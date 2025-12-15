Todos los campeonatos

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Edición

Latinoamérica Latinoamérica
Fórmula 1 Test postemporada de Abu Dhabi

Leclerc hará un viaje "muy especial" a la Antártida como preparación para la F1 2026

Charles Leclerc ha detallado su próximo viaje a la Antártida junto a su prometida, Alexandra Saint Mleux.

Redacción Motorsport.com
Redacción Motorsport.com
Publicado:
Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Charles Leclerc tiene planeado un viaje "muy especial" durante el receso de la Fórmula 1 mientras busca dejar atrás una temporada 2025 especialmente difícil como piloto de Ferrari que terminó el año cuarto en el campeonato de constructores, muy lejos de la pelea, y con Leclerc y su compañero Lewis Hamilton en el quinto y sexto en el campeonato de pilotos.

"Voy a hacer un viaje muy, muy especial", reveló el piloto monegasco en un video con el socio de Ferrari, UniCredit, al ser preguntado cómo planeaba recargar energías de cara a lo que será el próximo desafío en la temporada 2026.

"Voy a ir a la Antártida. Así que esa será una forma de recargar las baterías. Obviamente habrá mucho entrenamiento allí, pero no solo eso, también para aprender más sobre ese lugar tan especial del mundo y sobre distintas cosas que tengo muchas ganas de comprender un poco mejor y de obtener una visión más profunda de cómo es estar allí en el lugar".

"Así que estamos muy ilusionados con eso. Y luego, por supuesto, mucha preparación en cuanto vuelva a Maranello para el nuevo año. Mucho simulador y trabajo para estar listos para la temporada que viene".

Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari

Photo by: Kym Illman / Getty Images

Leclerc terminó la temporada en Abu Dhabi en la cuarta posición, por detrás del ganador de la carrera Max Verstappen y de los pilotos de McLaren Oscar Piastri y Lando Norris.

"Lo di todo y nuestro equipo ejecutó la carrera de manera perfecta. Lamentablemente, hoy el cuarto puesto era todo lo que había para nosotros", dijo después de la carrera en el circuito de Yas Marina. "Tenía muchas ganas de terminar la temporada en lo más alto, llevando un podio a casa para todos, y estuve cerca de Lando en algunos momentos de la carrera, pero no fue suficiente para concretar un adelantamiento".

"Felicitaciones a Lando por su primer título. Ha hecho un trabajo increíble al volante este año y es totalmente merecido. Un enorme agradecimiento a todo nuestro equipo, tanto en el circuito como en casa en Italia, por todo el duro trabajo realizado este año, así como a nuestros Tifosi por su apoyo constante. Ha sido una temporada dura para nosotros".

"La próxima temporada sigue siendo una hoja en blanco y no sabemos dónde están los otros equipos, así que todavía no tenemos expectativas reales. Después de esta semana volveremos a Maranello para reagruparnos, y nuestro trabajo será concentrar todos nuestros esfuerzos en preparar la próxima temporada de la mejor manera posible".

Leclerc concluyó el campeonato sin victorias, con siete podios y una pole position, lo que marcó un claro retroceso de los tres trunfos, 13 podios y tres poles obtenidas en la temporada 2024.

Más de la Fórmula 1:

Comparte o guarda esta historia

Artículo previo Alpine está "cumpliendo todos los objetivos" con el coche de F1 2026
Artículo siguiente La FIA intentó cambios en las reglas de la F1, pero los equipos no apoyaron

Comentarios destacados
Redacción Motorsport.com
Más de
Redacción Motorsport.com
Steiner le ofrece a Norris probar una MotoGP tras su título en la F1

Steiner le ofrece a Norris probar una MotoGP tras su título en la F1

Fórmula 1
Fórmula 1
Test postemporada de Abu Dhabi
Steiner le ofrece a Norris probar una MotoGP tras su título en la F1
Así vivimos el viernes del Gran Premio de Abu Dhabi de F1 2025

Así vivimos el viernes del Gran Premio de Abu Dhabi de F1 2025

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
Así vivimos el viernes del Gran Premio de Abu Dhabi de F1 2025
¿McLaren se anotó un gol en contra en el GP de Qatar de F1?

¿McLaren se anotó un gol en contra en el GP de Qatar de F1?

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Qatar
¿McLaren se anotó un gol en contra en el GP de Qatar de F1?
Charles Leclerc
Más de
Charles Leclerc
Charles Leclerc: "Es ahora o nunca" para Ferrari ante el reglamento 2026

Charles Leclerc: "Es ahora o nunca" para Ferrari ante el reglamento 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
Charles Leclerc: "Es ahora o nunca" para Ferrari ante el reglamento 2026
Hamilton y Leclerc pueden criticar públicamente a Ferrari, dice Vasseur

Hamilton y Leclerc pueden criticar públicamente a Ferrari, dice Vasseur

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
Hamilton y Leclerc pueden criticar públicamente a Ferrari, dice Vasseur
Leclerc: Ver a Ferrari cuarto y a 400 puntos de McLaren duele mucho

Leclerc: Ver a Ferrari cuarto y a 400 puntos de McLaren duele mucho

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
Leclerc: Ver a Ferrari cuarto y a 400 puntos de McLaren duele mucho
Ferrari
Más de
Ferrari
Ferrari: la relación de Hamilton con el equipo es mejor de lo que parece

Ferrari: la relación de Hamilton con el equipo es mejor de lo que parece

Fórmula 1
Fórmula 1
Ferrari: la relación de Hamilton con el equipo es mejor de lo que parece
Norris lamenta sus declaraciones sobre Hamilton y Verstappen: Dije cosas estúpidas

Norris lamenta sus declaraciones sobre Hamilton y Verstappen: Dije cosas estúpidas

Fórmula 1
Fórmula 1
Norris lamenta sus declaraciones sobre Hamilton y Verstappen: Dije cosas estúpidas
¿Por qué Ferrari no tuvo un coche competitivo en 2025? Surer responde

¿Por qué Ferrari no tuvo un coche competitivo en 2025? Surer responde

Fórmula 1
Fórmula 1
¿Por qué Ferrari no tuvo un coche competitivo en 2025? Surer responde

Últimas noticias

Honda estrenará su motor para el MotoGP 2027 esta semana en Malasia

Honda estrenará su motor para el MotoGP 2027 esta semana en Malasia

MotoGP
MGP MotoGP
Honda estrenará su motor para el MotoGP 2027 esta semana en Malasia
Ya se conocen los neumáticos para los primeros Grandes Premios de la F1 2026

Ya se conocen los neumáticos para los primeros Grandes Premios de la F1 2026

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Australia
Ya se conocen los neumáticos para los primeros Grandes Premios de la F1 2026
Steiner le ofrece a Norris probar una MotoGP tras su título en la F1

Steiner le ofrece a Norris probar una MotoGP tras su título en la F1

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Test postemporada de Abu Dhabi
Steiner le ofrece a Norris probar una MotoGP tras su título en la F1
La FIA intentó cambios en las reglas de la F1, pero los equipos no apoyaron

La FIA intentó cambios en las reglas de la F1, pero los equipos no apoyaron

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Test postemporada de Abu Dhabi
La FIA intentó cambios en las reglas de la F1, pero los equipos no apoyaron

Contáctenos

© 2025 Motorsport Network Todos los derechos reservados.

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Edición

Latinoamérica Latinoamérica
Filtros