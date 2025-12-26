Repaso de la F1 2025: Ocon recibió un verdadero desafío de parte de un debutante en Haas

"Esteban ha demostrado en los equipos para los que ha competido que es alguien que siempre está en la pelea y sumando puntos".

Así presentó Gene Haas a su nueva incorporación, Esteban Ocon, de cara a la temporada 2025. En el inicio de su novena campaña en la Fórmula 1, la octava como piloto titular, Ocon estaba llamado a encabezar el esfuerzo de Haas junto al prometedor, pero todavía inexperto, protegido de Ferrari Oliver Bearman.

Emparejado con la nueva ingeniera de carrera Laura Mueller, que anteriormente había sido ingeniera de rendimiento en Haas, Ocon se vio sorprendido por la falta de ritmo inicial del equipo, al clasificarse 19° en Melbourne. Ambos VF-25 cerraron la parrilla tanto en la salida como al caer la bandera a cuadros.

Aun así, el coche tenía potencial. Ocon lo llevó hasta el quinto puesto en el Gran Premio de China, aunque heredó esa posición tras la descalificación de ambos Ferrari.

Después de eso, el rendimiento de Haas se mantuvo irregular. Ocon alternó eliminaciones tempranas en la Q1 con apariciones en la Q3 en Miami y Mónaco, tras haberse accidentado en la clasificación de Bahréin, un error poco habitual en el francés.

Esteban Ocon, Haas F1 Team Photo by: Peter Fox / Getty Images

Los buenos resultados en clasificación le permitieron a Ocon sumar puntos decentes, con un séptimo puesto en Mónaco y un quinto lugar en la carrera sprint de Spa-Francorchamps, y afrontó el receso de verano con 27 puntos frente a los ocho de Bearman.

Pero el rendimiento del piloto de 20 años fue en aumento. Hasta la cita de España, Ocon había superado a Bearman en clasificación por 7-3; en los 20 eventos restantes, fue superado por 15-5. El ganador de un gran premio de F1 tuvo dificultades para extraer lo mejor de su maquinaria, y la situación no hizo más que empeorar.

Ocon se mostró cada vez más descontento con el comportamiento del VF-25, especialmente en frenada, hasta el punto de que el viernes en Abu Dhabi le dijo a Canal+ que se "sentía como un debutante que nunca había conducido un coche de F1".

"Hay mucha inestabilidad", añadió. "Siento que ya no puedo pilotar, que ya no puedo completar una vuelta. Ha sido inmanejable durante muchas carreras.

"No podemos solucionar los problemas y no se adapta a mi estilo de conducción, así que… simplemente somos lentos. Estamos muy, muy lejos de donde deberíamos estar".

Sin embargo, el jefe del equipo, Ayao Komatsu, dejó claro que el problema residía en el estilo de conducción de Ocon, y que la escudería no sabía cómo resolverlo dado que su piloto debutante manejaba sin problemas la misma especificación de coche. "La mejor opción es que conduzcas alrededor del problema, que encuentres una manera de pilotar así", consideró el japonés.

Esteban Ocon, Haas F1 Team, Ayao Komatsu, Haas F1 Team Photo by: Peter Fox / Getty Images

De ahí los escasos 11 puntos de Ocon después del receso de verano, mientras que Bearman sumó 33. El piloto más experimentado terminó la temporada tres puntos por detrás de su joven compañero, algo que admitió abiertamente que fue "difícil de tragar".

2026 será clave para que Ocon demuestre su valía, tanto como alguien capaz de liderar a Haas con experiencia como como piloto capaz de sumar puntos de manera constante. Pero Bearman no hará más que fortalecerse.

Al menos, Ocon ya ha demostrado ser un buen compañero de equipo en Haas, a pesar de su reputación, discutiblemente inmerecida, de ser alguien que discute demasiado con sus compañeros.

El francés dijo que había encontrado un "entorno más saludable" que en Alpine y que tenía la "mejor relación de todas las que he tenido con compañeros de equipo" junto a Bearman.

Ocon incluso dejó pasar a su compañero en Bélgica cuando él estaba sufriendo con una configuración de baja carga aerodinámica bajo la lluvia. "Ni siquiera tuve que dar una orden de equipo", dijo Komatsu. "Esteban dejó pasar a Ollie por sí solo. Esa es la respuesta [a las preguntas sobre la reputación de Ocon]".

Ahora, Ocon solo necesita recuperar el ritmo rápido que ha mostrado durante la mayor parte de su carrera en la F1.