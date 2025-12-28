Repaso de la F1 2025: Carlos Sainz brilla pese a su paso al pelotón medio

Carlos Sainz cerró su campaña 2024 de Fórmula 1 en Ferrari con un último podio para la Scuderia, que lo dejó fuera para la nueva temporada en favor del siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton. Eso, pensó el español, sería su último podio por un tiempo al pasar a Williams, que había terminado noveno el año anterior.

Antes de su debut con el equipo de Grove, Sainz advirtió a los aficionados que "no me van a ver en el podio" a lo largo de la temporada 2025, aunque fue una promesa que terminaría rompiendo antes de que acabara el año.

Su primera temporada con Williams y su nuevo compañero Alex Albon comenzó de forma accidentada, con Sainz sin completar la primera vuelta del Gran Premio de Australia que abrió el campeonato. Y aunque sumó su primer punto del año en China, luego llegó una dura carrera en Japón y otro abandono en Bahréin que resumieron un arranque áspero de su etapa en Williams.

Pero Sainz no se desanimó y pronto admitió que estaba "yendo en la dirección correcta con la puesta a punto y la conducción", después de superar a su compañero en clasificación por primera vez en Arabia Saudita. La carrera en Yeda también dio inicio a una racha positiva para Sainz, al sumar puntos en cinco de seis grandes premios, mostrando los avances que Williams había logrado durante el receso invernal.

Carlos Sainz superó en clasificación a su compañero en Williams, Alex Albon, por primera vez en Arabia Saudita. Photo by: Peter Fox / Getty Images

Después de eso, sin embargo, Sainz atravesó un período difícil en su temporada, ya que una falla mecánica le impidió largar en Austria y no logró terminar en los puntos en los cinco grandes premios siguientes, salvo por un sexto puesto en la sprint de Spa.

Los resultados fueron lo que el español necesitaba en la segunda mitad del año, a medida que la brecha con su compañero se ampliaba, y Sainz respondió rápidamente. En Azerbaiyán, se convirtió en el único piloto de Williams en subir a un podio de F1 esta temporada, el primero en hacerlo desde George Russell en el controvertido Gran Premio de Bélgica 2021 que no tuvo vueltas bajo bandera verde debido a la lluvia, y antes de eso Lance Stroll en Bakú 2017.

Su primer podio del año llegó gracias a un tercer puesto en Bakú, donde Sainz clasificó segundo y, pese a ceder ante Russell, contuvo el ataque de Andrea Kimi Antonelli para quedarse con el tercer lugar en la bandera a cuadros. A esto le siguió otro tercer puesto en la sprint de Austin y, para coronar el año, otro tercer lugar en el penúltimo gran premio: Qatar.

No todo fueron buenas noticias, ya que compartió responsabilidades en un accidente que puso fin a su carrera con Antonelli en el Gran Premio de Estados Unidos. También hubo un incidente con Liam Lawson en México, que finalmente terminó prematuramente con su carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

A pesar de esos momentos, Sainz concluyó su primera temporada en Williams con 64 puntos en el campeonato, apenas nueve menos que los logrados por Albon. Además, se llevó el derecho a presumir como el único piloto en sumar trofeos para Williams este año y superó a Albon por 14-9 en los duelos de clasificación de los grandes premios.

El rendimiento de Sainz a lo largo de la temporada 2025 ayudó a Williams a terminar quinto, su mejor resultado desde 2017, y pudo haber dejado a más de uno en Ferrari preguntándose por qué lo dejaron ir.