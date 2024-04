El australiano consiguió relanzar su carrera en la F1 con el equipo AlphaTauri la temporada pasada, después de su baja por fractura de mano, con una serie de buenos resultados tras ser llamado a mitad de temporada por el equipo italiano.

Hasta ahora ha sido incapaz de repetir esa forma en 2024 en el equipo ahora llamado RB, lo que ha resultado particularmente difícil ya que Yuki Tsunoda ha deslumbrado al otro lado del garaje.

RB ha completado la construcción de un nuevo chasis VCARB 01, que Ricciardo ha recibido para China.

Aunque no ha habido defectos aparentes con el chasis que utilizó en las cuatro primeras carreras, el piloto de Perth consideró que el nuevo chasis debería ofrecer al menos una recompensa psicológica después de admitir sus dificultades en la parte inicial de la temporada.

"Obviamente, he hablado mucho de ello, porque he tenido algunos problemas este año", explicó Ricciardo.

"Pero creo que también, para ser claros, siempre fue el plan introducir ese chasis aquí, pero yo sólo estaba levantando mi mano para que cuando esté listo, tomarlo".

"Yuki está contento con el suyo, así que ya está. Es una pequeña casilla que hay que marcar ahora para asegurarnos de que todos estamos bien y tranquilos".

Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

"No hemos encontrado nada malo en el que tenía. A veces es si estas cosas pueden ser visibles, puede que no. Tal vez es sólo para aclarar mi mente y tenerlo; independientemente de ello, incluso si tuviera mi viejo chasis, no cambia mi enfoque para el fin de semana".

"Sigo pensando que puedo hacer que ocurra algo. Pero es algo que ahora estoy seguro de que en el fondo ayudará de una forma u otra".

Ricciardo comparó su situación actual con la de su primera temporada con Renault en 2019, donde soportó dos carreras difíciles en Australia y Baréin, antes de que una carrera en China le diera sus primeros puntos de la temporada con un séptimo puesto.

Espera ahora que China pudiera volver a ser el pistoletazo de salida de su año, pero negó que hubiera ninguna corriente subterránea dentro del equipo de que pudiera estar bajo presión.

El piloto reserva Liam Lawson , que sustituyó a Ricciardo el año pasado cuando el australiano se lesionó, ha estado vinculado al asiento para 2025, y los rumores de los medios han sugerido que el neozelandés podría intervenir ya este año.

"No he tenido (que buscar garantías). Creo que como obviamente estoy cerca del equipo todos los días, lo oiría de ellos", dijo Ricciardo.

"No he tenido un gran comienzo de temporada, pero tampoco soy un novato que está tratando de establecerse en el deporte y demostrar algo. Tengo un historial y hay pruebas de que puedo hacerlo".

"Y el equipo lo cree y sabe que puedo, así que sólo se trata de intentar limpiarlo todo y asegurarnos de que podemos conseguirlo. No quiero que esto me lleve un año entero y no espero que así sea".

Laurent Mekies de Visa Cash App RB habla con Daniel Ricciardo, RB F1 Team Foto de: Red Bull Content Pool

"Pero no es como si estuviera tratando de mostrarles algo que no han visto todavía. Sólo estamos tratando de ponerme en un lugar donde siento que puedo rendir".

"Obviamente, quiero rendir no sólo por mí, sino también por ellos. Pero sí, no hay presión adicional de 'mierda, ¿voy a tener un asiento el próximo fin de semana?' No es nada de eso".