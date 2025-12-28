Repaso de la F1 2025: Kimi Antonelli muestra destellos en su año de debut con Mercedes

Tras pasar a competir en monoplazas en 2021 y haberse saltado por completo el nivel de la F3, el desafío difícilmente podía ser mayor que representar a un equipo puntero y ocupar el lugar de un siete veces campeón del mundo, incluso si Mercedes se esforzó por rebajar las expectativas sobre el joven de 19 años.

Tanto para Antonelli como para Mercedes fue muy positivo, entonces, que el italiano lograra un cuarto puesto en su debut en Melbourne y lo respaldara con un sexto lugar en China y una pole position en la carrera sprint de Miami. Pero la inexperiencia juvenil de Antonelli terminó pasándole factura cuando la F1 regresó a Europa y Mercedes introdujo una actualización de la suspensión que no funcionó y que descarriló tanto a Antonelli como a su compañero George Russell, que venía en gran forma. Y mientras Russell tenía la experiencia suficiente para gestionar el contratiempo, para Antonelli significó entrar en una espiral negativa.

La desafortunada actualización de Imola coincidió con el debut de Antonelli en casa, al ser oriundo de la cercana Bolonia, y admitió haberse sentido agotado por la mayor atención y el escrutinio adicional que caracterizan a los concurridos paddocks europeos.

"Tuve un período muy largo y difícil en Europa", dijo Antonelli cuando fue consultado por Motorsport.com en Abu Dhabi sobre sus muchos altibajos en 2025. "Incluso empecé a dudar de mí mismo y también tenía miedo de no poder salir de eso.

"Durante ese período difícil, perdí un poco el rumbo. Había mucha frustración y empecé a pensar demasiado en el resultado final. Cada vez que me subía al auto, me ponía mucha presión a mí mismo y no me concentraba en manejar bien".

El fin de semana de Andrea Kimi Antonelli en Monza resultó ser muy complicado. Photo by: Luca Rossini / NurPhoto via Getty Images

El jefe de Mercedes, Toto Wolff, tuvo que aplicar en ocasiones un amor duro, particularmente después de un mal fin de semana en Monza en el que Antonelli se accidentó en la FP2 y luego pareció demasiado asustado de cometer otro error, conduciendo muy por debajo del límite. Antonelli reveló que tuvo una reunión posterior a la carrera en Italia con Wolff y el ingeniero de pista Pete Bonnington, tras la cual se dijo a sí mismo que debía "reiniciarse y empezar desde cero".

Para ese momento, sin embargo, un primer podio en Canadá era solo una de varias señales del talento de Antonelli, demasiadas como para tirar todo por la borda.

Antonelli reaccionó a partir de Bakú y, a medida que las prestaciones de Mercedes se estabilizaron, también lo hizo su temporada de debut, empezando a completar fines de semana más limpios que comenzaron a dar lugar a resultados importantes en puntos. Su mejor resultado llegó en Brasil, cuando terminó segundo detrás de Lando Norris, y las descalificaciones de McLaren en Las Vegas lo ascendieron al tercer puesto en el gran premio.

Si 2025 debía ser un curso intensivo para Antonelli sobre cómo convertirse en un piloto de F1 completo, a tiempo para comenzar la era reglamentaria de 2026 con el pie derecho, entonces se puede considerar que la misión está cumplida.