Repaso de la F1 2025: la "mejor temporada hasta ahora" de Albon en un Williams muy mejorado

La temporada 2025 de Fórmula 1 recompensó a Alex Albon por la enorme paciencia que ha demostrado desde que se unió a Williams en 2022, cuando era el peor equipo del campeonato. Incluso en los años posteriores, la escudería británica solo mejoró de manera gradual, pero Albon siguió siendo su faro de luz, siempre maximizando su maquinaria sin levantar polémicas.

Su remontada en el Gran Premio de Australia 2022 es la actuación que viene inmediatamente a la mente.

Lo que logró el anglo-tailandés fue aún más notable si se tiene en cuenta quién estaba en el otro auto, ya fuera Nicholas Latifi o Logan Sargeant; da lo mismo, ya que ninguno era lo suficientemente bueno para la F1. Pero todo eso cambió este año, cuando Williams firmó al ganador de grandes premios Carlos Sainz procedente de Ferrari, lo que sirvió como la primera prueba de cuánto había mejorado realmente Albon desde su desastroso 2020 en Red Bull.

Fue una prueba que Albon superó con creces, arrancando con puntos en siete de las primeras ocho fechas. Ese rendimiento, por supuesto, se vio ayudado por el hecho de que Williams produjera un coche mucho mejor este año, uno que de hecho no tenía sobrepeso cuando comenzó la temporada, pero no todo se debió a eso, porque Sainz estaba siendo superado por su compañero de equipo.

No es que el español lo estuviera haciendo mal tampoco: había puntuado en cinco de los primeros ocho grandes premios. Simplemente, Albon estaba en el mejor momento de su vida y el jefe del equipo, James Vowles, considera que verse "empujado" por el otro auto fue una razón clave para ello.

Pero, como ocurre en la vida del mediocampo, siempre hay picos y valles: tres abandonos consecutivos desde España hasta Austria pusieron fin a la racha de Albon. Sin embargo, logró recuperarse al sumar puntos en cuatro de las cinco carreras a ambos lados del receso de verano, gracias a que Williams solucionó los problemas de refrigeración que habían afectado a su piloto.

Carlos Sainz, Williams, Alexander Albon, Williams, James Vowles, Team Principal, Williams Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Albon, por lo tanto, seguía en alza, superando con regularidad a su compañero de equipo y sumando puntos con tanta facilidad que llegó a desafiar al piloto de Mercedes Andrea Kimi Antonelli por el séptimo puesto del campeonato.

Luego llegaron las carreras lejanas que cerraron la temporada, en las que sufrió una misteriosa pérdida de rendimiento en clasificación, mientras que la trayectoria de Sainz fue en sentido contrario. En Bakú, el ex piloto de Ferrari le dio a Williams su primer podio desde George Russell en Spa 2021 y luego el segundo en Qatar, todo mientras Albon no lograba sumar puntos en los últimos ocho grandes premios, algo que atribuyó a nada más que una "mala racha".

Así que no fue una gran preocupación para Williams, que logró su mejor resultado en el campeonato desde 2017 al terminar quinto. Hay muchas cosas positivas sucediendo actualmente en Williams y una de ellas es Albon, quien considera que 2025 fue su "mejor temporada hasta ahora", a pesar de no haber conseguido ningún podio.

"No he cambiado demasiado mi forma de trabajar este año", añadió, tras finalizar octavo y con nueve puntos más que Sainz en la clasificación. "Pero el auto y lo que los chicos y chicas han hecho en la fábrica dieron un paso enorme este año. Llevo cuatro años en este equipo y este ha sido claramente el mayor salto de un año a otro de esos cuatro.

"Ha sido disfrutable, ha sido divertido poder correr contra algunos de los equipos de punta en ciertos circuitos. Hacia el final del año no fue ideal, pero en general el ritmo ha sido fuerte".