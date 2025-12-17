Un exjefe de Ferrari advierte sobre el mismo error de Hamilton y Vettel
Exdirector de la Scuderia Ferrari, Maurizio Arrivabene apunta a los informes técnicos enviados por Lewis Hamilton a sus ingenieros.
Con la única luz positiva de una pole position y victoria sprint en el Gran Premio de China, la primera campaña de Lewis Hamilton en Ferrari es vista por todos como un fracaso. Tampoco se puede negar, a la vista del final de temporada del siete veces campeón del mundo y de su actitud ante la prensa, que ya era momento de que terminara. Sin embargo, todavía es demasiado pronto para hacer un balance definitivo de su vida en Ferrari, cuando el reglamento de 2026 lo cambiará todo.
No obstante, Maurizio Arrivabene figura entre los escépticos, incluso de cara al próximo año. A los 68 años, quien dirigió la Scuderia entre 2014 y 2019 detecta en Hamilton una forma de proceder que le recuerda a Sebastian Vettel y que no había funcionado en Maranello.
El italiano señala en particular la implicación mencionada por el británico el verano pasado, cuando reveló haber redactado numerosos informes destinados a los ingenieros.
"Después de las primeras carreras, redacté un documento completo para el equipo", explicaba Lewis Hamilton en julio. "Luego, durante esta pausa, envié otros dos documentos. Así que vine para abordar estos puntos. Se trata en parte de ajustes estructurales que debemos realizar dentro del equipo para mejorar, así como de todas las áreas en las que queremos progresar".
Maurizio Arrivabene afirma haber vivido lo mismo con Sebastian Vettel, describiendo informes "prácticamente inútiles" enviados por el piloto alemán, que sobre todo habían tenido un efecto negativo a nivel de la relación con los técnicos.
"Sebastian Vettel también enviaba ese tipo de dossiers", contó el directivo a Sky Italia. "Escribía, hablaba y lo compartía todo. No quiero decir nada malo sobre Sebastian, pero cada uno debería ocuparse de lo suyo. Cuando un piloto se pone a hacer de ingeniero, se terminó. Después de eso, realmente se acabó".
"Los pilotos pasan dos o tres días en el simulador y de ahí sacan una impresión general, pero el diablo está en los detalles. Cuando el coche está en pista, el piloto debe aportar un feedback técnico pertinente para que los ingenieros puedan identificar mejoras, especialmente cuando hay potencial".
