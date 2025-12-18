Wolff no habría podido afrontar la presión de Antonelli: "Era un idiota a los 19 años"

El jefe del equipo Mercedes de Fórmula 1, Toto Wolff, afirmó que no habría podido manejar la presión que afronta Andrea Kimi Antonelli a los 19 años, explicando que a esa edad él era "un poco idiota".

Antonelli se convirtió esta temporada en el tercer piloto más joven de la historia de la F1, con solo 18 años, gracias a su rendimiento en monoplazas, con cuatro títulos en Fórmula 4 y Fórmula Regional. Además, fue el primer debutante en la F1 en un equipo puntero desde Lewis Hamilton en McLaren y Heikki Kovalainen en Renault en 2007.

Antonelli ya había mostrado señales de verse afectado por la presión en una actuación en casa en Monza el año pasado, cuando se accidentó en la FP1 en su primera vuelta lanzada, y volvió a sufrir bajo el peso de las expectativas en 2025, con oleadas de abusos en redes sociales que agravaron sus problemas.

Aun así, los responsables de Mercedes se han mostrado entusiasmados con la actitud profesional del joven italiano en relación con su edad.

"Yo diría que casi ha sido un juego de tres tercios", explicó el director general de Mercedes High Performance Powertrains, Hywel Thomas, en el podcast Beyond The Grid, al hablar de la temporada debut de Antonelli, después de que el novato terminara séptimo en el campeonato de pilotos de 2025.

"Porque llegó al equipo y, por supuesto, en esas primeras carreras piensas: 'Guau, es increíble que este chico, con tan poca experiencia, esté rindiendo así'. Luego tuvo su bache y los resultados no estaban ahí. Y ahora ha vuelto súper fuerte. Realmente impresionante.

"Y pensar que, ya sabes, tiene la edad que tiene y está lidiando con todo esto. Y es muy, muy inteligente. Trata a la gente realmente, realmente bien y es muy, muy maduro. Ahora, yo tengo hijos de su edad y no son tan maduros, te lo puedo asegurar; no les gustaría oírlo, pero no lo son".

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Toto Wolff, Mercedes Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Wolff coincidió: "La cuestión es que cuando hablamos con Kimi somos brutalmente honestos, tanto cuando va bien como cuando va mal. Y entonces te recuerdas a ti mismo que no estás sentado frente a un adulto. Kimi es más un chico que un adulto.

"Y tienes que recordarte que solo tiene 19 años. Sí, es un profesional en el coche y ha estado en el karting toda su vida y compitiendo toda su vida. Pero, en cuanto a la madurez, estamos esperando una aceleración del crecimiento que es casi demasiado difícil. Lo han lanzado a esto, y creo que cuando miras algunas de las peores carreras, es simplemente abrumadora la experiencia que está viviendo con todo el interés, la presión mediática; te escriben para arriba y para abajo.

"Tienes a un compañero de equipo extremadamente rápido y experimentado [George Russell] y aun así lo está sobrellevando. Y creo que eso demuestra que tiene un gran potencial para el futuro, porque, como dice Hywel, cuando yo tenía 19 años, era un poco idiota. No habría sido capaz de soportar las presiones que él tiene. Y por eso, cuando hablo con él, soy un poco duro, casi necesito retroceder y decirme: 'Un momento, ya sabes, es un chico'. Y eso también es un aprendizaje bastante interesante para nosotros".