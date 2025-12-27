Repaso de la F1 2025: la oportunidad que tanto espero terminó por romper a Yuki Tsunoda

Hay un patrón cuando los jóvenes de Red Bull son promovidos al equipo principal.

Muestran confianza en que pueden triunfar donde otros fracasaron y beben del cáliz envenenado.

A la hora de elegir su alineación para 2025, Red Bull optó por Liam Lawson por encima de Yuki Tsunoda. Se consideraba que el novato neozelandés tenía mayor potencial, dadas sus prometedoras actuaciones en sus pasos de cinco y seis carreras por Racing Bulls en las dos temporadas anteriores.

Luego Lawson sufrió tres eliminaciones en Q1 en sus dos primeros grandes premios con Red Bull: 18° en Australia y 20° en ambas sesiones de clasificación en Shanghai, lo que no produjo ningún punto. El equipo decidió que ya había visto suficiente y le dio el asiento a Tsunoda, que había terminado sexto en la sprint de China con el equipo satélite.

"La gente suele decir que los Red Bull tienden a tener un fuerte agarre en el tren delantero. A mí, personalmente, me encantan los coches que giran de forma agresiva, y en el pasado adapté mi estilo de conducción a ese tipo de puesta a punto", fue cómo reaccionó al desafío.

"Racing Bulls tradicionalmente tuvo coches que subviraban un poco más, lo que al principio fue un reto para mí, pero me acostumbré y con el tiempo se convirtió en lo normal. Ahora la clave será volver a adaptarme a las características de Red Bull, pero teniendo en cuenta mi experiencia pasada, no me preocupa demasiado".

Quizás debería haberlo estado, sobre todo teniendo en cuenta que se subía a un coche nuevo en medio de la temporada. Tsunoda nunca estuvo a la altura de Max Verstappen, con un déficit medio en clasificación de seis décimas en condiciones secas.

Tsunoda terminó dos vueltas atrás en Austria tras una de sus peores carreras de 2025 Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Demasiadas veces, en un coche que casi ganó el campeonato de pilotos, el japonés quedó eliminado en Q1: exactamente 10 veces, además de otras nueve salidas en Q2 a lo largo de 27 sesiones con Red Bull.

Esto obviamente le complicó la vida en carrera, y Tsunoda sumó apenas 30 puntos mientras Verstappen acumuló 385 en las mismas 22 fechas.

Resulta bastante revelador que, a lo largo de 1.386 vueltas en 2025, Tsunoda haya pasado solo 230 dentro de las ocho primeras posiciones.

Algunos días fueron mejores que otros, ya que Tsunoda terminó sexto en Bakú y séptimo en Austin, pero esos picos no fueron lo suficientemente altos como para que Red Bull pensara: 'Esta es la persona adecuada para el trabajo'. Y algunos de los momentos bajos fueron verdaderos golpes, como la desastrosa carrera de Tsunoda en el Red Bull Ring, que terminó dos vueltas atrás tras una colisión con el Alpine de Franco Colapinto.

No ayudó que el piloto de 25 años simplemente no pudiera explicar su falta de ritmo. El término "extraño" y sus sinónimos aparecieron con una constancia preocupante en sus intercambios con los medios.

Así que Red Bull hizo lo que Red Bull suele hacer: Tsunoda fue relegado a un rol de reserva para 2026, con el impresionante Isack Hadjar ascendido a Red Bull. Esto no es el final, ha prometido Tsunoda, jurando demostrar que merece un lugar en la parrilla. Pero a esta altura, su futuro puede estar fuera de sus manos.