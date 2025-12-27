Repaso de la F1 2025: Liam Lawson se recupera tras un fallido paso por Red Bull

En lo que respecta a cambios despiadados de pilotos, Red Bull realmente se superó cuando despojó a Liam Lawson de su asiento en el RB21 junto a Max Verstappen después de solo dos fines de semana de carrera, ciertamente desastrosos, abandonando en Melbourne tras largar 18° en la grilla y clasificando último tanto para el sprint como para el gran premio de China.

Helmut Marko y Christian Horner consideraron que los dos fines de semana de Lawson en Australia y China fueron tan graves que su temporada amenazaba con salirse de control, mientras que el neozelandés sostenía que simplemente necesitaba mucho más tiempo en el coche y que la falta de confianza en su propia conducción nunca fue el verdadero problema.

"Me hubiera gustado pensar que con la cantidad de tiempo adecuada, honestamente lo habría resuelto", reflexionó Lawson. "Dos carreras fue… honestamente ni siquiera las recuerdo realmente. Pero han pasado muchas cosas este año que me han hecho mucho más fuerte".

Lawson comprensiblemente se sintió perjudicado cuando fue intercambiado por Yuki Tsunoda, pero el joven de 23 años tuvo poco tiempo para lamentarse por un descenso tan brutal, ya que se lanzó de lleno a la siguiente carrera con su nuevo equipo en Suzuka, el inicio de un tramo de 22 carreras junto al prometedor debutante Isack Hadjar. Resultó ser un período definitorio para su carrera que aseguró su futuro mientras Red Bull evaluaba a cuál de sus cinco pilotos (incluido el ascendente Arvid Lindblad) distribuir en sus cuatro coches en 2026.

El paso de Liam Lawson por Red Bull Racing fue breve. Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

La ventaja inicial de Hadjar sobre Lawson, al haber realizado toda la pretemporada y los dos primeros fines de semana, le dio al francés una ayuda al comienzo. Y si bien se mostró más rápido que su compañero a una vuelta, aunque por un margen cada vez menor, Lawson logró encontrar una plataforma de rendimiento estable y fue recuperando gradualmente la forma necesaria para ganarse una permanencia prolongada en Racing Bulls.

"Liam ha hecho un trabajo fantástico: se ha estabilizado a lo largo de la temporada, su ritmo de carrera es consistentemente muy fuerte", dijo el CEO del equipo, Peter Bayer, en Abu Dhabi.

Lawson ya ha disputado 35 grandes premios, pero todavía no ha tenido el lujo de completar una temporada completa con el mismo equipo. La temporada 2026 le dará esa oportunidad y, con ella, la posibilidad de disipar cualquier duda persistente sobre su continuidad.

"Puedo mirar hacia atrás en el año y creo que definitivamente encontramos mucho progreso a lo largo de la temporada", reflexionó. "Puedo decir con confianza que ahora estoy en una posición mucho más cómoda de la que estaba, especialmente cuando hice el cambio a comienzos del año.

"Obviamente, uno está tratando de ponerse al día y, sí, a medida que avanzó la temporada me sentí mucho más cómodo. Desde el punto de vista de las estadísticas, ha mejorado mucho, obviamente. Pero desde el lado personal, siempre habrá cosas a las que volveré y de las que aprenderé".