Michael Masi consigue un nuevo cargo en un campeonato de Nueva Zelanda

El ex director de carrera de la Fórmula 1 Michael Masi se ha incorporado al Repco NextGen NZ Championship de cara al inicio de la temporada 2026, según anunció MotorSport New Zealand.

Masi supervisará una serie de campeonatos nacionales en Nueva Zelanda como Director de Eventos, con el foco puesto en "garantizar el desarrollo seguro, justo y profesional de cada fecha".

Además de sus responsabilidades principales en el NZ Championship, trabajará estrechamente con MotorSport New Zealand para "observar las reglas, regulaciones y procesos operativos del deporte en acción y aportar recomendaciones expertas para asegurar que sigan siendo las mejores prácticas y adecuadas a su propósito".

Asimismo, ayudará a contribuir al nuevo marco de formación y desarrollo de oficiales del organismo rector.

El nombramiento de Masi en el NZ Championship y su rol más amplio en MotorSport New Zealand se produce apenas tres meses después de que dejara su cargo como presidente de la Comisión de Supercars, función que había desempeñado desde mediados de 2022.

Seguirá siendo miembro del directorio tanto de Karting Australia como de Southern Australian Motorsport.

"Nueva Zelanda tiene una herencia en el deporte extraordinariamente rica y orgullosa", dijo Masi.

"Estoy realmente entusiasmado por trabajar en asociación con MotorSport New Zealand, y por apoyar a MotorSport New Zealand, Toyota New Zealand y al Repco NextGen NZ Championship para seguir construyendo y desarrollando la mejora continua del deporte para todos los participantes y partes interesadas".

Michael Masi Photo by: Mark Horsburgh, Edge Photographics

Masi se desempeñó anteriormente como director de carrera de la F1 en la FIA, pero fue destituido tras la controversia que rodeó al Gran Premio de Abu Dhabi 2021, donde su gestión de un período final de coche de seguridad y sus decisiones procedimentales generaron críticas. Tras dejar el cargo de director de carrera en 2022, permaneció brevemente en la FIA antes de desvincularse por completo.

El NZ Championship abarca una variedad de categorías de monoplazas, turismos y sport prototipos. La Fórmula Regional Oceania, sucesora de la Toyota Racing Series en la que varios pilotos actuales de F1 compitieron al inicio de sus carreras, actúa como la categoría insignia del campeonato.

"La experiencia de Michael en los niveles más altos del automovilismo mundial nos ayudará a perfeccionar nuestros sistemas, elevar nuestros campeonatos y apoyar a nuestros oficiales", dijo la presidenta de MotorSport New Zealand, Deborah Day.

"Su nombramiento es un paso importante dentro de nuestra estrategia más amplia para modernizar, desarrollar capacidades y preparar el deporte para el éxito a largo plazo".

"Michael es una incorporación increíble a nuestro verano y encaja perfectamente con nuestra ambición de ofrecer un campeonato de desarrollo de clase mundial para nuestros competidores y para el automovilismo de Nueva Zelanda", añadió la directora ejecutiva del Repco NextGen NZ Championship, Josie Spillane.

"El proceso de trabajo junto a MotorSport New Zealand y Toyota para facilitar su incorporación como Director de Eventos demuestra lo que sucede cuando los principales actores colaboran para impulsar el deporte de manera positiva".