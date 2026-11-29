Resultados
Fórmula 1 GP de Qatar
Los resultados completos del Gran Premio de Qatar de F1 2026
Tras la victoria de Kimi Antonelli (Mercedes), descubre todos los resultados del Gran Premio de Qatar.
Basile Davoine
Publicado: 29 nov 2026, 21:17
Copiar enlace
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en WhatsApp
Compartir en LinkedIn
Compartir en Pinterest
Compartir en Viber
Añadir como fuente preferente
Foto de: Karim Jaafar / AFP via Getty Images
También lee:
Fórmula 1Ganadores y perdedores de un deslucido Gran Premio de Qatar de F1 2026
Fórmula 1Antonelli gana ante problemas para Russell en Qatar; Colapinto es 13° y Checo Pérez, 18°
Carrera
Todas las estadísticas
Cla Piloto # Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Boxes Puntos Retirada Chasis Motor 1
A. Antonelli Mercedes
12 57
1:23'58.209
220.514 2 25 Mercedes Mercedes 2
G. Russell Mercedes
63 57
+31.476
1:24'29.685
31.476 219.145 2 18 Mercedes Mercedes 3
O. Piastri McLaren
81 57
+33.017
1:24'31.226
1.541 219.079 2 15 McLaren Mercedes 4
M. Verstappen Red Bull Racing
3 57
+34.254
1:24'32.463
1.237 219.025 2 12 Red Bull Red Bull 5
L. Norris McLaren
1 57
+39.131
1:24'37.340
4.877 218.815 2 10 McLaren Mercedes 6
L. Hamilton Ferrari
44 57
+57.518
1:24'55.727
18.387 218.025 2 8 Ferrari Ferrari 7
C. Leclerc Ferrari
16 57
+58.001
1:24'56.210
0.483 218.005 2 6 Ferrari Ferrari 8
I. Hadjar Red Bull Racing
6 57
+59.323
1:24'57.532
1.322 217.948 2 4 Red Bull Red Bull 9
L. Lawson RB
30 56
+1 Vuelta
1:24'20.688
1 Vuelta 215.680 2 2 RB Red Bull 10
G. Bortoleto Audi
5 56
+1 Vuelta
1:24'25.224
4.536 215.487 2 1 Audi Audi 11
O. Bearman Haas F1
87 56
+1 Vuelta
1:24'27.619
2.395 215.385 2 Haas Ferrari 12
N. Hulkenberg Audi
27 56
+1 Vuelta
1:24'34.820
7.201 215.079 2 Audi Audi 13
F. Colapinto Alpine
43 56
+1 Vuelta
1:24'43.337
8.517 214.719 2 Alpine Mercedes 14
P. Gasly Alpine
10 56
+1 Vuelta
1:24'44.212
0.875 214.682 2 Alpine Mercedes 15
C. Sainz Williams
55 56
+1 Vuelta
1:25'16.502
32.290 213.327 2 Williams Mercedes 16
R. Cámara Haas F1
51 56
+1 Vuelta
1:25'33.871
17.369 212.605 2 Haas Ferrari 17
A. Albon Williams
23 55
+2 Vueltas
1:24'15.053
1 Vuelta 212.061 2 Williams Mercedes 18
S. Pérez Cadillac
11 55
+2 Vueltas
1:25'08.070
53.017 209.860 2 Cadillac Ferrari 19
V. Bottas Cadillac
77 54
+3 Vueltas
1:24'14.530
1 Vuelta 208.223 2 Cadillac Ferrari dnf
F. Alonso Aston Martin Racing
14 34
+23 Vueltas
52'10.516
20 Vueltas 211.564 2 Retirada Aston Martin Honda dnf
L. Stroll Aston Martin Racing
18 25
+32 Vueltas
40'46.454
9 Vueltas 198.953 3 Retirada Aston Martin Honda dnf
A. Lindblad RB
41 12
+45 Vueltas
18'47.749
13 Vueltas 206.714 1 Retirada RB Red Bull Ver los resultados completos
Vueltas rápidas
Todas las estadísticas
Cla Piloto # Chasis Motor Vuelta Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h 1
A. Antonelli Mercedes
12 Mercedes Mercedes 37
1'25.407
H 228.416 2
M. Verstappen Red Bull Racing
3 Red Bull Red Bull 57
+0.735
1'26.142
0.735 H 226.467 3
L. Norris McLaren
1 McLaren Mercedes 41
+0.764
1'26.171
0.029 M 226.391 4
I. Hadjar Red Bull Racing
6 Red Bull Red Bull 53
+0.999
1'26.406
0.235 H 225.775 5
G. Russell Mercedes
63 Mercedes Mercedes 37
+1.037
1'26.444
0.038 H 225.676 6
C. Leclerc Ferrari
16 Ferrari Ferrari 52
+1.064
1'26.471
0.027 H 225.606 7
O. Piastri McLaren
81 McLaren Mercedes 35
+1.126
1'26.533
0.062 M 225.444 8
L. Hamilton Ferrari
44 Ferrari Ferrari 42
+1.286
1'26.693
0.160 H 225.028 9
F. Colapinto Alpine
43 Alpine Mercedes 48
+1.315
1'26.722
0.029 M 224.953 10
P. Gasly Alpine
10 Alpine Mercedes 43
+1.885
1'27.292
0.570 H 223.484 11
L. Lawson RB
30 RB Red Bull 56
+1.889
1'27.296
0.004 H 223.474 12
N. Hulkenberg Audi
27 Audi Audi 39
+2.126
1'27.533
0.237 M 222.869 13
R. Cámara Haas F1
51 Haas Ferrari 39
+2.189
1'27.596
0.063 M 222.708 14
O. Bearman Haas F1
87 Haas Ferrari 33
+2.337
1'27.744
0.148 H 222.333 15
G. Bortoleto Audi
5 Audi Audi 49
+2.521
1'27.928
0.184 M 221.867 16
A. Albon Williams
23 Williams Mercedes 40
+3.091
1'28.498
0.570 H 220.438 17
C. Sainz Williams
55 Williams Mercedes 56
+3.132
1'28.539
0.041 H 220.336 18
S. Pérez Cadillac
11 Cadillac Ferrari 47
+3.150
1'28.557
0.018 M 220.292 19
F. Alonso Aston Martin Racing
14 Aston Martin Honda 20
+3.902
1'29.309
0.752 M 218.437 20
L. Stroll Aston Martin Racing
18 Aston Martin Honda 12
+4.807
1'30.214
0.905 M 216.245 21
A. Lindblad RB
41 RB Red Bull 6
+5.154
1'30.561
0.347 M 215.417 22
V. Bottas Cadillac
77 Cadillac Ferrari 12
+5.156
1'30.563
0.002 H 215.412 Ver los resultados completos
Historial de neumáticos
Todas las estadísticas
Cla Piloto # Chasis Motor 1 2 3 1
A. Antonelli Mercedes
12 Mercedes Mercedes
M : 11
H : 24
H : 22
2
G. Russell Mercedes
63 Mercedes Mercedes
M : 11
H : 23
H : 23
3
O. Piastri McLaren
81 McLaren Mercedes
M : 11
H : 22
M : 24
4
M. Verstappen Red Bull Racing
3 Red Bull Red Bull
M : 11
H : 20
H : 26
5
L. Norris McLaren
1 McLaren Mercedes
M : 11
H : 27
M : 19
6
L. Hamilton Ferrari
44 Ferrari Ferrari
M : 16
H : 21
H : 20
7
C. Leclerc Ferrari
16 Ferrari Ferrari
M : 15
H : 15
H : 27
8
I. Hadjar Red Bull Racing
6 Red Bull Red Bull
M : 11
H : 20
H : 26
9
L. Lawson RB
30 RB Red Bull
M : 16
H : 15
H : 25
10
G. Bortoleto Audi
5 Audi Audi
M : 9
H : 21
M : 26
11
O. Bearman Haas F1
87 Haas Ferrari
M : 13
M : 18
H : 25
12
N. Hulkenberg Audi
27 Audi Audi
M : 10
H : 27
M : 19
13
F. Colapinto Alpine
43 Alpine Mercedes
H : 27
H : 19
M : 10
14
P. Gasly Alpine
10 Alpine Mercedes
M : 14
H : 27
H : 15
15
C. Sainz Williams
55 Williams Mercedes
M : 11
H : 20
H : 25
16
R. Cámara Haas F1
51 Haas Ferrari
M : 10
H : 27
M : 19
17
A. Albon Williams
23 Williams Mercedes
M : 16
H : 17
H : 22
18
S. Pérez Cadillac
11 Cadillac Ferrari
H : 21
H : 24
M : 10
19
V. Bottas Cadillac
77 Cadillac Ferrari
M : 9
H : 21
H : 24
F. Alonso Aston Martin Racing
14 Aston Martin Honda
M : 18
M : 16
L. Stroll Aston Martin Racing
18 Aston Martin Honda
M : 8
M : 16
H : 1
A. Lindblad RB
41 RB Red Bull
M : 12
Ver los resultados completos
Campeonato de pilotos
Pos. Piloto Puntos 1
K. AntonelliMercedes
427 18/2 29 25/1 28 31 25/1 - 15/3 8 25/1 15/3 23 25/1 25/1 10/5 18/2 20 25/1 15/3 10/5 12/4 25/1 - 2
M. VerstappenRed Bull
316 8/6 - 4/8 14 17 - 12/4 18/2 3 15/3 18/2 3 15/3 18/2 18/2 25/1 33 15/3 25/1 18/2 25/1 12/4 - 3
G. RussellMercedes
282 25/1 26 12/4 17 8 - 18/2 25/1 23 - 6/7 23 18/2 10/5 25/1 - 2 4/8 8/6 12/4 2/9 18/2 - 4
L. HamiltonFerrari
275 12/4 21 8/6 10 21 18/2 25/1 10/5 22 12/4 10/5 14 8/6 - 8/6 15/3 15 12/4 18/2 2/9 6/7 8/6 - 5
L. NorrisMcLaren
274 10/5 5 10/5 26 7 - 15/3 6/7 18 6/7 25/1 31 12/4 15/3 - 2/9 13 10/5 10/5 25/1 18/2 10/5 - 6
C. LeclercFerrari
256 15/3 19 15/3 10 16 - - 4/8 29 18/2 12/4 17 - 12/4 12/4 12/4 24 18/2 12/4 4/8 1/10 6/7 - 7
O. PiastriMcLaren
182 - 3 18/2 22 5 12/4 10/5 12/4 2 10/5 - 12 10/5 4/8 - 8/6 10 6/7 - 8/6 15/3 15/3 - 8
I. HadjarRed Bull
126 - 4 - - 10 15/3 8/6 8/6 10 8/6 8/6 - - - 15/3 10/5 1 8/6 2/9 15/3 - 4/8 - 9
L. LawsonRacing Bulls
91 - 8 2/9 - 6 10/5 4/8 2/9 9 - 4/8 6 - 8/6 - 6/7 10 2/9 6/7 6/7 - 2/9 - 10
P. GaslyAlpine
52 1/10 8 6/7 1 4 6/7 6/7 - 1 - - 2 6/7 - - - - 1/10 - - 10/5 - - 11
A. LindbladRacing Bulls
38 4/8 - - - 1 8/6 2/9 1/10 6 2/9 1/10 - 4/8 2/9 6/7 1/10 - - - - - - - 12
F. ColapintoAlpine
35 - 1 - 6 8 - 1/10 - 2 1/10 - - 2/9 6/7 - - - - - - 8/6 - - 13
O. BearmanHaas
23 6/7 11 - - 1 - - - - - - - - - 2/9 - 3 - - - - - - 14
G. BortoletoAudi
15 2/9 - - - - - - - 4 4/8 - - - - - - - - 4/8 - - 1/10 - 15
N. HülkenbergAudi
14 - - - - - - - - - - 2/9 4 - 1/10 - - 6 - - 1/10 - - - 16
C. Sainz JrWilliams
11 - 2 - 2 2 - - - - - - - - - 1/10 - - - - - 4/8 - - 17
E. OconHaas
7 - - 1/10 - - 2/9 - - - - - - - - 4/8 - - - - - - - - 18
F. AlonsoAston Martin
7 - - - - - 1/10 - - - - - 2 - - - 4/8 - - - - - - - 19
A. AlbonWilliams
5 - - - 1 - 4/8 - - - - - - - - - - - - - - - - - 20
Y. TsunodaRacing Bulls
1 - - - - - - - - - - - - 1/10 - - - - - - - - - - 21
R. HirakawaHaas
1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1/10 - - - - 22
L. StrollAston Martin
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 23
V. BottasCadillac
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 24
S. PérezCadillac
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 25
R. CâmaraHaas
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Campeonato de constructores
Pos. equipo Puntos 1 Mercedes 709 43 55 37 45 39 25 18 40 31 25 21 46 43 35 35 18 22 29 23 22 14 43 - 2 Ferrari 531 27 40 23 20 37 18 25 14 51 30 22 31 8 12 20 27 39 30 30 6 7 14 - 3 Red Bull 456 8 4 4 14 27 15 20 26 13 23 26 9 15 26 33 35 34 23 27 33 25 16 - 4 McLaren 456 10 8 28 48 12 12 25 18 20 16 25 43 22 19 - 10 23 16 10 33 33 25 - 5 Racing Bulls 116 4 8 2 - 7 18 6 3 15 2 5 - 5 2 6 7 10 2 6 6 - 2 - 6 Alpine 87 1 9 6 7 12 6 7 - 3 1 - 2 8 6 - - - 1 - - 18 - - 7 Haas 31 6 11 1 - 1 2 - - - - - - - - 6 - 3 - 1 - - - - 8 Audi 29 2 - - - - - - - 4 4 2 4 - 1 - - 6 - 4 1 - 1 - 9 Williams 16 - 2 - 3 2 4 - - - - - - - - 1 - - - - - 4 - - 10 Aston Martin 7 - - - - - 1 - - - - - 2 - - - 4 - - - - - - - 11 Cadillac - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Queremos tu opinión
¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?
Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.
- El equipo de Motorsport.com
Leer y enviar comentarios
También lee :
Comparte o guarda esta historia
Copiar enlace
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en WhatsApp
Compartir en LinkedIn
Compartir en Pinterest
Compartir en Viber
Artículo previo Mercedes necesitaba una "motosierra" para ayudar a Russell en Qatar, dice Toto Wolff
Comentarios destacados
¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?
Ver más y Comentar
Más de
Basile Davoine
Los resultados completos del Gran Premio de Las Vegas de F1 2026
Fórmula 1
Fórmula 1
Las Vegas GP
7 d
Los resultados completos del Gran Premio de Las Vegas de F1 2026
El personal de Viry-Châtillon acusa a Renault de traición tras la venta del histórico sitio
Fórmula 1
Fórmula 1 23 d
El personal de Viry-Châtillon acusa a Renault de traición tras la venta del histórico sitio
Todos los resultados del Gran Premio de México 2026 y las posiciones del campeonato de Fórmula 1
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de México
27 d
Todos los resultados del Gran Premio de México 2026 y las posiciones del campeonato de Fórmula 1
Últimas noticias
"Tengo que pagar muchas pizzas" – Cómo el jefe de McLaren perdió una apuesta ante el duelo Verstappen-Norris
Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Qatar
"Tengo que pagar muchas pizzas" – Cómo el jefe de McLaren perdió una apuesta ante el duelo Verstappen-Norris
Los resultados completos del Gran Premio de Qatar de F1 2026
Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Qatar
3 min
Los resultados completos del Gran Premio de Qatar de F1 2026
Mercedes necesitaba una "motosierra" para ayudar a Russell en Qatar, dice Toto Wolff
Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Qatar
13 min
Mercedes necesitaba una "motosierra" para ayudar a Russell en Qatar, dice Toto Wolff
Red Bull revela el alcance de los daños de Max Verstappen en el Gran Premio de Qatar de F1
Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Qatar
46 min
Red Bull revela el alcance de los daños de Max Verstappen en el Gran Premio de Qatar de F1
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Tienes 2 opciones:
- Suscríbete.
- Desactiva tu adblocker.
Suscríbase ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí
¿Ya has desactivado tu adblocker?
Recargar página
Gestionar alertas
Suscríbete