Repaso de la F1 2025: el primer año completo de Bearman deja ver lo que puede ser su futuro

Oliver Bearman irrumpió en la Fórmula 1 con fuerza cuando fue lanzado directamente a la acción, sustituyendo a Carlos Sainz en Ferrari en el Gran Premio de Arabia Saudita 2024. En un circuito complicado y en el equipo con mayor exposición de la parrilla, el entonces joven de 18 años demostró que tenía la fortaleza mental para igualar su talento al terminar séptimo en un debut tan inesperado.

La primera campaña completa de Bearman con Haas confirmó que el británico sigue en la trayectoria correcta para convertirse algún día en piloto de Ferrari de manera permanente. Pero eso no significa que todo haya sido sencillo.

Coincidiendo con mal arranque del equipo en Melbourne, con un auto aerodinámicamente inestable, Bearman se accidentó en Australia. Y, según su propia admisión, la primera mitad de su temporada de novato no estuvo al nivel que esperaba de sí mismo y estuvo plagada de errores. ¿Inevitablemente? Tal vez, pero eso no los hizo menos frustrantes para el muy autocrítico piloto de 20 años. Hubo un accidente innecesario al ingresar a boxes bajo bandera roja en Silverstone, y también otros errores menores mientras el junior de Ferrari se adaptaba y, en el proceso, acumulaba nueve puntos de penalización en su licencia.

Pero el fin de semana de Silverstone también marcó un punto de inflexión positivo, ya que el importante paquete de actualizaciones de Haas aumentó la confianza de Bearman al volante del VF-25, especialmente en clasificación. La carrera siguiente en Spa fue su primer resultado en los puntos en nueve fechas y, desde el receso de verano, Bearman ha sido el segundo piloto que más puntos sumó en el pelotón medio de la F1, solo por detrás de Carlos Sainz,que logró dos podios en el proceso.

Desde entonces, también ha superado a su experimentado compañero de equipo Esteban Ocon en clasificación, algo que atribuyó a haber comenzado a dominar las características particulares de los neumáticos Pirelli en una sola vuelta.

Esteban Ocon, Haas F1 Team, Oliver Bearman, Haas F1 Team, Ayao Komatsu, Haas F1 Team Photo by: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

"Si me pusieran de nuevo en Suzuka o en China, probablemente no haría una vuelta más rápida en clasificación. No soy un piloto más rápido de lo que era al inicio del año, pero soy capaz de extraer una vuelta rápida con mayor frecuencia. Puedo mantener un ritmo de carrera más consistente y entiendo mucho mejor los neumáticos, lo que necesitan de mí en clasificación.

"También estoy cometiendo menos errores, pero todas estas cosas eran esperables en mi caso. Por eso nunca fui demasiado duro conmigo mismo por algunos de los errores que cometí a comienzos del año, incluso si algunos de ellos fueron muy tontos".

El mejor momento de Bearman fue su combativa actuación en el Gran Premio de México, donde superó oportunamente a Max Verstappen en las primeras vueltas y luego absorbió la presión para resistir al campeón del mundo y a otros perseguidores. Eso le valió el mejor resultado de su carrera, un cuarto puesto, y volvió a subrayar que, cuando Haas estaba en su mejor nivel, Bearman sabía aprovechar la oportunidad.

El equipo matriz Ferrari estará satisfecho y, si Bearman mantiene su trayectoria actual, a Haas le resultará difícil retenerlo.

"En cuanto a mi futuro, no ha habido conversaciones", dijo. "Yo solo manejo el auto. Creo que el resto se resolverá solo si rindo a un buen nivel".