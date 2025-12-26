Repaso de la F1 2025: la mejor temporada de Max Verstappen pese a no lograr el título

Max Verstappen ofreció la mejor temporada de su carrera en la Fórmula 1 hasta la fecha, a pesar de que su racha de cuatro títulos mundiales consecutivos llegó a su fin. Y no es solo el punto de vista de este autor y de la mayoría de los lectores, sino también del propio protagonista.

"Sí, creo que sí", dijo Verstappen cuando fue consultado tras el final de Abu Dhabi sobre si 2025 había sido su mejor año. "No tengo ningún arrepentimiento sobre mi temporada. El rendimiento ha sido fuerte, he odiado este coche en algunos momentos, pero también lo he amado en otros, y siempre intento extraer lo máximo de él incluso en los fines de semana difíciles que hemos tenido".

Ya se ha hablado mucho de ello, pero vale la pena subrayarlo una vez más: que Verstappen llegara a la última fecha en la conversación por el título fue algo notable. Y es que Red Bull comenzó el año completamente a contrapié, después de haber producido un RB21 impredecible, inestable y falto de equilibrio en comparación con el misil que los campeones reinantes de McLaren llevaron para 2025.

Pero incluso en esas primeras rondas, cuando el equipo de Woking era la fuerza dominante, Verstappen siguió extrayendo el máximo de su coche y sumó una cantidad de puntos que ningún otro piloto habría logrado. Su momento más destacado es, obviamente, aquella increíble vuelta de pole position en Suzuka, ya que hasta entonces Lando Norris y Oscar Piastri habían marcado el ritmo, antes de que Verstappen apareciera cuando más importaba para sorprender a la dupla de McLaren y quedarse con el récord del circuito.

Se sostuvo para lograr la victoria, la primera de la temporada, antes de conseguir un segundo triunfo cuatro carreras más tarde en Imola, en la séptima cita del calendario. Fue allí donde el cuatro veces campeón del mundo ganó el gran premio con un audaz adelantamiento al poleman Piastri por el exterior de la chicana de Tamburello, lo que le valió el premio a la Acción del Año de la FIA.

Sin embargo, esos resultados todavía no fueron suficientes para mantener inicialmente a Verstappen en la pelea por el título, ya que McLaren fue escapándose cada vez más. El neerlandés tampoco se ayudó a sí mismo en Barcelona, cuando aparentemente chocó de manera intencional con George Russell, lo que le valió una penalización de 10 segundos que lo hizo caer del quinto al décimo puesto en el resultado final, aunque eso no deja de ser solo una carrera en un calendario de 24 fechas.

Charles Leclerc, Ferrari, Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images via Getty Images

Y hubo muchas otras razones por las que Verstappen no pudo pelear por el título desde el inicio, como por ejemplo en Austria, donde fue eliminado por Andrea Kimi Antonelli en la primera vuelta. Estas dificultades persistentes se extendieron durante dos tercios de la temporada y no fue hasta la fecha 16, en Monza, cuando Verstappen llegó con un déficit de 104 puntos respecto del líder del campeonato, Piastri, que las cosas empezaron a cambiar gracias a varias actualizaciones, especialmente en el suelo, del RB21.

Durante las últimas nueve carreras, Verstappen contó con un coche capaz de desafiar de manera consistente a McLaren, lo que permitió que los aficionados volvieran a ver al Verstappen que arrasó camino a cuatro títulos, disipando cualquier duda sobre su condición de mejor piloto de la F1. Porque, sencillamente, cuando se le dan las herramientas, nadie más puede acercarse.

El piloto de 28 años ganó posteriormente cinco de los siguientes ocho grandes premios, además de la sprint de Austin, para transformar su temporada. También se vio beneficiado por los numerosos errores de McLaren, como el desastroso fin de semana de Piastri en Bakú, el error estratégico del equipo en Qatar y la doble descalificación en Las Vegas, todo lo cual contribuyó a que Verstappen llegara a la definición en segundo lugar y a solo 12 puntos del nuevo líder, Norris.

Pero dominar el Gran Premio de Abu Dhabi desde la pole position tampoco fue suficiente para lograr un quinto título mundial, ya que el tercer puesto de Norris le dio al piloto de 26 años su primera corona. Aun así, eso no le quita valor a la temporada de Verstappen, ya que el último tercio fue testigo de una de las mayores remontadas de la historia de la F1. Y si el neerlandés hubiera tenido éxito en su recuperación, habría quedado registrada como una de las mejores campañas campeonas de todos los tiempos.