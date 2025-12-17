La F1 y la FIA presentan nuevas imágenes y terminología para los coches de F1 de 2026

A poco más de un mes del primer test de 2026 —que se llevará a cabo a puertas cerradas en Barcelona— la F1 y la FIA han compartido una nueva impresión de cómo debería verse la Fórmula 1 en los próximos años.

La FIA ha publicado renders basados en el reglamento técnico recientemente actualizado. Los coches del próximo año contarán con aerodinámica activa, dimensiones ligeramente más reducidas con una distancia entre ejes 200 mm más corta y un chasis 100 mm más estrecho, y un peso mínimo ligeramente inferior de 770 kilogramos, aunque muchos en el paddock cuestionan cuán realista es esa cifra para los equipos, especialmente en el primer año del ciclo.

Los renders más recientes de la FIA también muestran pequeñas actualizaciones en los pontones y en los denominados in-wash boards, ya que la reducción del aire sucio es uno de los objetivos clave del nuevo reglamento. En conjunto, la resistencia aerodinámica debería reducirse aproximadamente un 40%, mientras que los nuevos coches generarán entre un 15 y un 30% menos de carga aerodinámica en comparación con la generación anterior.

Watch: Explicadas las reglas técnicas de la F1 2026

Los renders también muestran la nueva imagen de marca de Pirelli para los neumáticos de 2026, que fueron probados por todos los equipos después del Gran Premio de Abu Dhabi. Los neumáticos seguirán siendo de 18 pulgadas, a pesar de la preferencia inicial de la FIA por las 16 pulgadas, pero serán ligeramente más estrechos para ayudar a reducir el peso.

Overtake, Boost y Recharge

Como explicó Nikolas Tombazis durante un encuentro con los medios, entre ellos Motorsport.com, en Abu Dhabi, la terminología oficial también ha sido revisada por completo.

Cuando la FIA presentó por primera vez el reglamento de 2026 durante el Gran Premio de Canadá del año pasado, incluía los modos X y Z para la aerodinámica activa, y el Manual Override Mode como ayuda para los adelantamientos. Este último se introdujo porque el DRS desaparecerá lógicamente con la llegada de la aerodinámica activa. Sin embargo, los aficionados pronto acortaron Manual Override Mode a MOM.

La FIA buscó simplificar toda la terminología de cara a 2026, para evitar que la nueva era de la F1 resultara demasiado compleja para los aficionados. El miércoles, el organismo rector anunció oficialmente la nueva convención de nombres.

Render del coche de la F1 2026 según la FIA Photo by: FIA

A partir de ahora, el Manual Override Mode pasará a llamarse Overtake (Adelantamiento). Al igual que con el DRS, los pilotos solo podrán utilizarlo cuando estén a menos de un segundo del auto que va delante en el punto de detección. La principal diferencia es que la ayuda para adelantar ya no provendrá de la apertura del alerón trasero —ya que todos lo harán en las rectas— sino de una potencia eléctrica adicional.

En lo que respecta a la potencia eléctrica, la FIA también ha definido otros dos términos: Boost (Impulso) y Recharge (Recarga). El modo Boost se refiere al despliegue de energía del ERS accionado por el piloto. Cada piloto decide en qué parte de la vuelta utiliza cada porción de la energía disponible para atacar o defenderse.

Dado que este elemento táctico jugará un papel mucho más importante que nunca, algunos equipos esperan ver adelantamientos en lugares poco habituales. En la práctica, sin embargo, eso aún está por verse, ya que parece probable que todos los pilotos conozcan qué sectores del circuito son más críticos y, por lo tanto, desplieguen la mayor parte de la energía en zonas similares. Recharge es el modo en el que la energía se utiliza para recargar la batería.

Straight Mode y Corner Mode

Render del coche de la F1 2026 según la FIA Photo by: FIA

Por último, la FIA ha optado por simplificar los términos relacionados con la aerodinámica activa. La distinción inicial entre X-mode y Z-mode ya no se considera necesaria, ya que todos los pilotos utilizarán esencialmente el mismo modo en distintas partes del circuito: la configuración normal de mayor carga aerodinámica en las curvas y la configuración de baja resistencia de los alerones delantero y trasero en las rectas.

A partir de ahora, estos modos se denominarán simplemente Straight Mode (Modo Recta) y Corner Mode (Modo Curva). El ajuste para las rectas, anteriormente conocido como Z-mode, es descrito ahora por la FIA de la siguiente manera:

"Straight Mode es la configuración de aerodinámica activa en la que los flaps de los alerones delantero y trasero se abren para reducir la resistencia total y aumentar la velocidad punta. Estará disponible para todos los coches en puntos designados del circuito, en rectas de una longitud mínima".

En el caso del Corner Mode, los alerones regresan a sus formas habituales: "Corner Mode es la configuración de aerodinámica activa en la que los flaps de los alerones delantero y trasero permanecen en su posición normal de alta carga aerodinámica para maximizar el rendimiento en curva".

La FIA añadió que todos los nuevos términos para 2026 han sido probados con los denominados "grupos focales de aficionados", formados por nuevos seguidores, aficionados existentes y seguidores centrales de la F1.

Coches de la F1 2026 (render) Photo by: Liberty Media