Repaso de la F1 2025: Fernando Alonso sabe esperar, pero ¿le dará Aston ese auto ganador?

Fernando Alonso es paciente, eso es innegable.

El veterano español no ha logrado una sola victoria en un gran premio en sus últimas 225 participaciones. Su segundo y último título mundial de Fórmula 1 llegó hace casi dos décadas.

Y, aun así, sigue aquí. No solo sigue aquí, sino que continúa rindiendo a un alto nivel a los 44 años, aparentemente extrayendo el máximo del Aston Martin AMR25.

"Aparentemente", porque su compañero de equipo Lance Stroll, aunque experimentado, sigue siendo en cierto modo una incógnita. Pero este año, el dominio de Alonso sobre el canadiense fue todavía más abrumador.

Alonso superó a Stroll en la clasificación en las 24 sesiones de clasificación de grandes premios. Incluso contando las clasificaciones sprint, el bicampeón del mundo suma una racha de 28 victorias consecutivas frente a su compañero, que solo se impuso en la qualy sprint de Shanghái, por 0,073s. A lo largo de toda la temporada, la diferencia media fue de 0,367s.

Alonso no logró sumar puntos en las primeras ocho fechas, cuando habitualmente no conseguía meterse en la Q3, aunque clasificó quinto en Imola, donde su estrategia se vio perjudicada por la intervención de un virtual safety car.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing, Carlos Sainz, Williams Photo by: Lars Baron / Motorsport Images via Getty Images

En esas primeras etapas de la temporada había un claro pesimismo, con Alonso frustrado tras acabar 13º en la clasificación en el circuito de Yeda, donde había "sido siempre súper rápido". Aston fue, con diferencia, el equipo que menos rendimiento ganó de cara a 2025 con su monoplaza; su principal debilidad eran las curvas lentas.

Pero la actuación de Alonso en Imola no fue casualidad, ya que allí Aston llevó un paquete de mejoras que lo convirtió en un candidato constante a la Q3, al menos en manos del piloto más veterano del equipo. Sin embargo, Alonso empezó entonces a quejarse de una falta de velocidad punta que lo obligaba a "inventar" adelantamientos en lugares poco habituales.

Siguió una racha de cuatro carreras consecutivas sumando puntos, pero Alonso quedó descontento al terminar solo noveno en Silverstone, donde Nico Hulkenberg logró su primer podio, después de que ambas paradas en boxes resultaran mal sincronizadas.

Algunas actualizaciones no demostraron ser competitivas y llegó luego un fin de semana horrendo en Spa-Francorchamps, con ambos Aston en la última fila de la parrilla, antes de que el equipo saltara al quinto y sexto puesto el fin de semana siguiente en Hungría. Pero el equipo no tenía muy claro el porqué, ya que no entendía del todo cómo se había producido ese giro.

"Lo bueno es que fuimos competitivos y rápidos. Lo preocupante es que no sabemos por qué", dijo Alonso tras terminar la carrera en quinta posición, que acabaría siendo su mejor resultado de la temporada.

Pero se mostró amargado por esas mejoras fallidas: "Esto es la Fórmula 1, no una academia para probar cosas. Aquí hay que cumplir".

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Photo by: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

Para la carrera de Austin, donde alcanzó la Q3 en ambas sesiones de clasificación y sumó un punto, Alonso volvió a afirmar que Aston tenía el noveno auto más rápido de los diez equipos.

En resumen, el español estuvo gruñón. Su infortunio en Imola lo llevó a decir "es lo que nos merecemos"; le respondió con aspereza a su ingeniero tras un error estratégico en Zandvoort: "te olvidaste de mí en la primera mitad de la carrera, quizá te acuerdes de que estoy aquí en la segunda"; y ya en octubre pidió al equipo "empezar a descansar para 2026".

Su estado de ánimo quedó reflejado en sus comentarios de final de temporada, al afirmar que iba a celebrar los dos últimos grandes premios "porque no volveremos a manejar este coche".

Así, el foco de Alonso está puesto en 2026. Terminó décimo en el campeonato de 2025, con apenas 56 puntos, lo que no es desastroso dadas las dificultades de Aston, pero aun así es su peor resultado desde que regresó a la F1 con Alpine en 2021. No es para eso que está aquí, y lo ha dejado muy claro.

La nueva era técnica de la F1 a partir de 2026 es la última oportunidad de Alonso para volver a la gloria, y ¿quién mejor para liderar una posible candidatura al título de Aston que Adrian Newey? El legendario ingeniero, que ha contribuido a 26 títulos mundiales entre pilotos y constructores, se unió al equipo hace nueve meses y ahora asume el rol de director del equipo.

Teniendo en cuenta todo lo que Lawrence Stroll ha invertido en la escudería con sede en Silverstone, incluido un campus de última generación, el equipo tiene todo lo necesario para triunfar. El tiempo dirá si Alonso finalmente recibe la recompensa a su paciencia.