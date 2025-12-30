Repaso de la F1 2025: un sólido año de debut le da a Isack Hadjar un podio y un asiento en Red Bull

Basta con echar un vistazo a la alineación de pilotos de 2026 para entender todo lo que hay que saber sobre la campaña de debut de Isack Hadjar con Racing Bulls. Al margen del piloto de Mercedes Andrea Kimi Antonelli, Hadjar fue el mejor clasificado entre los debutantes del pelotón medio de 2025, al clasificar de forma constante donde su coche debía estar —entre noveno y décimo de media— y convertir eso en puntos con regularidad.

La temporada de debut del francés no empezó bien, sin embargo. Hadjar protagonizó un episodio muy comentado al salirse de pista en un asfalto mojado en la vuelta de formación del Gran Premio de Australia, ofreciendo una imagen desolada mientras era consolado por Anthony Hamilton.

Pero aunque aquello podría haber sido una experiencia traumática y desestabilizadora, el piloto de 21 años se recuperó prácticamente de inmediato para lograr un octavo puesto en su tercera carrera, en Japón. Fue una señal de lo que estaba por venir y, visto en retrospectiva, una gran prueba de carácter.

Como muchos de sus compañeros de esta nueva generación, Hadjar combina una confianza innata en sí mismo con una intensa autocrítica y una honestidad refrescante. Cuando Motorsport.com le preguntó en Brasil el año pasado si estaba listo para su debut en la F1, respondió con franqueza: "No". No podía saberlo hasta acumular un kilometraje real durante los test de invierno. Pero no tardó en responder esa pregunta de manera contundente.

Hadjar contó con ventaja frente a Liam Lawson, que fue devuelto a Racing Bulls desde el equipo principal de Red Bull tras apenas dos desastrosos fines de semana de grandes premios. Pero incluso después de que el neozelandés se adaptara a su nueva realidad, Hadjar demostró ser, en conjunto, el más rápido de los dos, superándolo en clasificación por 21 a 6, incluidos los sprints y sin contabilizar dos problemas mecánicos del lado de Lawson.

Isack Hadjar, Racing Bulls, Liam Lawson, Racing Bulls Photo by: Erik Junius

Hadjar arrastraba en las fórmulas junior la reputación de ser algo temperamental y, aunque asegura que ha mejorado en su gestión —y en mantener el dedo lejos del botón de la radio—, ese temperamento afloró en algunos momentos. Pero en líneas generales demostró ser un piloto estable y fiable, con la velocidad pura que debería valerle un ascenso a Red Bull en algún momento. Su primer podio, logrado en Zandvoort, consolidó aún más su posición como una de las estrellas emergentes de la F1.

Esa progresión se cruzó con el estancamiento de Yuki Tsunoda en el equipo principal, tras no haber podido encontrar nunca un ritmo adecuado al verse lastrado por un costoso accidente en Imola, que desencadenó una cadena de acontecimientos en la que a menudo quedó por detrás de la especificación del coche. Las persistentes dificultades de Tsunoda para transformar su innegable talento en resultados hicieron que la probabilidad del ascenso de Hadjar en 2026 pasara rápidamente de posible a inevitable.

¿Tiene Hadjar la fortaleza necesaria para resistir en el equipo principal junto a Max Verstappen y disipar el famoso síndrome del segundo asiento de Red Bull? El tiempo lo dirá, pero los cambios reglamentarios de 2026 al menos le darán al equipo de Milton Keynes una plataforma para empezar de cero y ofrecer un coche más manejable para ambos pilotos.

"No tengo ninguna expectativa en absoluto porque todos empiezan desde cero", dijo Hadjar al respecto. "Siempre he competido con coches diferentes, así que creo que se me da bastante bien adaptarme. Al tratarse de un nuevo reglamento, el momento es ideal".