luego, no era así como el británico de 40 años imaginaba que se desarrollaría la temporada, la primera vestido con los colores de la Scuderia, especialmente porque en realidad había comenzado relativamente bien. Una vez superada la emoción inicial por su fichaje bomba procedente de Mercedes y centrado ya en el trabajo, Hamilton arrancó con fuerza, logrando una victoria en el sprint desde la pole en la segunda ronda, en Shanghai.

Ese fin de semana, el británico habló de que "realmente estaba sintiendo" el SF-25 y de que su victoria había silenciado en cierta medida a las críticas, que no habían dejado de aumentar desde que comenzaron sus problemas al inicio de la era del efecto suelo en 2022.

Pero resultó ser lo único destacado del año para él, ya que el Ferrari de 2025 carecía de ritmo general y sus pilotos tuvieron dificultades para encontrar consistencia después de que un cambio completo de la suspensión saliera mal. Y eso sin mencionar el proceso de adaptación de Hamilton, que optó por un cambio de vida total tras 12 temporadas récord con las Flechas Plateadas.

"Llegué con la mente realmente abierta", dijo en mayo. "No sabía lo duro que iba a ser. Sabía que iba a ser un desafío. Es tan desafiante como podía serlo en todos los frentes".

Así que, con Hamilton necesitando tiempo para adaptarse, no sorprende que Leclerc se impusiera a su compañero de equipo, teniendo en cuenta que el piloto de 28 años está en el equipo desde 2019 y forma parte de la familia Ferrari en sentido amplio desde 2016. El monegasco pudo exprimir al máximo lo que tenía, mientras que Hamilton no hacía más que encontrarse con un obstáculo tras otro. Tampoco ayudó que Ferrari detuviera todo el desarrollo del coche a mitad de 2025 para prepararse para el inminente cambio de reglamento de la F1 el año siguiente.

La victoria en el sprint de Shanghai, un raro punto destacado para Hamilton este año Photo by: Bryn Lennon - Formula 1

El británico, por lo tanto, tuvo que conformarse con lo que le dieron, un coche construido sin ninguna de sus aportaciones, y quedó prácticamente atrapado luchando en la zona media. El rendimiento de Hamilton a finales de la primavera y comienzos del verano fue aceptable, con cuartos puestos en Austria y Silverstone, además de un tercer lugar en el sprint de Miami, pero todo fue a peor a partir de agosto.

Llegaron el accidente en Zandvoort, el fallo a la hora de ejecutar una orden de equipo en Bakú, y se convirtió en el primer piloto titular de Ferrari en la F1 en sufrir tres eliminaciones consecutivas en Q1, desde Las Vegas hasta el final de temporada en Abu Dhabi. Y a lo largo de esas dificultades finales, quedó claro que Hamilton solo quería que la campaña terminara, algo que se reflejaba en unas sesiones con la prensa cada vez más apagadas, en las que no respondía con más que unas pocas palabras por pregunta.

Esa negatividad incluso molestó al presidente de Ferrari, John Elkann, quien fue clave para llevar a Hamilton a la escudería italiana. Se trató de un movimiento que llevaba años gestándose y que Ferrari no puede permitirse que salga mal, teniendo en cuenta que han pasado 17 años desde su último título de Fórmula 1.

Pero 2026 trae una esperanza renovada, un nuevo ciclo reglamentario y un Ferrari cuyo diseño sí ha contado con la participación de Hamilton. Y con Hamilton ya seguramente más asentado en el equipo, el año que viene tendrá que estar a la altura, de lo contrario volverán las preguntas sobre su futuro en la Fórmula 1…