Repaso de la F1 2025: Pierre Gasly saca la cabeza en medio de una mala temporada de Alpine

Pierre Gasly sufrió la peor posición final de su carrera en una temporada completa en la Fórmula 1, aunque posiblemente firmó su mejor campaña desde el punto de vista del rendimiento. El piloto de 29 años terminó 18° en el campeonato con apenas 22 puntos, algo que solo puede atribuirse al complicado Alpine que le tocó conducir, ya que la escudería francesa se desplomó hasta el último lugar del campeonato de constructores.

La principal debilidad del A525 estuvo en los circuitos lentos y bacheados, de ahí que Gasly clasificara último en Singapur, mientras que la situación tampoco se vio favorecida por la unidad de potencia Renault, claramente inferior en comparación con proveedores rivales como Mercedes y Ferrari.

Que Alpine detuviera el desarrollo del auto ya en junio para centrarse en el cambio reglamentario de 2026 no fue, por lo tanto, ninguna sorpresa, por lo que el trabajo que realizó Gasly en medio de la adversidad fue digno de elogio.

En su octava temporada completa en el campeonato, el francés asumió el rol de líder del equipo tras la salida de Esteban Ocon, con el debutante Jack Doohan comenzando el año en el otro Alpine.

Sin embargo, Doohan tuvo enormes dificultades, sin sumar puntos en las seis primeras carreras, en contraste con los siete de Gasly tras ser séptimo en Bahréin y octavo en la sprint de Miami. Y fue más o menos lo mismo durante toda la temporada, porque después de esas seis fechas Doohan fue reemplazado por otro novato, Franco Colapinto, que atravesó problemas en sus primeros fines de semana antes de finalmente ponerse al ritmo de Gasly.

El francés, mientras tanto, siguió concentrado en lo suyo y sacó el máximo provecho de lo que tenía. Hubo un octavo puesto en Barcelona, un sexto en Silverstone, décimos lugares en Spa e Interlagos y, sin olvidar quizá lo más impresionante de todo, 10 apariciones en Q3, u 11 si se cuentan los fines de semana con sprint.

Gasly fue un maestro de la clasificación este año; el quinto puesto en Bahréin fue su punto más alto. Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Gasly puede considerarse, por lo tanto, el héroe silencioso de la temporada 2025. Bueno, silencioso fuera de su propio equipo, porque dentro de Alpine todos conocen el valor del ganador del Gran Premio de Italia 2020, especialmente por lo comprensivo que ha sido con la situación, sin generar nunca conflictos.

"Pierre es un piloto muy bueno", dijo el jefe de Alpine, Steve Nielsen, en el cierre de temporada en Abu Dhabi. "Es una referencia conocida, lo cual ha sido tremendamente importante para nosotros. Especialmente cuando tenés pilotos jóvenes, necesitás un punto de referencia sólido y eso lo tenemos con Pierre.

"Es muy bueno para mantenerse motivado incluso en momentos en los que sería fácil desanimarse. No es agradable venir aquí, hacer todo este trabajo y largar desde el fondo; lamentablemente hoy estamos haciendo eso otra vez y lo odiamos, todos queremos estar en una mejor posición.

"Pero Pierre siempre se ha mantenido positivo. Sabe que estamos en otro camino, sabe que el dolor que estamos atravesando este año es de cara a 2026 y es el primero en difundir ese mensaje, ya sea desde el cockpit o personalmente entre los miembros del equipo. Así que cree en ello y nos toca a nosotros darle lo que ha sacrificado este año".

Tanto es así que a principios de septiembre Gasly extendió su contrato con Alpine hasta finales de 2028, cuando, ya equipado con una unidad de potencia Mercedes, el equipo francés debería ser mucho más competitivo.