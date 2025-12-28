Suzuka reanuda los trabajos para completar el reasfaltado

El circuito de Suzuka continúa aprovechando la pausa invernal para revisar algunos aspectos, en particular el asfalto.

El invierno pasado, de hecho, se rehízo por completo el primer sector del trazado japonés, utilizando un tipo particular de superficie que garantizara mayor adherencia y drenaje en caso de lluvia, además de nuevos pianos interiores y exteriores en las variantes.

Algunos hundimientos e irregularidades se detectaron desde los primeros test realizados por las categorías locales, como Super GT y Super Formula, pero a lo largo de la temporada 2025 no se produjeron más inconvenientes.

Sin embargo, quedaba trabajo por realizar en otras partes y algunos días antes de Navidad las excavadoras y los operarios volvieron a presentarse en pista para comenzar de nuevo a retirar la antigua capa del asfalto y extender la de nueva generación.

Nuevo asfalto en Suzuka. Photo by: Suzuka Circuit

En las imágenes publicadas en las páginas oficiales del autódromo se pueden observar las operaciones realizadas desde la horquilla-curva 11 en adelante, llegando hasta la Curva de la Cuchara y continuando por la larga recta que luego se convierte en el puente del famoso trazado en forma de '8' (el único del calendario de la F1 con esta característica) hasta la chicane del 'Triángulo', que desemboca en la recta principal.

Tras la obligada pausa por las fiestas navideñas, desde ayer se han vuelto a arremangar para continuar con los trabajos, de cara a los primeros compromisos de 2026.

Los principales, además de los campeonatos japoneses, son obviamente el Gran Premio de F1 del 27 al 29 de marzo, las 8h del Mundial de Endurance de motos del 3 al 5 de julio y los 1000 km del Intercontinental GT Challenge del 11 al 13 de septiembre, por citar algunos.

Nuevo asfalto en Suzuka. Photo by: Suzuka Circuit