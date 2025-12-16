Tsunoda ve oportunidades para la F1 2026: "Ya escuché posibles escenarios"
Aunque Yuki Tsunoda vivió un año desafiante en Red Bull y tuvo que ceder nuevamente ese asiento después de 22 carreras, este año se ha visto crecer a sí mismo y sigue motivado para trabajar en un regreso.
Yuki Tsunoda supo después del Gran Premio de Qatar que su asiento en Red Bull pasaría a manos de Isack Hadjar para la temporada de Fórmula 1. Dado que en Racing Bulls se optó por Liam Lawson y Arvid Lindblad, todas las puertas quedaron cerradas para que Tsunoda consiguiera un asiento como titular en la parrilla. En segundo plano, seguirá activo como piloto de pruebas y reserva en Red Bull.
Así, después de 22 carreras llegó a su fin el sueño de Red Bull para Tsunoda, algo que no vio venir del todo.
"Me lo dijeron después de la carrera en Qatar, pero honestamente al principio no lo sentí realmente", dijo Tsunoda a la filial japonesa de DAZN. "Me había preparado para esa posibilidad, pero la noticia fue diferente de lo que había escuchado antes, así que me sorprendió. Escuché que la decisión quizá se modificó justo antes de que me llegara", revela el japonés.
"Seguramente hay muchas razones detrás. Pero cuando me dijeron que el año que viene no tendría un asiento fijo, no fue como si el mundo se viniera abajo. Teníamos Abu Dhabi por delante, así que me enfoqué de inmediato en la siguiente carrera".
Además, Tsunoda sigue esperando más oportunidades en 2026. "Existe la posibilidad de que el próximo año no se limite solo a tareas de simulador y de reserva. Ya he escuchado algunos posibles escenarios. Por ahora estoy descansando y luego empezaré a entrenar para la próxima temporada".
No fue exactamente la temporada que Tsunoda había esperado, pero aun así está orgulloso del progreso que ha logrado.
"Creo que este fue el año en el que más crecí, como persona y como piloto. Especialmente a nivel mental di grandes pasos. Fue un año intenso", subrayó Tsunoda. "En cuanto al control emocional, pude reiniciarme cada vez, pasara lo que pasara. Pude seguir concentrado en mi rendimiento y rendir. No me dejé afectar por la presión mental ni externa, en parte gracias al apoyo de mi mánager y de mi entrenador".
Además, Tsunoda no se desanima y continúa trabajando en un regreso a la Fórmula 1. "Solo tengo 25 años, así que todavía tengo mucho margen para crecer. Esto recién empieza. Tal vez comience un nuevo capítulo, pero tengo curiosidad por ver cómo puedo seguir desarrollándome a partir de aquí. Tengo la oportunidad de ver cosas que antes no veía, de aprender desde otro ángulo, y eso es algo que espero con ganas. Mi motivación para el próximo año es enorme".
