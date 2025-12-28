Parece que Gianpiero Lambiase no continuará en Red Bull para la temporada 2026 de F1. Otra pieza valiosa del equipo de Milton Keynes se prepara para dejar una sociedad en la que ha sido una ficha importante en la relación con Max Verstappen y que ha dado nada menos que cuatro títulos mundiales de pilotos y dos de constructores en la era de los monoplazas de efecto suelo.

El ingeniero británico de 45 años tiene padres italianos y dispone de doble pasaporte: según los colegas de The Race se lo daba muy cerca de Aston Martin, pero a Motorsport.com le consta que todavía hay en curso una negociación con Williams llevada adelante por James Vowles, jefe de la escudería de Grove.

Ya se sabía al final del campeonato 2025, concluido por Verstappen en el segundo puesto detrás del McLaren de Lando Norris, que Lambiase no seguiría al lado del neerlandés el año próximo, dado que Gianpiero había pedido a la cúpula de Red Bull no estar más involucrado en demasiados viajes debido a problemas personales que también condicionaron su presencia durante esta temporada: se perdió los Grandes Premios de Austria y de Bélgica, sustituido por Simon Rennie.

Radio box, de hecho, daba a Lambiase muy cerca del equipo de Grove antes de Navidad, pero como no hubo ningún humo blanco, sigue totalmente abierta también la negociación con Aston Martin.

Lambiase parece atraído por el proyecto Williams, que tiene la ambición de remontar en la F1 para recuperar un lugar en lo alto de acuerdo con su histórico pasado, pero desde el equipo de Silverstone se habría puesto sobre la mesa una oferta importante para un rol directivo y, por lo tanto, sin la obligación de asistir a las 24 carreras que componen el calendario.

Adrian Newey querría a Gianpiero Lambiase en Aston Martin: hay una negociación en curso. Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images via Getty Images

Según la prensa británica se habría hablado de una figura como CEO o team principal: este último cargo ha sido asumido de manera provisional por Adrian Newey, pero el genio inglés no tiene ninguna intención de mantener también este encargo en una estructura que está en continua evolución tras la reubicación de Andy Cowell, que ha sido destinado a hacer más… abierta la relación con Honda, el proveedor exclusivo de la unidad de potencia.

Newey, por lo tanto, no tiene ninguna intención de arrastrar el lastre organizativo para dedicarse al aspecto técnico, pero no está claro en qué rol Lambiase podría incorporarse al organigrama de Aston Martin.

Newey siempre ha tenido una gran estima por Lambiase y estaría muy feliz de reabrir una colaboración que se interrumpió por la salida del ingeniero inglés de Milton Keynes a raíz de los desencuentros con Christian Horner.

Alguien ve en la oferta a Lambiase la oportunidad de crear un puente con Max Verstappen con vistas a un mercado 2027, después de que el campeón neerlandés haya evaluado si quedarse en Milton Keynes (como sostiene Oliver Mintzlaff, gran jefe del área deportiva de Red Bull) o si habrá llegado el momento de cambiar de aires para apuntar al quinto título mundial.

Si Lambiase decide tomar el camino de Williams, tendremos en cambio la garantía de que Super Max no tuvo nada que ver en la negociación, sino que era solo el apreciado ingeniero británico el sujeto de los intereses.