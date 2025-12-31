Repaso de la F1 2025: Gabriel Bortoleto justificó la confianza de Sauber en él

Gabriel Bortoleto podía ser el vigente campeón de Fórmula 2, pero al hacer su debut en la Fórmula 1 con la atribulada escudería Sauber, la temporada de novato del brasileño parecía destinada a pasar inadvertida.

El primer brasileño en la parrilla a tiempo completo en ocho años, Bortoleto sufrió un debut humillante en Melbourne, trompeando en circunstancias complicadas. Pero el ex junior de McLaren se repuso de manera admirable, aunque la falta de competitividad de Sauber hizo que no tuviera nada que mostrar, resignado a terminar fuera de los puntos durante los primeros 10 fines de semana de grandes premios. En ese momento, Bortoleto admitió que esa racha sin puntos le pesó más de lo que había anticipado, acostumbrado como estaba a luchar por victorias todos los fines de semana en F3 y F2.

La temporada 2025 de Sauber comenzó de verdad en Barcelona, escenario de un importante paquete de actualizaciones que incluyó un nuevo fondo. Las nuevas piezas no cambiaron de manera drástica al C45, pero dadas las estrechísimas diferencias en la zona media de la F1 2025, eso fue suficiente para meter a Sauber de lleno en la batalla del pelotón intermedio en lugar de pelear en el fondo. Y con eso, la temporada de novato de Bortoleto también despegó. El joven brasileño consiguió por fin sus primeros puntos con un octavo puesto en Austria y firmó otras dos actuaciones destacadas en Hungría, donde clasificó séptimo y terminó sexto, y en Monza, que le dio otro octavo lugar.

Si bien la campaña inicial de Bortoleto estuvo lejos de ser perfecta, incluyendo un debut en casa desgarrador en Brasil que terminó en dos accidentes, demostró tanto la velocidad necesaria como la fortaleza de carácter para prosperar en la élite del automovilismo.

Nico Hulkenberg, Sauber, Gabriel Bortoleto, Sauber Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Eso quedó especialmente claro en su ritmo puro frente al especialista en clasificación Nico Hulkenberg. Mientras el veterano alemán consiguió el resultado más destacado de Sauber con un largamente esperado podio en Silverstone, Bortoleto encadenó una racha de ocho sesiones de clasificación consecutivas superando a su compañero de equipo. Hulkenberg logró recuperarse para igualar el marcador de clasificación en 15-15, pero se vio exigido por un joven que todavía estaba aprendiendo los secretos del oficio.

"Creo que todo tiene que ver con la confianza que tienes en el auto, y en ese sentido ha sido una gran temporada poder estar a la par de alguien como Nico", dijo Bortoleto. "Es conocido como uno de los mejores clasificadores de la parrilla, así que desde mi punto de vista es algo bastante impresionante y estoy muy contento, porque también he podido aprender mucho de él".

A nivel interno, Sauber quedó muy impresionado con la velocidad, la actitud y la incansable ética de trabajo de Bortoleto, lo que justifica su decisión de emparejar a un veterano con un novato prometedor, en lugar de colocar otro piloto seguro junto a Hulkenberg, mientras el equipo se transforma en la escudería oficial de Audi.

Al repasar su propia temporada, Bortoleto consideró que mejorar su comprensión técnica de lo que necesita de un auto de F1 fue la principal lección de cara a 2026. "En el aspecto técnico, la cantidad de información y de enseñanzas que recibí a lo largo del año por parte de los ingenieros, y el hecho de estudiar y hacer todas estas cosas juntos, fue genial", explicó, antes de añadir su habitual autocrítica. "El año pasado, después de la temporada, básicamente no sabía nada. No tenía ni idea de lo que quería del auto ni de lo que necesitaba del auto".