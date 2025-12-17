Red Bull: Verstappen es el más caro, pero también el "mejor sensor que tenemos"

Bajo el mando de Laurent Mekies, quien asumió a mitad de temporada tras la destitución de Christian Horner, el equipo Red Bull de Fórmula 1 estuvo cerca de completar una remontada notable.

Una parte significativa de ese repunte puede explicarse por el hecho de que el equipo finalmente logró extraer rendimiento del RB21, en parte al continuar desarrollando el coche durante más tiempo que muchos rivales.

Otro factor clave ha sido la consistencia del hombre al volante: Max Verstappen. El cuatro veces campeón del mundo afirma que completó la mejor temporada de su carrera en la F1 hasta ahora tras subir al podio en cada fin de semana de carrera después del receso de verano.

"Todos conocemos a Max, pero aun así te deja boquiabierto"

En un encuentro de fin de año con medios seleccionados, entre ellos Motorsport.com, Mekies explicó que Verstappen lo impresionó incluso más de lo que había anticipado antes de incorporarse al equipo con sede en Milton Keynes.

"Por mucho que todos nosotros hayamos pasado demasiados años en la Fórmula 1 y hayamos visto a Max lograr cosas increíbles, todo lo que puedo decirte es que cuando tienes la oportunidad de trabajar de su lado del paddock, aun así te deja boquiabierto", dijo el francés.

Según Mekies, eso está incluso más relacionado con lo que Verstappen hace fuera del auto que dentro de él. "Obviamente ustedes escuchan mucho de lo que se dice por la radio, pero no escuchan todo", señaló. "Así que la calidad de su feedback técnico y el nivel de sensibilidad que tiene en el auto [son muy impresionantes]".

Max Verstappen, Red Bull Racing, Laurent Mekies, Red Bull Racing Team Principal Photo by: Mark Thompson / Getty Images

"Solíamos tener esta broma dentro del equipo en la que decíamos que es el mejor sensor que tenemos en el auto. Posiblemente también el más caro, pero esa es otra cuestión", bromeó Mekies. Y, de hecho, esa última parte también es correcta, ya que según Forbes, Verstappen volvió a ser el piloto mejor pago de la F1 en 2025.

"Vive el automovilismo día y noche"

Además del entendimiento técnico y del feedback que aporta al equipo, Mekies está igualmente impresionado por la dedicación de Verstappen a la actividad.

"El tipo vive el automovilismo día y noche, literalmente día y noche", dijo el jefe de Red Bull. "Probablemente más que cualquiera de nosotros, en cierto modo él es el automovilismo.

"No se escapa de ninguna reunión para ir a hacer otra cosa, sino que se integra completamente en ello. Entre carreras hace sim racing, probablemente con alguna idea en la cabeza sobre lo que todavía puede aprender o mejorar de su conducción, o sobre la preparación para la próxima carrera.

"Si tiene un fin de semana libre, va a correr a otro lado con autos GT3. Eso es algo que desde nuestro punto de vista parece completamente irreal, o de hecho, lo es".

El directivo de 48 años subrayó que fue a mitad de la temporada 2025 cuando más pudo ver el nivel de implicación de Verstappen, en un período difícil para el equipo.

"Lo hace con la capacidad de involucrarse plenamente en el proyecto, no de juzgarlo desde afuera", explicó. "Sino tratando de encontrar las claves correctas para asegurarse de que todos empujemos en la misma dirección y de que todos apreciemos lo que él intenta transmitirnos a través de la comunicación".