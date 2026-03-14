Russell tras el duelo con Hamilton: "Me sorprendió en los primeros compases"

George Russell ha ganado en Shanghái la primera carrera sprint con los monoplazas de Fórmula 1 de nueva generación, pero al piloto de Mercedes no le regalaron esa victoria. En la fase inicial se produjo una dura batalla con Lewis Hamilton, quien, tras una gran salida, le presionó de inmediato e incluso le adelantó.

Según Russell, el ataque de su antiguo compañero de equipo fue algo inesperado. "Lewis lo hizo realmente genial en la fase inicial", comentó el piloto de Mercedes tras la carrera. "Vi su maniobra sobre Lando en las curvas uno y dos por los retrovisores. Después hubo mucho viento en contra en las curvas siete y ocho y él se aprovechó de ello, por lo que, en realidad, me sorprendió un poco".

Según Russell, las primeras vueltas se centraron principalmente en la gestión estratégica de la energía. Con la nueva generación de monoplazas de F1, en su opinión hay más oportunidades para atacarse mutuamente, pero al mismo tiempo se ha vuelto más difícil abrir una brecha. "Creo que teníamos estrategias de despliegue diferentes. Yo era más rápido en la larga recta al final del circuito, mientras que él era más rápido de camino a la curva uno. Por eso era difícil alejarme de verdad".

Además, la larga primera curva de Shanghái también jugó un papel importante. Esta ejerce mucha presión sobre el neumático delantero izquierdo, por lo que los pilotos deben tener cuidado con la intensidad con la que atacan. "Esa primera curva es tan larga que, si la atacas con demasiada fuerza una sola vez, puedes destrozar ese neumático al instante", dijo Russell. "Así que estás constantemente lidiando con todos esos factores a la vez. Pero disfruté mucho de la carrera".

Hamilton confirmó después de la carrera que en la fase inicial lo intentó todo para presionar a Russell, a pesar de que Ferrari había previsto de antemano una velocidad de carrera inferior a la de Mercedes. "Empezamos la carrera sabiendo que ellos tenían una ventaja considerable en cuanto a velocidad pura", afirmó Hamilton. "Así que sabía que en algún momento me adelantaría. Simplemente intenté mantenerlo detrás de mí el mayor tiempo posible". Sin embargo, ese enfoque también tuvo consecuencias para sus neumáticos. "Tuve que apretar mucho y, por eso, mi neumático delantero izquierdo se estropeó", dijo el siete veces campeón del mundo.

No fue un «paseo por el parque» para Mercedes

Russell logró hacerse definitivamente con el liderato en la quinta vuelta y ganar la carrera sprint, aunque la diferencia con Charles Leclerc, en el otro Ferrari, fue de solo siete décimas en la meta. Según el piloto de Mercedes, eso demuestra que la lucha con Ferrari este fin de semana aún está lejos de decidirse.

"Sinceramente, nos ha sorprendido un poco nuestra velocidad en la clasificación, y quizá también la falta de ritmo por su parte en comparación con lo que esperábamos", afirmó Russell. "Pero en cuanto a velocidad en carrera, parece que estamos muy igualados. Y eso ya lo vimos la semana pasada. Ya dije en Melbourne: si ellos hubieran tenido la misma estrategia que nosotros, no sé si habríamos ganado esa carrera. Y hoy hemos vuelto a ver una auténtica lucha entre nosotros".

"Tuve que apretar mucho en las últimas tres vueltas y Charles acabó finalmente a solo siete décimas de mí. Con una vuelta más, probablemente habría sido una lucha. Así que tenemos que seguir trabajando duro, porque desde luego no va a ser un paseo".