¿Cuál fue la mejor carrera de F1 de la temporada 2025?

En una temporada 2025 de Fórmula 1 repleta de acción, seleccionar la mejor carrera de la campaña no es tarea fácil.

Un calendario de F1 de 24 rondas hace que la tarea sea aún más complicada, pero nuestros redactores lo han intentado. He aquí lo que han elegido como su carrera de F1 favorita de 2025.

Gran Premio de Gran Bretaña - Filip Cleeren

El Gran Premio de Gran Bretaña lo tuvo todo. El tiempo mixto siempre es un buen comienzo. Luego está la confusa parrilla de salida, los adelantamientos, la polémica penalización a Oscar Piastri por su infracción detrás del coche de seguridad, un ganador local, Lando Norris, y por último, pero no por ello menos importante, el primer podio de Nico Hulkenberg.

La lucha de Hulkenberg por defender el tercer puesto fue una de varias batallas clave a seguir, que también incluyeron algo de "fuego amigo", ya que Esteban Ocon y Ollie Bearman, compañeros en Haas, colisionaron.

Gran Premio de Brasil - Jake Boxall-Legge

Dado que probablemente ha sido la carrera más entretenida a la que he asistido esta temporada, me decantaré por el Gran Premio de Brasil porque el fin de semana ha sido una especie de montaña rusa.

Las tormentas que se esperaban hacían prever que el sábado no habría mucha acción en pista, pero lo peor del tiempo apareció durante la noche y no dejó más que ligeros chubascos y viento al llegar la mañana. Dicho esto, el fin de semana apenas necesitó la influencia de la lluvia; un gran premio lleno de acción encabezado por la espectacular conducción de Max Verstappen, aunque repelido por la pelea final de Andrea Kimi Antonelli, que buscaba mantener la segunda posición. Además, Sao Paulo siempre es divertido: la peregrinación al Fogo de Chao no tuvo lugar este año, pero se comió picanha y pao de queijo en grandes cantidades.

Charles Leclerc, Ferrari, Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren Fotos: Andy Hone/ LAT Images vía Getty Images

Y el viaje de vuelta a casa con Lufthansa fue uno de esos pequeños momentos inolvidables. Tras despegar el lunes por la noche, imagínense mi sorpresa cuando me despertó la tripulación de cabina con regalos poco después de medianoche: "Sr. Boxall-Legge, tenemos entendido que hoy es su cumpleaños...".

No diría que me hacía mucha ilusión cumplir 32 años en un vuelo de 12 horas y pico, pero la tripulación lo hizo al menos soportable.

Gran Premio de Holanda - Owen Bellwood

La temporada 2025 de F1 ha sido una mezcla de carreras emocionantes y dramáticas, mientras que otras se han convertido en desfiles que sólo se han visto alterados por la mano dura de los comisarios.

Para mí, la carrera del año fue una que tuvo un poco de ambas cosas: Zandvoort. El GP de Países Bajos de este año, la penúltima cita de la carrera, tuvo momentos de angustia, un podio de debut, una salpicadura de coches de seguridad y un top 10 que pocos podrían haber predicho. Por supuesto, la estrechez del trazado hizo que los adelantamientos en pista no fueran tan habituales, pero una mezcla de estrategias, los abandonos de Ferrari y McLaren, y un resultado de clasificación confuso hicieron que hubiera mucho que ver a lo largo de las 72 vueltas.

Al final, fueron el sorprendente abandono de Lando Norris y el inesperado podio de Isack Hadjar los que dominaron los titulares. Además, Alex Albon realizó una gran carrera luchando en el pelotón, Fernando Alonso también tuvo sus batallas, y la imagen de Charles Leclerc viendo la carrera desde el teléfono de un comisario después de retirarse pasará a la historia como una de las imágenes de la temporada.

Además, esta ha sido la única carrera a la que he podido asistir como aficionado este año, y la experiencia sobre el terreno ha sido genial. El ambiente en la pista era electrizante, los aficionados en las gradas estaban allí para pasarlo bien y la novedad de poder ir en bicicleta por la playa a una carrera de F1 nunca pasará de moda. Zandvoort, este año has estado a la altura. Esperemos que la carrera neerlandesa termine por todo lo alto en 2026.

Salida de la carrera Foto: Gabriele Lanzo / Alessio Morgese / NurPhoto via Getty Images

Gran Premio de Gran Bretaña - Ed Hardy

La temporada 2025 de Fórmula 1 estuvo llena de historias, pero no de grandes carreras. Sencillamente, si ocurría algo mínimamente interesante, estaba en la lista, pero por suerte, el GP de Gran Bretaña es una excepción, porque fue un fin de semana increíble.

La acción comenzó con Max Verstappen haciendo una increíble vuelta de pole para batir sorprendentemente a la pareja de McLaren por una décima antes de que, como es habitual en Silverstone, el tiempo hiciera de las suyas el domingo. La lluvia aparecía y desaparecía, los pilotos alternaban entre los neumáticos intermedios y los lisos, por lo que era una cuestión de supervivencia y los que se mantuvieran limpios serían los más beneficiados.

Sorprendentemente, ese no fue el caso de Verstappen, que se vio superado por Oscar Piastri por el liderato al principio, antes de que en la vuelta 11 el tetracampeón del mundo se saliera y cediera la segunda posición a Lando Norris. Verstappen recuperó la posición en el pitlane, pero luego cayó en el orden después de hacer un trompo en la vuelta 21 de la reanudación.

Por lo tanto, McLaren tenía un 1-2 con Piastri a la cabeza, pero luego una penalización de 10s por una infracción detrás del coche de seguridad en la que redujo significativamente la velocidad le dio la victoria a su compañero de equipo. Pero hubo acción en toda la parrilla, ya que Isack Hadjar acabó en el muro, los pilotos de Haas chocaron, y ¿quién podría olvidar a Nico Hulkenberg consiguiendo por fin un podio en F1? El GP de Gran Bretaña fue mega y la mejor carrera de 2025.