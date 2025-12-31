Repaso de la F1 2025: el rendimiento de Oscar Piastri decae y se queda sin el premio mayor

Después de lograr la victoria en el Gran Premio de los Países Bajos, Oscar Piastri se encontraba cómodamente en lo más alto del campeonato de Fórmula 1. El abandono de Lando Norris cuando marchaba segundo dejó al británico a 34 puntos de su compañero de equipo, con Max Verstappen entonces a 104 puntos de distancia. Una serie de victorias estelares en las primeras fases de la temporada había demostrado la eficacia de Piastri en una posición de dominio, mientras buscaba revancha por su ignominiosa salida de pista bajo un aguacero a mitad de la carrera inaugural de la temporada en Melbourne.

Tras una actuación controlada en China y un tercer puesto en Japón, Piastri consiguió luego tres victorias consecutivas para colocarse al frente del campeonato por delante de Norris; Bahréin le ofreció un combo de pole, vuelta rápida y victoria, y después el australiano forzó a Verstappen a superarlo fuera de pista en Yeda y se benefició de la posterior penalización al neerlandés. Luego ejecutó un adelantamiento al Red Bull que salía desde la pole en la primera mitad de la carrera de Miami para ampliar aún más esa ventaja en puntos.

Barcelona presentó otra muestra de la capacidad de Piastri para asfixiar una carrera desde la punta, y luego evitó por muy poco daños tras el mal calculado ataque de Norris en Montreal para aumentar todavía más su ventaja en el campeonato, sacando el máximo provecho de su McLaren en esos raros días en los que no rendía bien. Y, aunque el nivel de Norris empezó a mejorar, Piastri terminó segundo detrás de su compañero en Austria, Gran Bretaña (tras una penalización por una infracción detrás del coche de seguridad) y Hungría, pero mostró los dientes con un adelantamiento implacable sobre Norris en la largada del Gran Premio de Bélgica.

Oscar Piastri, McLaren Photo by: Mark Thompson - Getty Images

El abandono de Norris en Zandvoort aseguró que la ventaja de Piastri en el campeonato alcanzara un punto crítico, y el australiano se había ganado elogios por su carácter imperturbable y su instinto asesino. Pero, a medida que la temporada europea llegaba a su fin, las cosas empezaron a desmoronarse, justo cuando se le pidió a Piastri que cediera una posición después de que Norris perdiera el segundo puesto en el pitlane en Monza. El resurgimiento de Red Bull y el desastre de Piastri en Bakú, con un accidente en la clasificación y luego otro en la primera vuelta de la carrera, precipitaron una caída abrupta, y los malos resultados en Austin y México le hicieron perder el liderazgo del campeonato frente a Norris.

Se sugirió que Piastri había necesitado revisar su estilo natural de conducción para encontrar rendimiento en los circuitos de menor agarre y, aunque tuvo un mejor control del coche en Brasil y Las Vegas, las circunstancias se confabularon para ampliar la brecha en la lucha por el campeonato. Piastri demostró su regreso a la forma en Qatar, aunque la victoria se le escapó de las manos por culpa de McLaren, cuando optar por no detenerse durante el coche de seguridad le costó el liderato. El daño ya estaba hecho, y Piastri solo fue una opción externa para el título en Abu Dhabi.