Leclerc hará un viaje "muy especial" a la Antártida como preparación para la F1 2026

Charles Leclerc tiene planeado un viaje "muy especial" durante el receso de la Fórmula 1 mientras busca dejar atrás una temporada 2025 especialmente difícil como piloto de Ferrari que terminó el año cuarto en el campeonato de constructores, muy lejos de la pelea, y con Leclerc y su compañero Lewis Hamilton en el quinto y sexto en el campeonato de pilotos.

"Voy a hacer un viaje muy, muy especial", reveló el piloto monegasco en un video con el socio de Ferrari, UniCredit, al ser preguntado cómo planeaba recargar energías de cara a lo que será el próximo desafío en la temporada 2026.

"Voy a ir a la Antártida. Así que esa será una forma de recargar las baterías. Obviamente habrá mucho entrenamiento allí, pero no solo eso, también para aprender más sobre ese lugar tan especial del mundo y sobre distintas cosas que tengo muchas ganas de comprender un poco mejor y de obtener una visión más profunda de cómo es estar allí en el lugar".

"Así que estamos muy ilusionados con eso. Y luego, por supuesto, mucha preparación en cuanto vuelva a Maranello para el nuevo año. Mucho simulador y trabajo para estar listos para la temporada que viene".

Charles Leclerc, Ferrari Photo by: Kym Illman / Getty Images

Leclerc terminó la temporada en Abu Dhabi en la cuarta posición, por detrás del ganador de la carrera Max Verstappen y de los pilotos de McLaren Oscar Piastri y Lando Norris.

"Lo di todo y nuestro equipo ejecutó la carrera de manera perfecta. Lamentablemente, hoy el cuarto puesto era todo lo que había para nosotros", dijo después de la carrera en el circuito de Yas Marina. "Tenía muchas ganas de terminar la temporada en lo más alto, llevando un podio a casa para todos, y estuve cerca de Lando en algunos momentos de la carrera, pero no fue suficiente para concretar un adelantamiento".

"Felicitaciones a Lando por su primer título. Ha hecho un trabajo increíble al volante este año y es totalmente merecido. Un enorme agradecimiento a todo nuestro equipo, tanto en el circuito como en casa en Italia, por todo el duro trabajo realizado este año, así como a nuestros Tifosi por su apoyo constante. Ha sido una temporada dura para nosotros".

"La próxima temporada sigue siendo una hoja en blanco y no sabemos dónde están los otros equipos, así que todavía no tenemos expectativas reales. Después de esta semana volveremos a Maranello para reagruparnos, y nuestro trabajo será concentrar todos nuestros esfuerzos en preparar la próxima temporada de la mejor manera posible".

Leclerc concluyó el campeonato sin victorias, con siete podios y una pole position, lo que marcó un claro retroceso de los tres trunfos, 13 podios y tres poles obtenidas en la temporada 2024.