Norris lamenta sus declaraciones sobre Hamilton y Verstappen: Dije cosas estúpidas
Lando Norris echa la vista atrás y recuerda declaraciones anteriores sobre Lewis Hamilton y Max Verstappen tras su primer título de F1. Unas palabras de las que ahora se arrepiente: "A veces dije cosas estúpidas".
Poco después de ganar su título de Fórmula 1 en Abu Dabi, Lando Norris reflexionó sobre las declaraciones que había hecho en el pasado, en particular a Lewis Hamilton y Max Verstappen. En 2020, por ejemplo, Norris restó importancia al logro de Hamilton, que en ese momento consiguió su 91ª victoria en F1, lo que le sitúa a la altura de Michael Schumacher: "Solo me alegro por él, nada más. No significa nada para mí. Está en un coche que básicamente debería ganar todas las carreras", dijo entonces el británico.
2024 también siguió la incómoda interacción con Hamilton después de la carrera en Hungría, donde Hamilton dijo que los McLaren eran rápidos. "Tú tenías un coche rápido hace siete años", respondió Norris, que más tarde añadió: "Tú tenías un coche rápido y lo aprovechaste al máximo, ahora lo hacemos nosotros". Recientemente, Norris también arremetió contra Verstappen, afirmando que en el McLaren MCL39 se habría proclamado campeón hace mucho tiempo, incluso antes de los últimos fines de semana de carrera. "Max es en general muy entendido, pero también hay muchas cosas de las que dice tonterías. Esto también es típico de Red Bull: el enfoque agresivo y decir tonterías todo el tiempo", dijo Norris.
Con el título en su haber, Norris mira atrás y lamenta algunas de esas declaraciones. "Sé que a veces digo cosas estúpidas, y a veces digo cosas sobre Max, o he dicho cosas en el pasado -de las que todo el mundo habla- sobre Lewis", dijo Norris. "De algunas cosas me arrepiento y desearía poder retractarme, que nunca hubieran salido de mi boca".
Lando Norris echó la vista atrás y lamentó algunas de las cosas que ha dicho en el pasado.
Foto de: Clive Mason / Getty Images
A pesar de que algunos comentarios resultaron contundentes, Norris cree que "da más respeto a los demás que nadie". "Respeto mucho a Oscar [Piastri]. Respeto mucho a Max", declaró el flamante campeón. "Intento respetar a Lewis lo máximo posible: es siete veces campeón del mundo. Es el mejor piloto, comparable a Schumacher, que ha pilotado en la Fórmula 1. Yo ni siquiera me acerco a él. Yo ni siquiera me acerco a él. Puede que nunca me acerque. Sueño con cosas así. Soñé con el día de hoy, y conseguí uno de esos siete [títulos] comparado con él".
"¿Y me arrepiento de algunos de los comentarios que pude haber hecho en las salas de enfriamiento o donde sea? Sí", admite Norris. "Pero muchas cosas suceden en el calor del momento. Y en cuanto lo digo, ya estoy pensando: '¿Por qué he dicho eso? Así que intento ser lo más sincero posible. Siempre intento decir la verdad. Intento no dar nunca una impresión equivocada. Si creo que vamos a ganar, digo: 'Creo que vamos a ganar'. Si creo que Red Bull será rápido o probablemente lo será, lo digo. Siempre intento ser honesto, no me beneficia ocultaros cosas".
Comparte o guarda esta historia
Nico Rosberg asegura: A Hamilton le gustaría abandonar, pero no es sencillo
Lewis Hamilton acalla los rumores de retiro: "Todavía tengo un sueño"
Hamilton y Leclerc pueden criticar públicamente a Ferrari, dice Vasseur
Cómo 2025 fue el año de madurez de Lando Norris para convertirse en campeón de F1
El récord negativo de Piastri en la F1 2025: más veces líder sin ser campeón
El tope presupuestario hizo posible el título de McLaren, según Toto Wolff
Últimas noticias
Cómo Hayden Paddon consiguió su segunda oportunidad en el WRC
Pirelli y el reto de fabricar neumáticos de lluvia con las reglas 2026
Norris lamenta sus declaraciones sobre Hamilton y Verstappen: Dije cosas estúpidas
Los comisarios de la F1 podrán ahora revocar sus propias decisiones
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Comentarios destacados