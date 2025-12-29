El día que Michael Schumacher admitió que "sabía que no estaba bien" chocar a Villeneuve en Jerez

Andy Wilman, ex productor del famoso programa de TV británico Top Gear, recordó un intercambio con Michael Schumacher donde el siete veces campeón mundial de F1 se refirió al choque con Jacques Villeneuve que decidió el título de Fórmula 1 de 1997.

Schumacher, entonces piloto de Ferrari, llegó al Gran Premio de Europa de 1997 que tuvo lugar en el circuito español de Jerez de la Frontera con un punto de ventaja sobre Villeneuve. Pero durante la carrera, el piloto canadiense intentó un sobrepaso en el que ambos terminaron haciendo contacto después de que el alemán girara contra el coche de su rival.

Sin embargo, el incidente terminó con Schumacher abandonando y con Villeneuve cruzando la meta en la tercera posición -detrás de los McLaren de Mika Hakkinen y David Coulthard-, lo que le permitió ganar el campeonato, mientras que Schumacher luego fue descalificado del campeonato de pilotos de aquel año.

Michael Schumacher abandonó tras el contacto con Jacques Villeneuve en Jerez 1997. Photo by: Motorsport Images

Wilman evocó una entrevista entre Michael Schumacher y Jeremy Clarkson que surgió como parte de un proyecto de la BBC a finales de los años 90 llamado Science of Speed donde repasó una charla con el alemán al respecto.

"Hicimos esta serie para la BBC en los 90… llamada The Science of Speed", contó Wilman en el podcast High Performance. "Ross Brawn lo arregla, Schumacher dice que sí. Vamos a Mugello porque estaban probando allí… y es la semana previa a que vaya a Japón, donde se define el campeonato con Hakkinen (en 1998). Así que tenía muchísimas cosas en la cabeza".

Finalmente, Schumacher se sentó a conversar con el actual presentador de Clarkson's Farm después de que Wilman convenciera al gerente de un hotel para cerrar un bar y poder hablar en privado.

"Preparamos todo y hablamos con Schumacher ahí dentro, y él bromea con Jeremy… Es como que dice: 'Esto es lo menos científico que he hecho en mi vida'", relató, tras jugar a un juego de reflejos con el presentador.

"Le preguntamos sobre el golpe a Villeneuve y sacarlo de la pista", continuó Wilman. "Y él dice: 'Sabía que no estaba bien. Absolutamente sabía que no estaba bien. Pero crecí en esa era de Mansell, Senna, Prost, Piquet, en la que se jugaba fuerte y al límite. Era una época dura de pilotos… y dijo que eso definitivamente estaba en él, que esa fue su formación. Así que lo hice y sabía que no estaba bien'".

Luego de obtener esa declaración, Wilman se comunicó telefónicamente con el mandamás de la F1, Bernie Ecclestone, para obtener las imágenes del choque.

"Llamo a Bernie… y necesitamos el material de él chocando contra Villeneuve", dijo Wilman. "Y Bernie responde: 'No vas a tener esas imágenes, hijo… Eso ahora está en los archivos. Eso es historia. Nadie quiere volver a ver eso'".

Pero mientras el productor insistía, Ecclestone solo quería una cosa: "'Lo único que quiero es un fax firmado por Michael diciendo que está de acuerdo'", recordó Wilman.

"Media hora después", continuó, "Michael dijo: 'Sí, hice la entrevista y hablé con ellos, así que sí, que tengan las imágenes'".

Wilman hizo una pausa antes de añadir: "Qué hombre. Un hombre de palabra".