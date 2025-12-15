Un año atrás, Red Bull anunció la salida de Sergio Pérez del equipo a pesar de que el mexicano tenía contrato vigente hasta 2026. No fue una separación de común acuerdo, sino un despido gestado por la directiva de Red Bull Racing, que —como con el tiempo quedó expuesto— no logró construir dos coches competitivos. En México dirían que había que encontrar un chivo expiatorio para encubrir errores internos, y ese terminó siendo el piloto latino.

Tras el anuncio, varios aplaudieron la decisión y aseguraban que el futuro sería distinto con Liam Lawson. El propio neozelandés insinuó en la serie Drive to Survive de Netflix que Checo Pérez no había hecho lo suficiente con un monoplaza que debía pelear por el podio. Sin embargo, un viejo refrán mexicano volvió a cobrar sentido en las primeras carreras de 2026: más rápido cae un hablador que un cojo.

Lawson apenas duró dos carreras antes de ser reemplazado por Yuki Tsunoda. El japonés, con un discurso menos grandilocuente, tampoco marcó diferencia. El peor Sergio Pérez en Red Bull durante 2024 puntuó en nueve ocasiones después del Gran Premio de Mónaco, mientras que Tsunoda solo lo hizo cuatro veces. En resumen, ninguno de sus reemplazos alcanzó siquiera el 50 por ciento del rendimiento del mexicano.

Horner y Marko fuera, Checo Pérez regresa mejor que nunca

La guerra de poder entre Christian Horner y Helmut Marko arrastró a Checo Pérez a su remolino. Mientras el británico filtraba información a la prensa insinuando que el mexicano estaba en riesgo, el austriaco atacaba con declaraciones directas, algunas de ellas abiertamente racistas, de las que hoy se intenta deslindar.

Pérez se mantuvo como un hombre de equipo, alineado al discurso oficial, pero la presión aumentó. Solo en la recta final de la temporada 2024, cuando se sintió acorralado, el mexicano señaló que los coches no eran iguales y que no contaba con las mismas herramientas que Max Verstappen. Para entonces, la narrativa impulsada desde la cúpula de Red Bull Racing —de que el problema era el piloto y no el coche— ya había surtido efecto. El resultado fue claro: Checo Pérez quedó fuera de la parrilla 2025.

Sergio Pérez, Red Bull Racing RB20 Photo by: Sam Bagnall / Motorsport Images

Pero el karma no tardó en aparecer. La primera víctima fue Christian Horner. La caída de rendimiento en la primera mitad de la temporada, su escándalo de acoso, las luchas internas con Marko —respaldado por el clan Verstappen— y el costoso pago de indemnización a Sergio Pérez terminaron por pasarle factura. A esto se sumó el fracaso de los cambios en el segundo asiento, confirmando que Red Bull pagó millones cuando el problema no era el piloto, sino el coche.

Helmut Marko resistió hasta el final del campeonato, pero una serie de decisiones controvertidas con pilotos de la academia y el ascenso del liderazgo de Laurent Mekies, quien respondía directamente al corporativo, terminaron por dejarlo sin margen de maniobra.

Mientras todo esto ocurría, Sergio Pérez observaba cómo la bola de nieve se convertía en avalancha. Con Horner y Marko fuera del escenario, el mexicano firmó un acuerdo de al menos dos temporadas con Cadillac para regresar a la Fórmula 1 en 2026. Su valor de mercado se relanzó tras las pobres actuaciones de Lawson y Tsunoda.

En redes sociales, los memes se multiplicaron. La llamada “hoja de disculpas para Sergio Pérez” se volvió viral. Y cada vez que tuvo un micrófono, Checo recordó una verdad incómoda: cualquier piloto que ocupara el segundo asiento sufriría. Sus palabras se confirmaban carrera tras carrera, con Tsunoda eliminado de forma recurrente en la Q1.

Aunque no competía, Pérez se mantuvo en la agenda de la F1. De hecho, varios de los picos informativos del año se produjeron cuando concedía entrevistas o cuando volvió a subirse a un monoplaza, como ocurrió en Imola con Ferrari, de cara a su regreso en 2026.

Promo App

Abu Dhabi 2025, el punto más alto de Sergio Pérez

Si hubo una carrera que evidenció el error de Red Bull, fue Abu Dhabi 2025, en el cierre del campeonato. Verstappen necesitaba un escudero capaz de frenar a Lando Norris y McLaren, como ocurrió en 2021 con Lewis Hamilton. Tsunoda tuvo la oportunidad, pero fue superado rápidamente.

Las comparaciones fueron inevitables. Medios y aficionados recordaron la defensa legendaria de Checo Pérez en Yas Marina, aquella que ayudó a Verstappen a conquistar su primer título y que el neerlandés calificó como obra de una “leyenda”.

Una vez más, Checo Pérez ganaba sin subirse al coche. Juan Pablo Montoya lo había advertido en Qatar: Red Bull extrañaría al mexicano en la carrera definitiva. Y así fue.

Cuando cayó la bandera a cuadros en Abu Dhabi, Horner y Marko ya eran parte del pasado. Tsunoda estaba fuera de la parrilla y Lawson sobrevivía con una temporada extra en Racing Bulls. Red Bull era apenas la tercera fuerza, aunque ahora nadie se quejaba de la pérdida del famoso “bono” de rendimiento.

En contraste, Sergio Pérez disfrutó de un año sabático, vacaciones que no tenía desde que dejó México a los 15 años, un acuerdo millonario con Cadillac y, sobre todo, una imagen plenamente restaurada en la Fórmula 1. Sin disputar un solo Gran Premio en 2025, Checo ganó más —en prestigio, dinero y legado— de lo que hubiera conseguido corriendo esa temporada con un coche que, de nueva cuenta estaba diseñado para Verstappen y donde él estaría otra vez en desventaja.