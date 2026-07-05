George Russell admite que debe mejorar para ser campeón de F1 en 2026

George Russell se ha exigido a sí mismo mejorar sus actuaciones para convertirse en campeón del mundo de Fórmula 1 de 2026 tras el dominio inicial de Kimi Antonelli.

Russell era el favorito de la pretemporada debido a que se esperaba que Mercedes dominara el cambio de reglamento y, aunque así ha sido, su compañero de equipo Antonelli ha llevado la delantera.

El joven de 19 años ha ganado cinco de las nueve primeras carreras, frente a solo dos del británico, que sufrió una enorme mala suerte que dio a Antonelli una ventaja de 68 puntos tras la sexta ronda en Mónaco.

Russell parecía en buena posición para la pole en Shanghái hasta un problema mecánico en la Q3, estaba destinado a terminar por delante en Japón antes de un coche de seguridad inoportuno, y un fallo de motor también lo dejó fuera del liderato en Montreal.

Pero la mala suerte ha golpeado a Antonelli en las tres últimas rondas, ya que un problema en la unidad de potencia le costó el segundo puesto en Barcelona, antes de caer del podio a fuera de los puntos en Silverstone el domingo debido a un protector de rueda roto.

Así que la brecha entre los pilotos de Mercedes es ahora de 25 puntos después del problema de Antonelli y de que un coche de seguridad tardío tras el accidente de Max Verstappen le diera a Russell su primer podio en el Gran Premio de Gran Bretaña con el segundo puesto.

Sin embargo, el piloto de 28 años no se confía porque, a pesar de haber recortado 43 puntos, el líder del campeonato ha seguido siendo más rápido y habría vencido a Russell en España y Gran Bretaña si no hubieran surgido problemas.

"La sensación era buena, pero los tiempos por vuelta eran lentos", dijo Russell sobre su ritmo en Silverstone. "Hubo cosas fuera de mi control que contribuyeron mucho a eso y cosas bajo mi control.

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

"Todavía me cuesta entender este coche. Probablemente todavía me iría de este fin de semana, aunque extremadamente agradecido por subir al podio, menos satisfecho que probablemente en Canadá, cuando me quedé parado mientras lideraba.

"Si quiero luchar por el campeonato, las actuaciones tienen que ser mejores. Yo tengo que ser mejor. Tengo que trabajar mejor con mi equipo. Tenemos que maximizarlo todo.

"Ahora tenemos una lucha cerrada con Ferrari, así que no somos solo Kimi y yo. Lewis [Hamilton] sigue estando muy cerca; hay que mejorar."

La excusa de la mala suerte es algo que Russell usó al principio de la campaña, pero también había reconocido en Mónaco que Antonelli se había adaptado mucho mejor a los coches de 2026.

Así que, aunque "no está seguro" de si la suerte entre ambos se ha "equilibrado" ahora tras Silverstone, el siete veces ganador de grandes premios aún reconoce que el déficit que tiene en el campeonato es justo.

"Basándome en mis actuaciones y en las suyas a lo largo de estas nueve carreras, creo que una brecha de 25 puntos a su favor probablemente sea correcta", añadió Russell.

"Ha hecho un mejor trabajo que yo este año hasta este punto, así que merece estar por delante de mí.

"Si deberían ser 25 puntos, si deberían ser 10 puntos, si deberían ser 35 puntos, es debatible. "Pero en ese rango, creo que estar entre 10 y 30 puntos por detrás probablemente sea más o menos justo."

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