¿Cuál fue la mayor sorpresa de la temporada 2025 de F1?

La temporada 2025 de Fórmula 1 puede que no haya ofrecido los escenarios más alucinantes de la historia, pero algunos de sus acontecimientos igualmente levantaron cejas, y con razón.

Estos son los que identificamos como las mayores sorpresas del año.

Red Bull despide a Christian Horner – Jake Boxall-Legge

Christian Horner, Red Bull Racing Photo by: Red Bull Content Pool

El despido de Christian Horner y la posterior revolución en Red Bull. El hecho de que Horner hubiera logrado aferrarse a su control sobre Red Bull tras el escándalo de 2024, en el que fue acusado de comportamiento inapropiado hacia una colega femenina, sugería que había superado la tormenta, especialmente después de que una investigación interna lo absolviera de cualquier falta.

El declive de Red Bull a lo largo de 2024 y en la primera parte de 2025 no había encendido necesariamente alarmas externas sobre el futuro de Horner; de hecho, había más interrogantes sobre los movimientos de Max Verstappen tras un inicio de temporada inconsistente con el equipo. Sin embargo, Horner fue apartado tras el Gran Premio de Gran Bretaña, para sorpresa de todos en Red Bull, y no solo de los que estaban fuera del equipo.

Ahora bajo la dirección de Laurent Mekies, Red Bull está atravesando su metamorfosis más significativa desde que ingresó al campeonato en 2005. Los arquitectos de sus éxitos anteriores, Horner, Adrian Newey, Jonathan Wheatley y ahora Helmut Marko, ya no están, y Mekies está dando poder a quienes permanecen dentro para que asuman los puestos clave. Nunca cambies un equipo ganador, dicen, pero siempre llega un punto en el que un equipo ganador se vuelve rancio.

Isack Hadjar brilla como debutante – Ed Hardy

Isack Hadjar, Racing Bulls Photo by: Piotr Zajac / NurPhoto via Getty Images

Al comienzo del año recuerdo haber pensado que Isack Hadjar estaba ahí solo para mantener caliente el asiento de Racing Bulls para Arvid Lindblad en 2026. El francés fue el ascenso inesperado, el hombre que no había ganado ningún título en categorías inferiores y que terminó 14° en su campaña debut en F2, con su única victoria en la sprint de Zandvoort.

Nada de eso parecía indicar a alguien hecho para competir al más alto nivel y mucho menos para defenderse con solvencia en la Fórmula 1. Esa sensación se reforzó en el Gran Premio de Australia, cuando Hadjar se accidentó en la vuelta de formación y posteriormente fue objeto de algunas palabras duras de Helmut Marko por la forma en que lloró como reacción a su abandono.

Pero la respuesta del joven de 21 años, con una campaña estelar, demostró que estaba tan equivocado sobre él como podía estarlo. Estuvieron los cinco resultados en puntos en ocho carreras después de Melbourne, obviamente el podio en Zandvoort, y el hecho de haber dominado a su compañero Liam Lawson con un registro de 21-6 frente a él en clasificación.

Hadjar ha recibido de manera natural un ascenso a Red Bull para 2026, logrando así mucho más con su carrera en la F1 de lo que jamás pensé que conseguiría. Así que mis respetos para él, sin duda la sorpresa de la campaña 2025.

Oscar Piastri se queda sin el título – Owen Bellwood

Oscar Piastri, McLaren Photo by: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Después de apenas un puñado de carreras, parecía claro que McLaren tenía una mano sobre el título de constructores de 2025 y que su alcance al campeonato de pilotos se acortaba con cada gran premio disputado. Para el final del Gran Premio de los Países Bajos, resultaba ridículo sugerir que alguien distinto de Oscar Piastri pudiera quedarse con la corona, después de haber ganado siete de los 15 grandes premios disputados hasta ese momento.

Para entonces, su ventaja sobre su compañero Lando Norris había crecido a más de 30 puntos, y estaba a más de 100 puntos de Max Verstappen, de Red Bull, que prácticamente había quedado descartado al caer la bandera a cuadros en Zandvoort. Sin embargo, Piastri no volvió a ganar ninguna carrera después de eso, y su caída de rendimiento fue sísmica.

Accidentes en Bakú, Singapur y la sprint de Austin hicieron que su control de la cima de la clasificación se debilitara, y cayó por detrás de Norris después de que el británico ganara el Gran Premio de México. Lo impensable ocurrió en Las Vegas, cuando Verstappen también superó al australiano después de que ambos McLaren fueran descalificados por un desgaste excesivo de la plancha.

Ese no fue el único problema para Piastri, ya que su confianza en su McLaren se desplomó en la segunda mitad de la temporada. Y aunque logró recuperarla en las últimas pocas carreras, resultó ser demasiado poco y demasiado tarde.

El hecho de que Piastri no haya logrado mantener el liderato del campeonato para llevarse el título fue sorprendente. El hecho de que retrocediera hasta el tercer puesto cuando cayó la bandera a cuadros en Abu Dhabi fue impactante.

Williams termina quinto en el campeonato de constructores – Filip Cleeren

Carlos Sainz, Williams Photo by: Erik Junius

Había pocas dudas de que Williams, al menos, no iba a retroceder este año tras un desastroso 2024 que comenzó con un coche tardío y con sobrepeso, lo que luego derivó en una escasez de repuestos a medida que se acumulaban las facturas por choques.

Todo eso ya quedó atrás, y había mucha otra fruta al alcance de la mano que podía dar dividendos para el equipo con base en Grove, como sus operaciones en pista. Pero con Williams enfocada abiertamente en 2026 y dedicando apenas tiempo de túnel de viento a su coche de 2025 este año, no esperaba que Williams asegurara el quinto puesto de manera tan contundente.

Por supuesto, eso se debe en parte a que algunos de sus rivales no cumplieron, especialmente Aston Martin, pero Williams realmente logró utilizar sus recursos de manera eficiente para hacer que su coche de lanzamiento de 2025 fuera lo suficientemente sólido como para sentar las bases de una campaña exitosa. Suma la velocidad y la experiencia de Carlos Sainz para igualar a Alex Albon, y tienes una pareja de pilotos sobresaliente para llevar al equipo hacia el futuro. Puede que haya habido algo de suerte involucrada en los dos podios de Sainz, pero tanto él como el equipo se los ganaron con creces.