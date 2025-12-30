Repaso de la F1 2025: Lance Stroll tuvo poco que decir sobre su año más duro hasta la fecha

Lance Stroll es hoy en día una especie de rareza en la Fórmula 1. Tras mostrar destellos de talento en las categorías formativas y momentos de brillantez en la F1 —como una sorprendente pole position bajo la lluvia en el Gran Premio de Turquía—, ahora se ha convertido en algo parecido a un actor secundario.

En ningún lugar quedó esto más en evidencia que en la temporada 2025, la novena de Stroll en la Fórmula 1, ya que el canadiense luchó tanto con su coche como con su propia regularidad a lo largo de un calendario de 24 carreras. En un año que resultó complicado para el equipo Aston Martin, Stroll fue superado de forma constante por su compañero Fernando Alonso y acabó relegado al 16° puesto del campeonato de pilotos.

En clasificación, el panorama fue claro: Alonso superó a Stroll antes de cada uno de los grandes premios del año, con el canadiense venciendo a su compañero a una sola vuelta únicamente antes del sprint de China.

En ritmo de carrera, la diferencia fue menos contundente. El año de Stroll comenzó de manera positiva, ya que el canadiense mostró su talento bajo la lluvia para terminar sexto en la carrera inaugural de la temporada en Australia. Alonso, por su parte, abandonó tras un accidente.

A ese buen comienzo le siguió un noveno puesto en China, antes de que se secara su racha de puntos. Llegaron entonces seis resultados sin puntuar, antes de que las complicaciones derivadas de una lesión en la muñeca sufrida mientras practicaba ciclismo en 2023 obligaran al canadiense a perderse el Gran Premio de España.

El tiempo fuera por la lesión fue breve, pero la seguidilla de resultados sin puntos continuó hasta el Gran Premio de Gran Bretaña, donde su estrategia en la salida le permitió saltar del 18° al tercer puesto. Sin embargo, la alta degradación en condiciones de pista que se iba secando lo hizo caer del tercer lugar para terminar séptimo. Su compañero lo pasó peor: largó séptimo y finalizó noveno.

La historia fue la misma tras el parón veraniego de la Fórmula 1. El séptimo puesto en los Países Bajos le dio a Stroll algunos puntos adicionales, antes de una serie de llegadas en la parte baja del top 10, que dejaron al piloto de 27 años dando la impresión de que preferiría estar en cualquier otro lugar antes que conduciendo un F1 en sus entrevistas posteriores a las carreras. En las pocas ocasiones en las que tuvo algo que decir sobre otro resultado apagado, sus respuestas apenas fueron más allá de unas cuantas frases de una sola palabra.

Sus rivales, sin embargo, tuvieron más que decir sobre el nivel de Stroll, y fue criticado por su defensa agresiva frente a Gabriel Bortoleto en Brasil, con Franco Colapinto afirmando tras la carrera que "Stroll siempre termina sacando a la gente". El canadiense estuvo del otro lado de una colisión en la siguiente cita en Las Vegas, donde quedó fuera en la primera vuelta tras un choque con Bortoleto, quien fue considerado responsable del incidente.

Un décimo puesto en Abu Dhabi puso fin a la temporada de Stroll, asegurando su 16° lugar en el campeonato de pilotos. Terminó el año a 23 puntos de Alonso, que cerró la temporada en la décima posición y con ganas de no volver a subirse nunca más a su coche de F1 de 2025.