¿Qué tan grande es la influencia del piloto en la Fórmula 1? ¿Cómo se vería la relación de fuerzas si todos los pilotos compitieran con exactamente el mismo material y solo la calidad de conducción marcara la diferencia?

Para acercarnos a esta pregunta, analizamos los datos de ritmo en clasificación y carrera de todos los pilotos de la parrilla de Fórmula 1 2025 y, a partir de ellos, elaboramos un ranking de ritmo tanto para clasificación como para carrera.

Cómo determinamos el ranking

Antes de llegar al ranking propiamente dicho, primero algunas aclaraciones sobre la metodología. Nuestro objetivo fue trazar una imagen lo más actual posible del nivel de rendimiento de los pilotos. Por eso utilizamos casi exclusivamente datos de la era del efecto suelo. No se trataba expresamente de comparar las "versiones prime" de los pilotos, sino el estado actual.

La base de los cálculos fueron los duelos internos de equipo, ya que allí es donde mejor se puede apreciar el ritmo real de los pilotos. Cuando ambos pilotos conducen el mismo coche, las diferencias de ritmo pueden atribuirse en gran medida al piloto. Posteriormente, vinculamos estas comparaciones de equipo entre sí a través de cambios de pilotos.

Ejemplo: de la temporada 2025 sabemos cuán grande es la diferencia de ritmo entre Charles Leclerc y Lewis Hamilton en el mismo coche. Al mismo tiempo, existen datos sobre cómo le fue anteriormente a Hamilton en Mercedes en comparación con George Russell. A partir de eso se puede extrapolar cómo deberían rendir Leclerc y Russell entre sí, aunque nunca hayan sido compañeros de equipo.

Por supuesto, este enfoque también tiene debilidades. No se tienen en cuenta las características específicas de cada vehículo. Es perfectamente posible que la diferencia entre Leclerc y Hamilton en un Mercedes hubiera sido distinta a la registrada en Ferrari, por ejemplo porque el coche se adaptara mejor a Hamilton.

Sin embargo, este tipo de consideraciones siguen siendo especulativas y no se pueden cuantificar de forma limpia. Por eso nos limitamos de manera consecuente a datos que fueron medidos realmente en pista. De esta forma nos acercamos matemáticamente lo máximo posible a un ranking hipotético de pilotos, aunque ciertas incertidumbres residuales sean inevitables.

Puesto 21: Liam Lawson (+1,061)

Déficit de ritmo en clasificación extrapolado: +1,029 (puesto 21)

Déficit de ritmo en carrera extrapolado: +1,093 (puesto 20)

Según los datos disponibles, Liam Lawson fue el piloto más lento de la parrilla de Fórmula 1 2025. El factor decisivo es sobre todo la comparación cruzada con Yuki Tsunoda. Este último, a su vez, fue claramente derrotado por Max Verstappen esta temporada: un promedio de 0,807 segundos de desventaja en clasificación y 1,072 segundos por vuelta en ritmo de carrera.

Además, existe una comparación directa entre Tsunoda y Lawson, ya que ambos disputaron varias carreras como compañeros de equipo en Racing Bulls en 2023 y 2024. Allí, Lawson fue en promedio unas dos décimas más lento a una vuelta rápida, aunque en ritmo de carrera estuvo prácticamente a la par.

En el cómputo general, no obstante, queda el último puesto en el ranking de ritmo de los pilotos 2025. A favor de Lawson hay que mencionar que, como cuasi rookie, todavía tiene potencial de desarrollo. Los datos muestran una y otra vez que los pilotos pueden mejorar alrededor de tres décimas en su tercer año de Fórmula 1 en comparación con el primero.

Puesto 20: Jack Doohan (+1,040)

Déficit de ritmo en clasificación extrapolado: +0,974 (puesto 20)

Déficit de ritmo en carrera extrapolado: +1,106 (puesto 21)

La carrera de Jack Doohan en la Fórmula 1 parece haber terminado después de solo siete carreras, a menos que el australiano logre regresar en el futuro a un asiento titular. Su debut en el Gran Premio de Abu Dhabi 2024 fue decepcionante, especialmente teniendo en cuenta que Doohan había completado allí una gran cantidad de kilómetros de pruebas para Alpine.

En términos de ritmo de carrera, le faltaron nada menos que siete décimas por vuelta frente a Pierre Gasly. Ya antes del inicio de la temporada 2025 comenzaron a circular rumores de que Doohan podría perder su asiento titular incluso antes de comenzar el año.

En las primeras seis carreras de la temporada se mostró más sólido que en su debut de 2024, pero siguió claramente a la sombra de Gasly. Sobre todo el ritmo de carrera siguió siendo un problema grave. La consecuencia llegó en Imola: Doohan fue reemplazado por Franco Colapinto.

Puesto 19: Yuki Tsunoda (+0,940)

Déficit de ritmo en clasificación extrapolado: +0,807 (puesto 18)

Déficit de ritmo en carrera extrapolado: +1,072 (puesto 19)

El ritmo real de Yuki Tsunoda ya no es un misterio desde esta temporada. Después de haberse establecido durante años como un sólido piloto de mitad de parrilla en Racing Bulls, recibió en 2025 la oportunidad en un equipo top, con un resultado desalentador.

En clasificación le faltaron en promedio alrededor de ocho décimas frente a Max Verstappen, y en ritmo de carrera incluso casi 1,1 segundos por vuelta. El resultado fue un decepcionante 17° puesto en el campeonato de pilotos y la pérdida de su asiento titular para 2026.

Que Tsunoda vuelva alguna vez a la Fórmula 1 parece cuestionable. El bono de rookie ya se agotó hace tiempo y su desarrollo en términos de ritmo parece estar prácticamente concluido, y claramente ya no es suficiente.

Puesto 18: Franco Colapinto (+0,891)

Franco Colapinto, Alpine Photo by: Frederic J. Brown / AFP Via Getty Images

Déficit de ritmo en clasificación extrapolado: +0,888 (puesto 19)

Déficit de ritmo en carrera extrapolado: +0,893 (puesto 17)

Franco Colapinto llegó al equipo como reemplazo de Jack Doohan y desde entonces se ha establecido como piloto titular en Alpine. Sus actuaciones no fueron sobresalientes, algo que probablemente también se deba al rendimiento cada vez más débil del coche de Alpine.

Aun así, los datos ofrecen una imagen clara: en la comparación directa con Doohan, Colapinto estuvo en clasificación alrededor de una décima más cerca de Pierre Gasly, y en ritmo de carrera fue incluso aproximadamente dos décimas más rápido.

El cambio de piloto resultó así comprensible, aunque no se reflejara en mejores resultados en puntos. Sin embargo, queda la puerta abierta, ya que en su año de debut 2024 con Williams, como reemplazo de Logan Sargeant, Colapinto había dejado en términos de ritmo una impresión más fuerte que en la temporada 2025.

Puesto 17: Isack Hadjar (+0,886)

Déficit de ritmo en clasificación extrapolado: +0,784 (puesto 17)

Déficit de ritmo en carrera extrapolado: +0,987 (puesto 18)

En realidad, Isack Hadjar completó una temporada de rookie casi impecable en Racing Bulls: 51 puntos, un podio y el ascenso a Red Bull para 2026 figuran en el haber. Sin embargo, en términos de ritmo, las comparaciones cruzadas con Yuki Tsunoda y Liam Lawson plantean algunas dudas.

Hadjar tuvo claramente bajo control a Lawson, con alrededor de dos décimas y media en clasificación y aproximadamente una décima en ritmo de carrera. Pero, ¿qué tan sólida es realmente esta referencia? Según los datos, más bien limitada, ya que Lawson fue más lento que Tsunoda, quien a su vez no tuvo ninguna chance frente a Max Verstappen.

Esto relativiza también los valores de Hadjar. Es posible que el Racing Bulls fuera simplemente un coche mucho mejor de lo que parecía a primera vista. Una respuesta definitiva debería llegar en 2026, cuando Hadjar sea compañero de equipo de Max Verstappen en Red Bull. Extrapolando, no habría que esperar milagros, aunque el francés como rookie todavía cuenta con potencial de desarrollo.

Puesto 16: Esteban Ocon (+0,820)

Déficit de ritmo en clasificación extrapolado: +0,758 (puesto 16)

Déficit de ritmo en carrera extrapolado: +0,882 (puesto 16)

La temporada 2025 no fue precisamente buena para Esteban Ocon. El francés fue derrotado por el rookie Oliver Bearman: el británico fue en promedio dos décimas más rápido en clasificación y una décima en ritmo de carrera. En este contexto, la desventaja de solo tres puntos en el campeonato casi parece pequeña.

De hecho, Ocon no ha ganado hasta ahora ni un solo duelo interno de equipo en su carrera en la Fórmula 1 en términos de ritmo. Según los datos, en 2016 fue más lento que Pascal Wehrlein en Manor, perdió de 2017 a 2018 frente a Sergio Perez en Force India, cayó en 2020 ante Daniel Ricciardo en Renault, fue superado de 2021 a 2022 por Fernando Alonso en Alpine y también fue más lento que Pierre Gasly de 2023 a 2024, también en Alpine.

Resulta aún más sorprendente que Ocon haya logrado mantenerse tanto tiempo en la Fórmula 1. A su favor, sin embargo, hay que señalar que, con la excepción de Wehrlein y Bearman, todos sus compañeros de equipo fueron pilotos consagrados de Fórmula 1 y, por lo tanto, representaron una vara extremadamente alta.

Puesto 15: Lance Stroll (+0,735)

Déficit de ritmo en clasificación extrapolado: +0,729 (puesto 15)

Déficit de ritmo en carrera extrapolado: +0,740 (puesto 12)

A los ojos de muchos aficionados, Lance Stroll probablemente terminaría al final de un ranking hipotético de pilotos. El canadiense goza de una reputación muy mala, en parte debido a su imagen pública. Al fin y al cabo, ¿quién quiere ser piloto de Fórmula 1 si también puede surfear o jugar al tenis?

En términos fácticos, Stroll es claramente mejor de lo que su imagen sugiere. Frente a varios pilotos consagrados de Fórmula 1 se defendió de manera bastante respetable. De 2019 a 2020 estuvo en promedio 0,212 segundos detrás de Sergio Perez, y de 2021 a 2022 su desventaja frente a Sebastian Vettel fue de solo 0,193 segundos de media, nada menos que un cuatro veces campeón del mundo.

Y estamos hablando del ritmo en clasificación, que ni siquiera es la mayor fortaleza de Stroll. El canadiense es claramente más fuerte en carrera y, en un ranking puro de ritmo de carrera, incluso ocuparía el puesto 12. La conclusión: Lance Stroll quizá no sea un futuro campeón del mundo, pero en comparación pareció débil sobre todo porque sus compañeros de equipo eran simplemente extraordinariamente fuertes.

Puesto 14: Oliver Bearman (+0,672)

Déficit de ritmo en clasificación extrapolado: +0,567 (puesto 14)

Déficit de ritmo en carrera extrapolado: +0,777 (puesto 15)

Oliver Bearman puede ubicarse en este ranking a través de la comparación cruzada con Esteban Ocon y Pierre Gasly. Gasly estuvo de 2023 a 2024 en promedio algo más lejos de Ocon de lo que Bearman lo estuvo en la temporada 2025, aunque el británico se benefició claramente del bono de rookie.

Como ya se mencionó, los datos muestran que los pilotos pueden mejorar alrededor de tres décimas en sus primeros tres años en la Fórmula 1. En este contexto, cabe suponer que Bearman se establecerá a largo plazo como un muy buen piloto de Fórmula 1. Si posee o no el potencial para convertirse en futuro campeón del mundo dependerá en gran medida del material que tenga a su disposición.

Puesto 13: Pierre Gasly (+0,639)

Pierre Gasly, Alpine Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Déficit de ritmo en clasificación extrapolado: +0,522 (puesto 13)

Déficit de ritmo en carrera extrapolado: +0,756 (puesto 13)

Después de un semestre de terror en Red Bull en 2019, Pierre Gasly se ha establecido como un sólido piloto de mitad de parrilla. A pesar de su título en la Fórmula 2 (entonces GP2) en 2016, los datos indican que le falta el último pequeño plus para ser un piloto absolutamente top. El puesto 13 en el ranking de ritmo entre 21 pilotos es una clara señal de ello.

Llama especialmente la atención la debilidad de Gasly en el ritmo de carrera. Si bien figura en el puesto 13 tanto en el ranking de clasificación como en el de carrera, la desventaja potencial respecto al piloto más rápido difiere de forma considerable.

Extrapolando, Gasly es en carrera más de dos décimas más lento que a una vuelta rápida en clasificación. Este patrón se repite en varias comparaciones: en 2019 perdió en clasificación un promedio de seis décimas frente a Max Verstappen, pero en carrera más de un segundo completo por vuelta. También en 2025 Franco Colapinto estuvo en ritmo de carrera claramente más cerca de Gasly que en clasificación.

Puesto 12: Gabriel Bortoleto (+0,598)

Déficit de ritmo en clasificación extrapolado: +0,437 (puesto 9)

Déficit de ritmo en carrera extrapolado: +0,758 (puesto 14)

La discrepancia entre clasificación y carrera es aún más pronunciada en Gabriel Bortoleto. A una vuelta rápida, el brasileño sería extrapoladamente incluso el noveno piloto más rápido de la parrilla, pero en ritmo de carrera cae hasta el puesto 14.

Que Bortoleto posiblemente fuera el rookie más interesante de la parrilla 2025 ya se insinuaba en las categorías formativas. El brasileño fue campeón tanto en la Fórmula 3 como en la Fórmula 2 en su temporada de debut, una hazaña que anteriormente solo habían logrado Oscar Piastri, George Russell y Charles Leclerc.

Puesto 11: Andrea Kimi Antonelli (+0,597)

Déficit de ritmo en clasificación extrapolado: +0,477 (puesto 12)

Déficit de ritmo en carrera extrapolado: +0,717 (puesto 11)

De este modo solo queda un rookie más, y se llama Andrea Kimi Antonelli. Según los datos, el italiano es el novato más rápido de la parrilla. En la temporada 2025 estuvo en ambas categorías alrededor de tres décimas por detrás de su compañero de equipo en Mercedes, George Russell, que lógicamente aparece bastante más arriba en el ranking.

También en el caso de Antonelli destaca la discrepancia entre ritmo de clasificación y de carrera. En el ranking de clasificación figura en el puesto 12, aunque su desventaja teórica allí es menor que en ritmo de carrera, donde aun así ocupa el puesto 11. En general, a lo largo de toda la parrilla se observa que las diferencias en ritmo de carrera son mayores que en clasificación.

Como ocurre con todos los rookies, también en Antonelli entra en juego el conocido margen de desarrollo: en los próximos años podrían sumarse alrededor de tres décimas adicionales de rendimiento. Al igual que Bearman y Bortoleto, el italiano es considerado así un potencial piloto top del futuro.

Puesto 10: Nico Hulkenberg (+0,538)

Nico Hulkenberg, Sauber Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Déficit de ritmo en clasificación extrapolado: +0,449 (puesto 10)

Déficit de ritmo en carrera extrapolado: +0,626 (puesto 10)

Para muchos expertos, Nico Hulkenberg es uno de los mejores clasificadores de la actual parrilla de Fórmula 1. Aunque una desventaja teórica de alrededor de cuatro décimas y media frente a la cima relativiza esta valoración, el alemán sigue contando entre los pilotos más fuertes de la zona media.

Hasta ahora se le negó el salto a un equipo top. Quizá estuvo más cerca de lograrlo en 2020, cuando Red Bull finalmente se decantó por Sergio Perez para la temporada 2021.

Ambos ya habían sido compañeros de equipo en Force India. Allí, Hulkenberg fue en promedio alrededor de una décima más rápido en clasificación, pero tuvo que ceder en ritmo de carrera. En la visión global, Hulkenberg puede situarse como paquete completo de forma similar a Sergio Perez.

Puesto 9: Alexander Albon (+0,484)

Déficit de ritmo en clasificación extrapolado: +0,450 (puesto 11)

Déficit de ritmo en carrera extrapolado: +0,517 (puesto 8)

Alexander Albon pertenece al reducido grupo de pilotos en la mitad superior del ranking en los que las desventajas en clasificación y carrera son relativamente similares. Esto se debe, por un lado, a déficits pequeños a una vuelta rápida y, por otro, a su fuerte ritmo de carrera en general.

Una comparación significativa se dio en 2025 con Carlos Sainz. Si bien Albon ganó el duelo interno en puntos, en términos de ritmo fue Sainz el más rápido a lo largo de la temporada: casi dos décimas en clasificación y apenas alrededor de una centésima en carrera.

También resulta interesante la comparación con Max Verstappen en los años 2019 y 2020. Mientras Tsunoda, Lawson y Gasly se derrumbaron claramente en ritmo de carrera, la distancia entre Verstappen y Albon se mantuvo relativamente constante, tanto en clasificación como en carrera.

Sin embargo, hay un matiz: Carlos Sainz tuvo problemas visibles con el coche al inicio de la temporada, pero luego dominó el duelo interno en el transcurso del año casi por completo. Si esta tendencia continúa en 2026, Albon podría retroceder en el ranking en consecuencia.

Puesto 8: Lewis Hamilton (+0,479)

Déficit de ritmo en clasificación extrapolado: +0,415 (puesto 8)

Déficit de ritmo en carrera extrapolado: +0,542 (puesto 9)

Que Lewis Hamilton aparezca relativamente atrás en este ranking de pilotos se explica sobre todo por la metodología. Para el cálculo se utilizaron exclusivamente datos de la era del efecto suelo, con el fin de trazar una imagen lo más realista posible del nivel actual de rendimiento.

El duelo interno de 2025 frente a Charles Leclerc se perdió claramente. Hamilton estuvo en promedio alrededor de dos décimas y media por detrás, tanto en clasificación como en ritmo de carrera. A diferencia de Carlos Sainz, además, no se observó una mejora clara de rendimiento a lo largo de la temporada, sino más bien una tendencia opuesta hacia el final.

La temporada 2026 debería aportar más claridad sobre cuán fuerte es realmente Hamilton todavía. Los coches de efecto suelo, con los que tuvo dificultades, desaparecerán, y además conocerá mucho mejor al equipo. Sin embargo, un factor constante sigue siendo su compañero de equipo Charles Leclerc, y primero hay que vencerlo a él.

Puesto 7: Oscar Piastri (+0,352)

Déficit de ritmo en clasificación extrapolado: +0,314 (puesto 7)

Déficit de ritmo en carrera extrapolado: +0,390 (puesto 6)

A partir del puesto 7, Oscar Piastri, se aprecia un salto perceptible. En la consideración combinada de clasificación y carrera, el australiano sería teóricamente algo más de una décima más rápido que Lewis Hamilton. A partir de este punto, sin embargo, los pilotos se agrupan extremadamente cerca, ya que los absolutos pilotos top solo se separan por diferencias mínimas.

Piastri estuvo involucrado durante mucho tiempo en la lucha por el campeonato en 2025, pero al final tuvo que ceder ante su compañero de equipo Lando Norris. Este último fue en promedio seis centésimas más rápido en clasificación y tres centésimas en ritmo de carrera.

El ritmo de carrera es claramente una de las grandes fortalezas de Piastri. En esta disciplina ocupa el sexto lugar y se encuentra a menos de una décima del segundo puesto. En la clasificación combinada, sin embargo, por ahora queda en el séptimo lugar.

Puesto 6: Carlos Sainz (+0,328)

Déficit de ritmo en clasificación extrapolado: +0,275 (puesto 6)

Déficit de ritmo en carrera extrapolado: +0,380 (puesto 5)

Con una desventaja combinada de apenas cuatro centésimas respecto al puesto tres, Carlos Sainz se ubica en el sexto lugar del ranking de ritmo. El español convenció sobre todo con un fuerte último tercio de la temporada 2025, después de haber tenido problemas de adaptación al comienzo con su nuevo equipo Williams.

Especialmente significativa sigue siendo la comparación con Charles Leclerc en Ferrari entre 2021 y 2024. A lo largo de esos cuatro años, Sainz estuvo en promedio apenas 0,12 segundos por detrás del monegasco, tanto en clasificación como en ritmo de carrera.

A pesar de su paso a un equipo de mitad de parrilla, Sainz sigue contando entre los pilotos top absolutos de la Fórmula 1, capaz de ganar carreras con el material adecuado. Sin embargo, si alcanza para un campeonato del mundo es dudoso, salvo quizá con un coche dominante.

Puesto 5: Lando Norris (+0,305)

Lando Norris, McLaren Photo by: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images

Déficit de ritmo en clasificación extrapolado: +0,249 (puesto 5)

Déficit de ritmo en carrera extrapolado: +0,360 (puesto 3)

El ranking de pilotos continúa avanzando con pasos mínimos de centésimas, ahora con el nuevo campeón del mundo Lando Norris. La comparación más importante surge de su etapa junto a Carlos Sainz entre 2019 y 2020 en McLaren. Si bien Norris perdió entonces en el campeonato de puntos, considerando las temporadas fue en promedio mínimamente más rápido que el español.

Luego siguió el duelo interno con Daniel Ricciardo, en el que Norris fue en promedio nada menos que 0,523 segundos más rápido en la primera temporada de efecto suelo de 2022. Ricciardo recibió posteriormente otra oportunidad en Racing Bulls como compañero de equipo de Yuki Tsunoda y allí fue ligeramente más lento que el japonés.

Tanto a través de la comparación con Sainz como con Ricciardo resulta así una desventaja extrapolada de alrededor de tres décimas frente al piloto más rápido de la parrilla. Norris es, sin duda, un piloto absolutamente top, pero sin material dominante un título mundial difícilmente habría sido realista.

Puesto 4: George Russell (+0,301)

Déficit de ritmo en clasificación extrapolado: +0,183 (puesto 3)

Déficit de ritmo en carrera extrapolado: +0,419 (puesto 7)

George Russell sigue siendo uno de los grandes misterios de este ranking de ritmo. Los datos muestran una marcada discrepancia entre ritmo de clasificación y de carrera. En clasificación, el piloto de Mercedes ocuparía extrapoladamente el tercer lugar, mientras que en ritmo de carrera solo alcanza el séptimo.

En la valoración combinada, de ello resulta el cuarto puesto. Decisiva aquí es la comparación cruzada con Lewis Hamilton y Charles Leclerc. Mientras que la distancia de Leclerc respecto a Hamilton tendía a aumentar de la clasificación a la carrera, Russell perdió claramente terreno en esta disciplina en 2024.

Si bien Russell tuvo a Hamilton bajo control en clasificación con alrededor de dos décimas y media, en ritmo de carrera Hamilton estuvo el año pasado a menos de una décima por detrás de Russell. Esta discrepancia le cuesta a Russell posiciones valiosas en el panorama general.

Puesto 3: Fernando Alonso (+0,286)

Déficit de ritmo en clasificación extrapolado: +0,199 (puesto 4)

Déficit de ritmo en carrera extrapolado: +0,372 (puesto 4)

¿Es Fernando Alonso tan bueno o Lance Stroll tan débil? Esta pregunta acompaña desde hace años al duelo interno en Aston Martin. La respuesta, al menos según los datos: Alonso, con 44 años, sigue siendo excepcionalmente fuerte.

Hay varias formas de ubicar a Alonso en este ranking. La más directa pasa por la comparación cruzada con Sebastian Vettel. Como ya se mencionó, Lance Stroll estuvo de 2021 a 2022 en promedio apenas 0,193 segundos por detrás del alemán.

Alonso, en cambio, le sacó a Stroll en los últimos tres años un promedio de 0,53 segundos en clasificación. Si se retrocede aún más, aparece una comparación adicional a través de Kimi Räikkönen: en 2014 Alonso fue en promedio alrededor de cuatro décimas y media más rápido que el finlandés, mientras que Vettel en los años siguientes tuvo "solo" alrededor de dos décimas y media de ventaja.

Si se tienen en cuenta estas comparaciones, resulta plausible que Alonso sea alrededor de dos décimas y media más rápido que Vettel, quien a su vez estuvo en Ferrari aproximadamente dos décimas y media por detrás de Charles Leclerc.

En definitiva, esto significa que Fernando Alonso y Charles Leclerc probablemente operan en un nivel de ritmo muy similar. Y Alonso sigue siendo un serio candidato a grandes éxitos en la Fórmula 1, siempre y cuando el material acompañe.

Puesto 2: Charles Leclerc (+0,237)

Déficit de ritmo en clasificación extrapolado: +0,180 (puesto 2)

Déficit de ritmo en carrera extrapolado: +0,293 (puesto 2)

Hablando de Charles Leclerc: según los datos, el piloto de Ferrari es el segundo más rápido de toda la parrilla de Fórmula 1, tanto en clasificación como en carrera. Consolidó su estatus de piloto top absoluto al derrotar con claridad a múltiples campeones del mundo como Sebastian Vettel y Lewis Hamilton.

A esto se suma el duelo interno ganado frente a Carlos Sainz, quien gracias a sus numerosos cambios de equipo resulta una excelente referencia frente a muchos otros pilotos. Pero ¿cómo se desempeñaría Leclerc, por ejemplo, en una comparación directa con Max Verstappen?

Si bien Leclerc es matemáticamente el número dos de la Fórmula 1, una desventaja extrapolada de 0,180 segundos en clasificación y 0,293 segundos por vuelta en carrera es considerable. Incluso para el segundo mejor piloto, vale entonces lo siguiente: sin el material adecuado, será extremadamente difícil luchar por el título mundial.

Puesto 1: Max Verstappen (+0,000)

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Déficit de ritmo en clasificación extrapolado: +0,000 (puesto 1)

Déficit de ritmo en carrera extrapolado: +0,000 (puesto 1)

Como era de esperar, el primer puesto es para Max Verstappen, aunque la magnitud de su dominio debería sorprender incluso a los escépticos. Matemáticamente se obtiene una ventaja combinada de 0,237 segundos sobre el segundo piloto más rápido de la parrilla. ¿Qué significa esto en la práctica?

Muy simple: aproximadamente en la misma medida en que Charles Leclerc dominó a Lewis Hamilton en 2025, Max Verstappen volvería a dominar a Charles Leclerc. O, dicho de otro modo: los puestos dos a siete de este ranking de pilotos están más juntos entre sí que el primero y el segundo.

Además, los datos aportan otras conclusiones notables. Verstappen podría haber ganado dos de sus cuatro títulos mundiales sin haber tenido el coche más rápido. En 2021, según los datos, el Mercedes fue en promedio alrededor de una décima más rápido que el Red Bull a lo largo de la temporada, y en 2024 el McLaren incluso tuvo una ventaja de aproximadamente una décima y media.

Si se ajusta el ritmo del vehículo teniendo en cuenta el efecto del piloto determinado aquí, incluso el Ferrari de 2022 podría haber sido en promedio el coche ligeramente más rápido frente al Red Bull.

Cuesta creer que un solo piloto pueda estar tan claramente por encima de todo el resto del pelotón. Una claridad absoluta probablemente solo la daría un duelo directo de equipo con otro piloto top absoluto. ¿Qué tal Verstappen contra Leclerc en 2027 en Ferrari? ¿O Verstappen contra Russell en Mercedes? En cualquier caso, los datos estarían encantados.

Sea como sea, Max Verstappen parece ser actualmente el único piloto de la parrilla que no necesita un coche dominante para convertirse en campeón del mundo.