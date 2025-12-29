Gasly está "muy entusiasmado" por el cambio de Alpine a los motores Mercedes

Alpine acaba de cerrar su peor temporada en la Fórmula 1 al finalizar en la última posición del campeonato de constructores. Se trata de un resultado que, en gran parte, se debió a la decisión del equipo de abandonar muy temprano en el año el desarrollo del A525 para centrar todos sus esfuerzos en el monoplaza de 2026 y buscar un salto de rendimiento ante el gran cambio reglamentario que llegará a la máxima categoría.

Para Pierre Gasly también significó su año más complicado desde el punto de vista de los resultados, ya que los 22 puntos que sumó y el 18° puesto final en el campeonato de pilotos representan lo más bajo para el francés desde que compite a tiempo completo en la F1, en 2018.

Sin embargo, el piloto de 29 años mostró su apoyo a la decisión de Alpine desde el primer momento e incluso reconoce que fue uno de los que impulsó al equipo a ir más allá, 'descartando' 2025 para enfocarse en lo que vendrá.

"Al comienzo del año, cuando el equipo compartió su enfoque y el hecho de que querían centrarse en 2026, fui el primero en decir: 'Olvidémonos de este año. Incluso paren antes y empiecen a trabajar directamente en 2026'", dijo Gasly al sitio web oficial de la F1.

"La realidad es que somos décimos en el campeonato. Digamos que si hubiéramos puesto un poco más de presupuesto y desarrollo en la temporada 2025, podríamos haber luchado por el sexto o séptimo lugar del campeonato, pero no lo hacemos por ser sextos o séptimos, lo hacemos para estar en lo más alto".

Gasly cree que el tiempo que ganó Alpine respecto a sus rivales al comenzar antes el trabajo en el monoplaza del año que viene puede marcar una diferencia cuando los nuevos coches salgan a la pista en la próxima temporada de la F1.

"Estos dos meses de desarrollo para la próxima temporada pueden ser la diferencia entre estar arriba del todo o volver a quedarnos en el mediocampo durante otros cuantos años. Estuve más que dispuesto, por doloroso que haya sido este año, a aceptar una temporada difícil como equipo para asegurarnos de darnos la mejor oportunidad.

"En general, no soy una persona paciente, pero hay que entender y saber cómo sacar el máximo de una situación. No tenemos garantías, pero como equipo sé que nuestro enfoque tiene sentido para lo que intentamos lograr y para volver a ponernos en el mapa de la Fórmula 1".

Además de orientar desde temprano el trabajo en el coche de 2026, el gran cambio que tendrá Alpine será en los motores, ya que dejará de ser un equipo oficial con unidades de potencia Renault para convertirse en una escudería cliente de Mercedes.

Por los antecedentes del fabricante alemán, que dominó la F1 con el anterior gran cambio reglamentario de motores en 2014, y por los rumores que lo sitúan por delante de los otros fabricantes de cara a 2026, Gasly se muestra muy entusiasmado con el impacto que este cambio podría tener en Alpine.

"Ahora abrimos un nuevo capítulo con Mercedes y, obviamente, viendo su currículum y cuántas veces han sido campeones del mundo, estoy seguro de que va a ser una gran aventura. No voy a mentir, estoy muy entusiasmado con ello. Por lo que estoy escuchando, el motor está en un muy buen momento, así que estoy deseando que llegue ese primer test y sentir lo que es tener la potencia Mercedes a mis espaldas.

"Tengo expectativas muy altas para nosotros como equipo el próximo año. Hicimos sacrificios tácticos en 2025 para recompensarnos a todos empezando con el pie derecho a partir de 2026. Eso es lo que espero de nosotros y eso es lo que creo que podemos lograr, por la gente que tenemos y el trabajo que estamos haciendo.

"El año que viene quiero estar luchando en la parte delantera de la parrilla. Tal como están las cosas, no veo ninguna razón por la que no deberíamos poder estar ahí arriba", concluyó.