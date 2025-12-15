Poco más de una semana después del final de la temporada 2025 de Fórmula 1, Pirelli ya anuncia con qué neumáticos comenzarán los pilotos y los equipos la campaña 2026 del campeonato del mundo.

Al igual que en 2025, el año que viene comenzará con un trío de carreras en Oceanía y Asia, con los Grandes Premios de Australia (del 6 al 8 de marzo), China (del 13 al 15 de marzo) y Japón (del 27 al 29 de marzo).

Un tríptico que permitirá a Pirelli ofrecer desde el inicio, en competición, su gama completa de compuestos, ya que el fabricante italiano llevará los C3 (duros / blancos), C4 (medios / amarillos) y C5 (blandos / rojos) a Melbourne; los C2 (duros / blancos), C3 (medios / amarillos) y C4 (blandos / rojos) a Shanghái; y finalmente los C1 (duros / blancos), C2 (medios / amarillos) y C3 (blandos / rojos) a Suzuka.

No obstante, los equipos habrán tenido la posibilidad de empezar a familiarizarse con estos nuevos neumáticos —que serán, entre otras cosas, más estrechos para contribuir al esfuerzo de reducción del peso de los monoplazas—, ya que antes del inicio de la competición se habrán celebrado tres sesiones de tests invernales: en Barcelona (del 26 al 30 de enero, aunque cada equipo solo podrá rodar tres de los cinco días) y en Bahréin (del 11 al 13 y del 18 al 20 de febrero).

Cabe recordar que la temporada 2026 estará marcada por importantes cambios reglamentarios, con un chasis revisado (fin del énfasis en el efecto suelo, más estrecho y ligero, dotado de aerodinámica activa) y un nuevo motor V6 turbo híbrido (eliminación del MGU-H, paridad entre la parte eléctrica y la térmica en cuanto a la potencia entregada y combustible 100% sostenible).

compuestos de neumáticos para la f1 2026 Gran Premio C1 C2 C3 C4 C5 Australia X X X China X X X Japón X X X