Ricciardo confiesa que para la F1 2025 es Red Bull o nada para él

Para Daniel Ricciardo es muy sencillo: o pilota en Fórmula 1 el año que viene al servicio de Red Bull, o dejará la categoría reina del automovilismo. Podría ser con Red Bull Racing, o con su hermano pequeño RB. En cualquier caso, el australiano no mira atrás, a pesar de las dudas sobre su futuro.

A la pregunta de si está centrado únicamente en la familia Red Bull, Ricciardo respondió en Zandvoort: "Sí, sólo eso. Es un enfoque integral. Pero creo que así es como saco lo mejor de mí mismo. Y si no es suficiente, c'est la vie. Lo hace más intenso, pero también más fácil. Así que este es el mejor enfoque en lo que a mí respecta. No es que sea testarudo, es que no quiero pilotar en otro sitio".

Ricciardo sigue luchando por tener un lugar junto a Max Verstappen en Red Bull Racing. Sin embargo, no se atreve a decir hasta qué punto puede aspirar seriamente a ello.

"Mi rendimiento ha mejorado en la última parte de la primera mitad de la temporada. Así que definitivamente las cosas están mejorando. Pero no puedo decir que haya demostrado lo suficiente. Si soy capaz de sacar esto adelante en las próximas carreras, entonces podré decir que esta es mi verdadera forma, y lo he demostrado a lo largo de varias carreras. Es subjetivo decir que es suficiente. No lo sé. Puede que sienta que he demostrado lo suficiente, puede que sí. Sin embargo, no voy a dar un puñetazo en la mesa y decir: 'Soy el mejor, haz algo al respecto'. Seguiré haciendo lo mío".

Una cosa ya parece segura: habrá algunos cambios en la alineación de pilotos de la familia Red Bull en 2025. De hecho, Helmut Marko ha confirmado que Liam Lawson se subirá a uno de los bólidos del gigante de las bebidas energéticas el año que viene. Como Yuki Tsunoda y Verstappen tienen su futuro asegurado, la segunda mitad de la temporada debería revelar quién debe marcharse: Sergio Pérez o Ricciardo después de todo.

La primera prueba será este fin de semana con el Gran Premio de Países Bajos, que para Ricciardo marcará el regreso al circuito donde se lesionó el año pasado tras un accidente en los entrenamientos libres del viernes.