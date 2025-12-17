Gasly recuerda su paso por Red Bull: "No había apoyo por ningún lado"

Hoy líder consolidado de Alpine, la carrera de Pierre Gasly en la F1 no ha sido un camino tranquilo. Surgido de la estructura de Red Bull, el francés debutó en la categoría en 2017 con Toro Rosso (hoy Racing Bulls), por apenas cinco carreras, en reemplazo de Daniil Kvyat. Luego fue confirmado como piloto titular a tiempo completo la temporada siguiente.

"Recuerdo que saltaba sobre mi cama en Malasia", contó al sitio web oficial de la F1. "Yo era piloto reserva de Red Bull. Me llamaron para decirme que estuviera listo: este fin de semana corres [en lugar de Kvyat]. Cuando tuve esa oportunidad, era el hombre más feliz del mundo. Recuerdo haber llegado a la grilla sabiendo que me estaban dando esa chance. A partir de ahí, todo estaba en mis manos: tenía el auto, el equipo, las personas a mi alrededor. Desde ese momento, me tocaba a mí, tenía el control".

En su primera temporada completa en la categoría reina, Gasly sumó 29 puntos gracias a cinco llegadas dentro del top 10, con como mejores resultados un cuarto puesto en Bahréin ya en la segunda fecha del año y una sexta posición en Bélgica.

"Disputé cuatro o cinco carreras en 2017 y luego comencé la temporada 2018 [como titular]", agregó Gasly. "En la segunda carrera, boom: cuarto lugar en Bahréin. Eso generó inmediatamente un enorme entusiasmo. Justo después de Budapest, Daniel [Ricciardo] anunció que se iba de Red Bull. Recuerdo haber llegado a Grecia para las vacaciones y pensar: 'Guau, Daniel se va'".

"Red Bull tenía a Carlos Sainz como opción y estaba yo. Era entre Sainz y yo. Sonó el teléfono y Helmut [Marko] me dijo: 'OK, serás piloto de Red Bull Racing al inicio del año que viene'. Eso fue solo seis meses después del comienzo de mi primera temporada completa en la F1".

Pierre Gasly y Franz Tost, director de Toro Rosso, celebran su cuarto puesto en Baréin en 2018. Photo by: Andrew Hone / Motorsport Images

Sin embargo, el salto de Toro Rosso a Red Bull resultó complicado para Pierre Gasly. Los destellos de rendimiento vistos en su primera temporada no se confirmaron, y el francés se encontró en un entorno que consideraba poco propicio para su desarrollo.

"No voy a mentir, fue difícil", confesó. "2019, mi segundo año en Fórmula 1, no había apoyo por ningún lado, en un equipo muy grande que apoyaba muchísimo a Max [Verstappen], y por buenas razones, porque él aportaba los resultados".

También lee: Fórmula 1 Villeneuve rechaza que Red Bull haga sus coches de F1 para Verstappen

"De mi lado, empezaba con un nuevo ingeniero que venía de la Fórmula E, sin experiencia en F1. La dinámica era extraña. No tenía realmente las herramientas para rendir. Intenté luchar a mi manera porque quería tener éxito, y al final estoy acá para eso: rendir. Ellos no estaban satisfechos, pero yo tampoco, porque veía que no podía mostrar mi potencial".

Después de seis meses, Gasly acumulaba 11 llegadas en los puntos, incluidas dos dentro del top 5. Resultados alentadores, pero insuficientes en comparación con las actuaciones de Max Verstappen, que en el mismo período logró tres podios y dos victorias. Red Bull decidió entonces degradar al francés a Toro Rosso tras el Gran Premio de Hungría, en agosto, en favor del joven debutante Alexander Albon.

"Casi fue un alivio", explicó. Naturalmente, Gasly atrajo toda la atención en su primera carrera tras regresar al segundo equipo, en Spa. "No era una energía agradable", añadió. "Estoy ahí para hacer mi trabajo y dar lo mejor de mí, pero había mucha negatividad. Yo atravesaba todo eso. Solo quería pilotar".

La revancha de Gasly en Monza

Pierre Gasly en el podio del GP de Monza 2020. Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Reconfirmado para 2020, Pierre Gasly logró esa temporada la primera y por ahora única victoria de su carrera en Fórmula 1, en casa de su equipo, ahora rebautizado AlphaTauri, en el Gran Premio de Italia. Un triunfo con sabor a revancha, un año después de su salida del equipo oficial, mientras que Alexander Albon, su reemplazante, se encontraba a su vez con grandes dificultades en el segundo asiento de Red Bull.

"Fue increíble, por eso me tomé ese momento en el podio, para asimilar los millones de emociones y pensamientos que me cruzaban por la cabeza", relató Gasly. "Estaba en mi propio mundo. Esos pocos segundos los llevaré conmigo para siempre".

"Fue un momento único porque era durante el Covid, así que no había nadie. El año en el que Monza nunca pareció tan vacío. Fue un poco una lástima, pero me da una buena razón para volver a ganar en Monza".