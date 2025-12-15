Con la definición del título de Fórmula 1 2025 en Abu Dhabi, el ciclo reglamentario de los coches de efecto suelo ha llegado a su fin. Las regulaciones introducidas en 2022 tenían tres objetivos: mejorar las carreras permitiendo que los pilotos se siguieran más de cerca, compactar el pelotón y crear un campeonato sostenible, también desde el punto de vista financiero.

Al mirar hacia atrás, la evaluación de Nikolas Tombazis, director de monoplazas de la FIA, es doble: sí, en términos generales las cosas han ido en la dirección correcta, pero no ha sido suficiente en todos los aspectos.

"Creo que hemos dado un paso significativo en la dirección correcta en la mayoría de estos objetivos, pero ciertamente no afirmaría un éxito total en todo, así que no nos daría una A con estrella. Nos daría una B o una C, o algo así", dijo Tombazis a un grupo reducido de medios, entre ellos Motorsport.com.

Las áreas que han funcionado bien están relacionadas principalmente con la sostenibilidad financiera de la F1. Tombazis reconoce que el límite presupuestario ha hecho que regular la categoría sea mucho más difícil para la FIA, debido a su complejidad, pero que ha hecho que la F1 sea mucho más estable y saludable que antes. "Ciertamente diría que hoy ni siquiera podemos imaginar no tener las regulaciones financieras. Así que creo que eso ha sido un éxito", añadió el griego.

En cuanto a la mejora de las carreras en sí, el panorama es ligeramente diferente. "En el aspecto técnico, creo que sí, definitivamente los autos llegaron a un punto en el que podían correr más cerca unos de otros", dijo Tombazis, en referencia a 2022 y 2023.

"Donde no nos damos la nota máxima es en que hubo algunas, no las llamaría exactamente lagunas, pero ciertamente hubo algunas áreas del reglamento que fueron un poco demasiado permisivas, por decirlo de alguna manera. Y eso permitió a los equipos adoptar soluciones que generaron outwash (que consiste en desviar el flujo de aire hacia el exterior del coche, principalmente alrededor de las ruedas delanteras)".

Nikolas Tombazis, FIA Single Seater Director Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Consultado sobre a qué áreas se refería específicamente, Tombazis aclaró: "Las principales áreas fueron, en primer lugar, el endplate del alerón delantero, que estaba pensada originalmente para ser un dispositivo muy 'inwashing'. Y gradualmente, toda la normativa relacionada con cómo los perfiles rodean y se unen al endplate no fue lo suficientemente estricta. Eso llevó a que los perfiles fueran bastante 'outwashing' en esa zona y generaran mucho outwash.

"La otra área que explotaron mucho fue el diseño del tambor de la rueda delantera, los elementos en el interior de la rueda delantera. Y también diría que los bordes del piso estaban en esa categoría. Estas fueron las principales áreas de deterioro del rendimiento respecto a la intención de las reglas".

No hubo apoyo suficiente para cambiar las reglas en 2024 o 2025

En conjunto, estos factores generaron más aire sucio e hicieron que seguir a otro auto fuera mucho más difícil que a comienzos de 2022, cuando la acción en pista todavía era satisfactoria para la FIA. Cuando se le preguntó si el organismo rector había considerado modificar las regulaciones durante el ciclo pasado, Tombazis reconoció que la idea efectivamente fue discutida.

"Estas áreas que mencioné no son algo nuevo de hoy. Ya era así hace dos años. ¿Por qué no [cambiamos las reglas]? Bueno, lo intentamos, pero no tuvimos suficiente apoyo entre los equipos", dijo.

"Para cambiar las regulaciones durante un ciclo se necesita gobernanza, y eso significa que un gran número de equipos debe respaldar ciertos cambios. No se trata solo de que nosotros queramos hacer algo".

Para el próximo año, sin embargo, Tombazis cree que el aire sucio será un factor menos significativo, ya que una vez más ha sido un foco clave de las nuevas regulaciones. "El outwash, obviamente creemos que será mejor, pero tengamos esta conversación dentro de dos años y ojalá les digamos que todo estuvo bien y que estaremos todos sonriendo", concluyó.