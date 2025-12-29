Antonelli podría no alcanzar su nivel máximo en la F1 hasta 2030, dice Wolff

El jefe del equipo Mercedes, Toto Wolff, afirma que Andrea Kimi Antonelli podría necesitar entre tres y cinco años para alcanzar su nivel máximo de rendimiento en la Fórmula 1.

Antonelli debutó esta temporada en la F1 con muy poca experiencia, ya que el doble campeón de Fórmula 4 y Fórmula Regional se saltó la F3 en su camino hacia una única temporada en la F2.

El novato italiano fue, como era de esperar, irregular durante su primera campaña en la Fórmula 1, cometiendo varios errores de conducción y simplemente careciendo de rendimiento en comparación con el principal piloto de Mercedes, George Russell. Antonelli perdió 24-5 frente al británico en clasificación, excluyendo una clasificación sprint afectada por problemas de frenos en Spa-Francorchamps, y sumó apenas 150 puntos frente a los 319 de Russell.

El joven de 19 años obviamente tiene margen de mejora, y Mercedes no espera que esté en su mejor nivel en su segundo año en 2026. Preguntado en el podcast Beyond The Grid cuánto tiempo le llevaría a Antonelli alcanzar su pico, Wolff consideró que su protegido podría necesitar hasta 2030.

"¿Cuándo esperamos que alcance su punto máximo? Dentro de tres o cinco años", respondió el austríaco. "Y ese es el tiempo que necesitamos darle".

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Al ser consultado sobre lo que Antonelli aún tenía que aprender de la F1, Wolff aclaró: "Creo que sabe mucho de este deporte porque es lo que vive y respira todos los días. Pero está el componente humano, que necesita madurar como joven, afrontar las dinámicas y la presión de este entorno. Pero, quiero decir, no hay duda de que esto va en la dirección correcta".

El debut de Antonelli en la F1 en 2025, que no habría sido posible si Lewis Hamilton no hubiera cambiado de equipo para irse a Ferrari, le dio una experiencia significativa justo cuando el campeonato mundial se encamina hacia un nuevo reglamento técnico —tanto en chasis como en unidades de potencia— para 2026 y más allá.

"Creo que lo que sabemos y lo que hemos visto en los simuladores es que el próximo año la conducción va a ser diferente a la de este año", señaló el director general de Mercedes High Performance Powertrains, Hywel Thomas. "Hay mucho que asimilar. Hay muchas cosas nuevas que hacer. Así que creo que habría sido extraordinariamente difícil para alguien entrar en eso como su primer año.

"Por eso estoy contento de que haya hecho un año este año, definitivamente contento de que conozca al equipo y sea parte del equipo. Ya sabes, ha estado muchas veces en Brixworth [donde se encuentra el departamento de motores de Mercedes]. Hemos estado revisando todos los aspectos técnicos que van a cambiar. Está aportando su opinión en ese proceso. Así que sí, estoy muy satisfecho de que haya estado compitiendo este año".