Steiner le ofrece a Norris probar una MotoGP tras su título en la F1

El campeón de Fórmula 1 2025, Lando Norris, ha recibido una oferta para realizar una prueba con una moto de MotoGP el próximo año por parte del exjefe de Haas F1, Guenther Steiner.

Steiner lideró en septiembre de este año un consorcio que adquirió la propiedad total del equipo Red Bull KTM Tech3 de MotoGP. Con la nueva estructura entrando en vigor a partir de 2026, Steiner asumirá el cargo de CEO y su socio en el proyecto, Richard Coleman, ocupará el rol de director del equipo.

Norris ha hablado en numerosas ocasiones sobre el motociclismo, revelando que fue su primer amor antes de centrar su atención en las cuatro ruedas.

"¿Sabes qué? Me encantaría hacer cosas con motos. En realidad, ahí fue donde empecé", dijo Norris en la Esports World Cup en Riad, Arabia Saudita, en agosto. "Hice equitación, lo odié. Quad: mi padre lo vendió, dijo que lo habían robado; en realidad lo vendió porque era demasiado peligroso para mí. Luego pasé al motocross.

"Así que me encanta el deporte motor sobre tierra: motos, motocross, quads, me encantaba todo eso antes incluso de ver la Fórmula 1, antes de ver las carreras en circuitos o cualquier otra cosa.

"Para mí, los buggies y las carreras en el desierto eran como 'esto es lo más increíble del mundo'. Eso era lo que quería hacer antes que nada. Las motos fueron donde empezó gran parte de mi pasión, y mi héroe era Valentino Rossi".

Valentino Rossi estuvo este año en el GP de Emilia Romagna de F1. Photo by: Sam Bagnall / Motorsport Images via Getty Images

Tras conquistar su primer campeonato de Fórmula 1 en el Gran Premio de Abu Dhabi, Steiner le extendió la invitación al piloto de McLaren durante una aparición en The Red Flags Podcast.

"Es bienvenido a subirse a nuestra moto el año que viene. Tiene el mismo color [que el McLaren], papaya… bueno, es naranja, pero son muy similares", dijo.

"Puede venir y pilotarla; encontraremos la manera de organizarlo. Sería algo bonito para él, aunque no sé si a Zak Brown le haría mucha gracia verlo subido a una MotoGP".

Norris no sería el primer piloto campeón de Fórmula 1 en ponerse al manillar de un prototipo de MotoGP. Previamaente, Michael Schumacher se subió a una Ducati en un par de ocasiones, la última en 2007, cuando condujo la Desmosedici de Casey Stoner en Valencia .

Curiosamente, ese mismo escenario fue el lugar donde Lewis Hamilton y Rossi intercambiaron máquinas y el británico manejó la Yamaha M1 del italiano en diciembre de 2019.

Por otro lado, Max Verstappen manifestó en más de una ocasión su gusto por el MotoGP, y estuvo a bordo de una Honda del campeonato en un evento el fabricante japonés a finales del año pasado, pero hasta ahora nunca aceleró sobre las dos ruedas en una pista.