Fórmula 1

Max Verstappen no volverá al #33 para la temporada 2026 de F1

Tras perder los derechos sobre el #1, Verstappen ha elegido su número de carrera para el próximo año, y no será el #33

Benjamin Vinel
Benjamin Vinel
Editado:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen ha elegido el #3 como su número de carrera para la temporada 2026 de Fórmula 1, tras su derrota en la lucha por el título este año.

Verstappen siempre había querido este número, ya que era de la suerte para él, pero estaba ocupado por Daniel Ricciardo cuando el neerlandés comenzó su carrera. Por lo tanto, eligió el #33 para “añadir el doble de suerte” y compitió con él desde 2015 hasta 2021, cuando ganó su primer título mundial.

El piloto de Red Bull pasó a utilizar el #1 en las últimas cuatro temporadas como campeón del mundo vigente, pero perdió la lucha por el campeonato 2025 frente a Lando Norris y, por lo tanto, tiene que ceder este número de carrera, que ha sido reclamado por Norris.

En teoría, debería haber vuelto al #33, pero la Comisión de F1 ha decidido que ahora se permitirá a los pilotos cambiar sus números de carrera.

Otro problema era que el #3 pertenecía a Daniel Ricciardo, cuya carrera terminó en septiembre de 2024 y que, en teoría, conservaba los derechos sobre ese número durante dos años, pero la Comisión de F1 ahora está permitiendo que los pilotos renuncien antes a estos derechos específicos.

Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01

Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01

Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Ricciardo ha aprobado por lo tanto el uso del #3 por parte de Verstappen.

“No será el número 33”, dijo Verstappen en su entrevista de fin de año con Viaplay. “Mi número favorito siempre ha sido el 3, aparte del número 1. Ahora podemos cambiar, así que será el número 3.

“El número 33 siempre estuvo bien, pero simplemente me gusta más un solo 3 que dos. Siempre dije que representaba doble suerte, pero ya he tenido mi suerte en la Fórmula 1”, concluyó el cuatro veces campeón del mundo y ganador de 71 grandes premios.

El nuevo número de Verstappen ha sido sorprendentemente poco exitoso en la F1, ya que, desde que se introdujeron los números de carrera para toda la temporada en la década de 1970, solo ganó dos títulos mundiales con Jacques Villeneuve en 1997 y Michael Schumacher en 2000.

Información adicional por Ronald Vording

Filtros