Todas las imágenes de cómo serán los coches de la F1 en 2026

A pocas semanas de los primeros ensayos invernales de la temporada 2026, la FIA presentó este miércoles nuevos renders informáticos de cómo podrían verse los Fórmula 1 de la próxima temporada.

Las primeras imágenes del concepto de los coches de 2026 se habían revelado en junio de 2024, al mismo tiempo que se presentaban las grandes líneas de la futura reglamentación. Posteriormente, en diciembre de 2024, se difundieron nuevos renders, con los autos luciendo la misma decoración predominantemente azul, pero esta vez mostrados en situación de carrera.

Las imágenes publicadas este miércoles constituyen así una tercera y, en principio, última iteración por parte de la FIA y la F1 de los monoplazas 2026. En algunas de ellas, el concepto aparece vestido con una decoración negra y roja que, evidentemente, remite a los colores del logotipo de la categoría, así como con un número "26" en blanco, un guiño al año de entrada en vigor de la nueva reglamentación. En otras imágenes reaparece la decoración azul.

Teniendo en cuenta las últimas modificaciones reglamentarias, se pueden apreciar algunos cambios a nivel de los pontones y de los deflectores con respecto a la versión anterior.

En las próximas semanas, serán los equipos los que tomarán el relevo de la FIA para dar forma a la imagen de esta nueva era del campeonato del mundo, con las primeras presentaciones de decoraciones —que quizá se apoyen en algunos casos en el modelo genérico de la FIA, como se vio a comienzos de 2022— e incluso de autos completos. Luego llegará el momento de las primeras fotos de las máquinas reales en pista, ya sea durante los shakedowns o en los ensayos invernales.

Como recordatorio, los F1 versión 2026 cambiarán tanto a nivel de chasis, como de motor y de neumáticos con respecto a sus predecesores. Serán más pequeños, más estrechos, más livianos, producirán menos carga aerodinámica (entre un 15 y un 30% menos), menos resistencia (alrededor de un 40% menos) y contarán con aerodinámica activa. El objetivo sigue siendo reducir al máximo el aire sucio, un fenómeno que contribuye a degradar el rendimiento de los autos que circulan detrás y a dificultar las luchas en pista.

En cuanto a los motores, la potencia será aportada a partir de ahora en partes iguales por los componentes térmico y eléctrico; el MGU-H, que recuperaba la energía generada por el calor del turbo desde 2014, desaparecerá en favor de un MGU-K más potente, que recupera la energía del frenado, y el combustible será 100% renovable.

Por último, en lo que respecta a los neumáticos, los productos suministrados por Pirelli seguirán siendo de 18 pulgadas, pero también serán más estrechos para contribuir al esfuerzo de reducción del peso de los autos. Su identidad gráfica evolucionará ligeramente, tal como lo recuerdan los renders de la FIA.