Alpine ve difícil repetir en la F1 2026 un éxito como el de Brawn GP en 2009

En 2026, Alpine cambiará de motor y pasará de ser un equipo de fábrica a un equipo cliente. La unidad de potencia Renault, fabricada en Viry-Châtillon, será reemplazada por un motor Mercedes, lo que convertirá al equipo franco-británico en la cuarta escudería de la parrilla en utilizar el bloque procedente de Brackley.

Este nuevo capítulo, además de la reestructuración total del reglamento de la F1, ofrecerá una oportunidad a Alpine, que desea por encima de todo volver al buen camino tras una decepcionante temporada 2025.

Sin duda, el equipo esperará vivir una historia similar a la de Brawn GP en 2009.

Nacido de las cenizas del equipo Honda, que se había retirado abruptamente del campeonato a finales de 2008, la escudería comprada por Ross Brawn fue salvada in extremis gracias a una asociación con Mercedes y se inscribió en el campeonato 2009 con un presupuesto limitado.

Gracias a una interpretación innovadora del nuevo reglamento aerodinámico, en particular la introducción de un doble difusor, el BGP001 tomó una ventaja decisiva al inicio de la temporada. Jenson Button ganó seis de las siete primeras carreras, colocando a Brawn GP al frente de ambos campeonatos acompañado por Rubens Barrichello en el otro monoplaza.

Si bien la competencia, liderada por Red Bull, se acercó a lo largo del año, la ventaja acumulada permitió al equipo resistir hasta el final. Button se consagró campeón del mundo de pilotos y Brawn GP también se adjudicó el título de constructores, al término de su única temporada en la F1, ya que el equipo fue posteriormente comprado para convertirse en Mercedes Grand Prix.

Rubens Barrichello en el BGP001 lucha con Heikki Kovalainen en el MP4-24 en el Gran Premio de Turquía 2009. Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Consultado durante el final de la temporada 2025 en Abu Dhabi sobre la posibilidad de vivir una epopeya comparable a la de Brawn GP en 2009, el director de Alpine, Steve Nielsen, reconoció no creer en un escenario similar para la temporada 2026 del equipo de Enstone, ni tampoco para ningún equipo del mediocampo.

"¡Eso espero!", lanzó entre risas, antes de abordar el tema seriamente: "Creo que cuando Brawn hizo eso en 2009, no era totalmente inédito, pero sí poco habitual. Brawn aceptó hacer un sacrificio durante toda una temporada, poniendo en pista un coche que tenía un año de ventaja. En aquella época, la mayoría de los equipos cambiaban a la nueva reglamentación durante el verano, así que ellos tenían realmente seis meses de ventaja. Era muy claramente lo que había que hacer en ese momento. Hoy en día, todo el mundo conoce la receta. El 'truco' se ha puesto delante de nuestros ojos, sabemos cómo funciona."

"[Esta temporada], otros equipos, incluso aunque nosotros hayamos cambiado muy pronto, han hecho lo mismo, probablemente después de nosotros, pero aun así bastante pronto. No creo que nadie haya seguido desarrollando su coche hasta hoy [Abu Dhabi], salvo que estén luchando por el campeonato. Entonces, ¿sigue siendo posible? Imagino que sí, pero la clave para lograrlo ahora ya es bien conocida."

Las claves para tener éxito en 2026 según Alpine

El reglamento de 2026 está impregnado de incertidumbres. Los cambios serán tan numerosos que resulta difícil anticipar la futura jerarquía sin haber visto a los nuevos monoplazas en acción. Como en cada inicio de una nueva era en la Fórmula 1, la clave para los equipos será mantenerse extremadamente reactivos desde el comienzo de la temporada, para corregir rápidamente el rumbo en caso de ser necesario y orientar su desarrollo por el mejor camino posible.

Consultado sobre este asunto, Steve Nielsen detalló lo que consideraba esencial para negociar bien el giro hacia 2026: "Creo que siempre hay que tener un buen coche para empezar. ¿Llegará alguien con algún tipo de doble difusor, un F-duct [una solución aerodinámica introducida por McLaren en 2010 y prohibida la temporada siguiente] u otra cosa por el estilo? No lo sé, lo dudo, pero si me hubieran hecho la pregunta en 2009, probablemente habría respondido lo mismo, así que no puedo descartarlo."

Pierre Gasly, Alpine Photo de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"Es uno de los riesgos cuando hay un cambio reglamentario importante: o alguien lo ha entendido todo, o alguien se ha equivocado completamente", añadió el británico. "Honestamente, veremos si se presenta una oportunidad de ese tipo. Pero para todos los demás detalles, la ausencia del DRS, el resto de los cambios, la batería más grande, los neumáticos diferentes, todos tenemos coches que ruedan en los simuladores, todos hemos utilizado coches modificado (para probar). Así que todos estamos recopilando datos."

"Estoy seguro de que todos han visto lo ajustadas que estaban las clasificaciones [en Abu Dhabi], con solo unas pocas décimas entre el primero y, en un momento dado, el decimosexto. Esa diferencia se ampliará de manera natural con las nuevas regulaciones, y algunas escuderías probablemente habrán trabajado mejor que otras, lo cual es normal. Las que hayan trabajado peor seguramente recuperarán muy rápido su retraso."

"Incluso si empiezas la temporada con una ventaja, y yo estaba en Williams cuando teníamos ese increíble motor Mercedes [en 2014]: entonces estábamos en una categoría aparte respecto a la mayoría de los otros coches, a excepción del equipo de fábrica, pero eso solo duró nueve meses, un año, antes de que todo el mundo volviera a ponerse al nivel. Esa ventaja es, por tanto, muy temporal."

"Así que debemos poner en pista un buen coche y luego desarrollarlo de manera intensiva, porque será una guerra, como todos saben. Es algo que no hemos hecho este año. Por lo tanto, nuestra fábrica va a tener que rendir al máximo, porque hemos limitado voluntariamente las evoluciones esta temporada. La fábrica no ha pasado por un momento fácil, pero tenía otras prioridades. En cambio, en cuanto el coche esté en pista, apuntaremos a evoluciones importantes a lo largo del año para seguir siendo competitivos."