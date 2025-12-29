Repaso de la F1 2025: Leclerc es el líder indiscutido de Ferrari, pero está perdiendo la paciencia

Se podría perdonar a Charles Leclerc por haber tenido grandes expectativas para la temporada 2025 de Fórmula 1. Después de todo, Ferrari se quedó muy cerca de conquistar el título mundial de constructores el año pasado, por lo que se esperaba que el equipo volviera a estar en la punta del pelotón.

No fue exactamente así, y la séptima temporada de Leclerc con la Scuderia fue posiblemente la peor desde 2021, al menos en términos de resultados.

Pero no hay mucho que reprocharle al monegasco. Leclerc tenía algo que demostrar junto al siete veces campeón del mundo entrante, Lewis Hamilton, quien nunca había sido superado de manera consistente por un compañero de equipo. Al final, rara vez fue igualado por el británico.

Habiendo sido en cierta medida un especialista en clasificación, Leclerc no brilló tanto como solía hacerlo, ya que el SF-25 fue menos competitivo que sus predecesores, pero aun así llegó a la Q3 en 29 ocasiones, quedándose fuera del top 10 únicamente en Imola, donde igualmente superó a Hamilton en clasificación.

Charles Leclerc, Ferrari Photo by: Sam Bagnall / Motorsport Images via Getty Images

Leclerc brilló especialmente en circuitos lentos. En una carrera procesional en Mónaco, terminó segundo tras clasificar en esa misma posición; en Hungría, logró la pole por apenas unas centésimas sobre los McLaren y lideró la carrera en las primeras vueltas antes de que un problema técnico lo sacara de las posiciones de podio. Aun así, consiguió siete resultados entre los tres primeros en total, mientras que Hamilton no logró ninguno.

Pero el niño dorado de Ferrari fue, como siempre, un jugador de equipo. Cuando se mencionaba su dominio sobre Hamilton, insistía en que su único objetivo era devolver a Ferrari a la cima: "Lewis no es mi objetivo en este momento".

Sin embargo, llevar a Ferrari de regreso a la gloria ha parecido una tarea muy complicada. A medida que avanzó la temporada, el SF-25 se volvió cada vez más difícil de manejar. Leclerc se sintió como un "pasajero" y describió el auto como "muy nervioso e impredecible". En Qatar, donde tuvo problemas para mantener el coche sobre la pista, ni siquiera él pudo encontrar las palabras para expresar lo mala que era la situación.

"¿Soy optimista para mañana? No lo soy, lo cual es bastante raro", dijo entonces a F1 TV. "Normalmente soy una persona muy optimista, pero tengo que decir que este fin de semana no hay rendimiento alguno en este auto".

Ferrari cambió su enfoque hacia las nuevas regulaciones técnicas de 2026 antes que la mayoría, lo que perjudicó su rendimiento en 2025, pero le dará la oportunidad de recuperarse el próximo año. La Scuderia lo necesitará, si quiere que Leclerc conserve lo que quizás más necesita: la esperanza.