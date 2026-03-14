FIA explica la sanción a Checo Pérez en la carrera sprint de China; esto sucedió

Sergio Pérez finalizó la carrera sprint del Gran Premio de China en la posición 19, con un Cadillac aún fuera de ritmo y que, además, se estaba despedazando al final de la carrera, un resultado en donde el mexicano además arrastró una sanción de cinco segundos.

Checo Pérez fue el único de los dos Cadillac en finalizar la carrera sprint luego de que el finlandés Valtteri Bottas tuvo que abandonar por problemas de potencia en la unidad Ferrari que propulsa a los dos coches de la firma americana.

Pérez recibió en la parte final de la carrera una sanción de cinco segundos que, realmente, no alteró en nada su resultado, esto por no respetar el procedimiento de seguridad detrás del coche de seguridad desplegado por la detención del Audi de Nico Hulkenberg en la curva 1.

Por qué sancionaron a Sergio Pérez en la sprint de China

Los comisarios de la FIA emitieron un comunicado señalando que Sergio Pérez incumplió el artículo B5.13.2b del reglamento de F1 de la FIA y, con ello, debía pagar una sanción de cinco segundos en su tiempo final.

El documento decía lo siguiente:

“Los comisarios revisaron los datos de cronometraje, los cuales mostraron que el coche 11 no logró mantenerse por encima del tiempo mínimo en 2 mini sectores durante el despliegue del Safety Car (SC). Por lo tanto, los comisarios determinaron que el piloto del coche 11 incumplió el Artículo B5.13.2.b del Reglamento de F1 de la FIA de 2026.

“En consecuencia, los comisarios impusieron una penalización de 5 segundos al coche 11”, expresaron los comisarios.