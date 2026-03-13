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Fórmula 1 GP de China

David Coulthard envía un mensaje claro a los críticos de la F1 2026

David Coulthard ha instado a los aficionados de la Fórmula 1 a tener paciencia con las nuevas regulaciones de 2026, insistiendo en que los mejores pilotos se adaptarán y que las opiniones podrían cambiar en los próximos meses.

Lydia Mee
Publicado:
David Coulthard, Red Bull Racing

El ex piloto de Fórmula 1 David Coulthard ha pedido a los aficionados que le den tiempo a las nuevas normas antes de formarse una opinión definitiva sobre ellas.

La temporada 2026 dio la bienvenida a una nueva ola de regulaciones en el campeonato y, hasta ahora, los cambios han recibido reacciones mixtas por parte de pilotos y aficionados.

Mientras algunos han criticado los adelantamientos "artificiales", el super clipping y la cantidad de gestión de energía que los pilotos deben realizar, otros disfrutaron de las emocionantes vueltas iniciales del Gran Premio de Australia que abrió la temporada, el cual incluyó una tensa batalla entre George Russell y Charles Leclerc por el liderato.

La carrera en Melbourne tuvo 120 adelantamientos, en comparación con los 45 de la carrera de 2025.

"Estaba en la fila de pasaportes saliendo de Australia con un tipo incluso mayor que yo que decía: 'He terminado con la Fórmula 1. Voy a seis grandes premios al año. Tengo todos los coches de Ferrari. Tengo un RB1'', que es un auto de cinco millones de libras que está por recibir", dijo Coulthard durante el podcast Up To Speed.

"Así que este es un cliente de alto nivel y está diciendo: 'No quiero ver gestores, quiero ver pilotos'. Y yo digo: 'OK, te escucho, pero demosle algo de tiempo'.

George Russell, Mercedes, Isack Hadjar, Red Bull Racing

George Russell, Mercedes, Isack Hadjar, Red Bull Racing

Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

"Si me siento y lo miro desde mi punto de vista, realmente disfruté las vueltas iniciales del gran premio. Se adelantaban, luego se volvían a adelantar. Los pilotos estaban descubriendo cómo utilizar las herramientas a su disposición. ¿Y acaso eso no ha sido siempre así?

"Cuando Cosworth llegó con el DFV, reescribió las reglas de la Fórmula 1. Cualquiera que no tuviera un motor como ese estaba fuera de juego. Así que creo que necesitamos darle tiempo.

"Los mejores pilotos siempre podrán utilizar las herramientas. Creo que hay algunas tácticas interesantes. Mercedes probablemente les dio la información bastante tarde a sus clientes. ¿Por qué no? No están en el negocio de que McLaren gane, ni de que lo hagan sus otros clientes. Así que, como sabemos en la Fórmula 1, las cosas cambian rápido. Tengamos esta conversación otra vez dentro de seis meses".

Fotos del Gran Premio de China - Viernes

George Russell, Mercedes

El viernes del GP de China de 2026: Práctica y Qualy Sprint
Lewis Hamilton, Ferrari

El viernes del GP de China de 2026: Práctica y Qualy Sprint
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

El viernes del GP de China de 2026: Práctica y Qualy Sprint
Los comisarios barren la pista.

El viernes del GP de China de 2026: Práctica y Qualy Sprint
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

El viernes del GP de China de 2026: Práctica y Qualy Sprint
Alexander Albon, Williams

El viernes del GP de China de 2026: Práctica y Qualy Sprint
Liam Lawson, Toros de Carreras

El viernes del GP de China de 2026: Práctica y Qualy Sprint
Nico Hulkenberg, equipo Audi F1

El viernes del GP de China de 2026: Práctica y Qualy Sprint
Oliver Bearman, equipo Haas F1

El viernes del GP de China de 2026: Práctica y Qualy Sprint
Esteban Ocon, Haas F1 Team

El viernes del GP de China de 2026: Práctica y Qualy Sprint
Isack Hadjar, Red Bull Racing

El viernes del GP de China de 2026: Práctica y Qualy Sprint
Isack Hadjar, Red Bull Racing

El viernes del GP de China de 2026: Práctica y Qualy Sprint
Lewis Hamilton, Ferrari

El viernes del GP de China de 2026: Práctica y Qualy Sprint
Lewis Hamilton, Ferrari

El viernes del GP de China de 2026: Práctica y Qualy Sprint
Franco Colapinto, Alpine

El viernes del GP de China de 2026: Práctica y Qualy Sprint
Charles Leclerc, Ferrari

El viernes del GP de China de 2026: Práctica y Qualy Sprint
Alexander Albon, Williams

El viernes del GP de China de 2026: Práctica y Qualy Sprint
Oliver Bearman, equipo Haas F1

El viernes del GP de China de 2026: Práctica y Qualy Sprint
Lando Norris, McLaren

El viernes del GP de China de 2026: Práctica y Qualy Sprint
Franco Colapinto, Alpine

El viernes del GP de China de 2026: Práctica y Qualy Sprint
Lewis Hamilton, Ferrari

El viernes del GP de China de 2026: Práctica y Qualy Sprint
Oscar Piastri, McLaren

El viernes del GP de China de 2026: Práctica y Qualy Sprint
Oliver Bearman, equipo Haas F1

El viernes del GP de China de 2026: Práctica y Qualy Sprint
Charles Leclerc, Ferrari

El viernes del GP de China de 2026: Práctica y Qualy Sprint
Arvid Lindblad, Racing Bulls

El viernes del GP de China de 2026: Práctica y Qualy Sprint
Arvid Lindblad, Racing Bulls

El viernes del GP de China de 2026: Práctica y Qualy Sprint
Esteban Ocon, Haas F1 Team

El viernes del GP de China de 2026: Práctica y Qualy Sprint
Liam Lawson, Toros de Carreras

El viernes del GP de China de 2026: Práctica y Qualy Sprint
Max Verstappen, Red Bull Racing

El viernes del GP de China de 2026: Práctica y Qualy Sprint
Alexander Albon, Williams

El viernes del GP de China de 2026: Práctica y Qualy Sprint
Gabriel Bortoleto, equipo Audi F1

El viernes del GP de China de 2026: Práctica y Qualy Sprint
Alexander Albon, Williams

El viernes del GP de China de 2026: Práctica y Qualy Sprint
Esteban Ocon, Haas F1 Team

El viernes del GP de China de 2026: Práctica y Qualy Sprint
Liam Lawson, Toros de Carreras

El viernes del GP de China de 2026: Práctica y Qualy Sprint
Esteban Ocon, Haas F1 Team

El viernes del GP de China de 2026: Práctica y Qualy Sprint
Lewis Hamilton, Ferrari

El viernes del GP de China de 2026: Práctica y Qualy Sprint
Oscar Piastri, McLaren

El viernes del GP de China de 2026: Práctica y Qualy Sprint
Esteban Ocon, Haas F1 Team

El viernes del GP de China de 2026: Práctica y Qualy Sprint
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

El viernes del GP de China de 2026: Práctica y Qualy Sprint
George Russell, Mercedes, Lando Norris, McLaren

El viernes del GP de China de 2026: Práctica y Qualy Sprint
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

El viernes del GP de China de 2026: Práctica y Qualy Sprint
George Russell, Mercedes

El viernes del GP de China de 2026: Práctica y Qualy Sprint
Lance Stroll, Aston Martin Racing

El viernes del GP de China de 2026: Práctica y Qualy Sprint
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

El viernes del GP de China de 2026: Práctica y Qualy Sprint
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

El viernes del GP de China de 2026: Práctica y Qualy Sprint
Alexander Albon, Williams

El viernes del GP de China de 2026: Práctica y Qualy Sprint
Franco Colapinto, Alpine

El viernes del GP de China de 2026: Práctica y Qualy Sprint
Sergio Pérez, Cadillac Racing

El viernes del GP de China de 2026: Práctica y Qualy Sprint
Esteban Ocon, Haas F1 Team

El viernes del GP de China de 2026: Práctica y Qualy Sprint
Nico Hulkenberg, equipo Audi F1

El viernes del GP de China de 2026: Práctica y Qualy Sprint
Valtteri Bottas, Cadillac Racing

El viernes del GP de China de 2026: Práctica y Qualy Sprint
Lance Stroll, Aston Martin Racing

El viernes del GP de China de 2026: Práctica y Qualy Sprint
George Russell, Mercedes

El viernes del GP de China de 2026: Práctica y Qualy Sprint
Max Verstappen, Red Bull Racing

El viernes del GP de China de 2026: Práctica y Qualy Sprint
Lando Norris, McLaren

El viernes del GP de China de 2026: Práctica y Qualy Sprint
George Russell, Mercedes

El viernes del GP de China de 2026: Práctica y Qualy Sprint
Oscar Piastri, McLaren

El viernes del GP de China de 2026: Práctica y Qualy Sprint
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

El viernes del GP de China de 2026: Práctica y Qualy Sprint
Oscar Piastri, McLaren

El viernes del GP de China de 2026: Práctica y Qualy Sprint
Nico Hulkenberg, Audi F1 Team, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

El viernes del GP de China de 2026: Práctica y Qualy Sprint
Lando Norris, McLaren

El viernes del GP de China de 2026: Práctica y Qualy Sprint
Nico Hulkenberg, equipo Audi F1

El viernes del GP de China de 2026: Práctica y Qualy Sprint
Gabriel Bortoleto, equipo Audi F1

El viernes del GP de China de 2026: Práctica y Qualy Sprint
Liam Lawson, Toros de Carreras

El viernes del GP de China de 2026: Práctica y Qualy Sprint
Lewis Hamilton, Ferrari

El viernes del GP de China de 2026: Práctica y Qualy Sprint
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

El viernes del GP de China de 2026: Práctica y Qualy Sprint
George Russell, Mercedes

El viernes del GP de China de 2026: Práctica y Qualy Sprint
Esteban Ocon, Haas F1 Team

El viernes del GP de China de 2026: Práctica y Qualy Sprint
George Russell, Mercedes

El viernes del GP de China de 2026: Práctica y Qualy Sprint
Isack Hadjar, Red Bull Racing

El viernes del GP de China de 2026: Práctica y Qualy Sprint
Lewis Hamilton, Ferrari

El viernes del GP de China de 2026: Práctica y Qualy Sprint
Max Verstappen, Red Bull Racing

El viernes del GP de China de 2026: Práctica y Qualy Sprint
Lewis Hamilton, Ferrari

El viernes del GP de China de 2026: Práctica y Qualy Sprint
Max Verstappen, Red Bull Racing

El viernes del GP de China de 2026: Práctica y Qualy Sprint
Charles Leclerc, Ferrari

El viernes del GP de China de 2026: Práctica y Qualy Sprint
George Russell, Mercedes

El viernes del GP de China de 2026: Práctica y Qualy Sprint
Esteban Ocon, Haas F1 Team

El viernes del GP de China de 2026: Práctica y Qualy Sprint
Lewis Hamilton, Ferrari

El viernes del GP de China de 2026: Práctica y Qualy Sprint
George Russell, Mercedes

El viernes del GP de China de 2026: Práctica y Qualy Sprint
George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

El viernes del GP de China de 2026: Práctica y Qualy Sprint
George Russell, Mercedes

El viernes del GP de China de 2026: Práctica y Qualy Sprint
George Russell, Mercedes

El viernes del GP de China de 2026: Práctica y Qualy Sprint
Max Verstappen, Red Bull Racing

El viernes del GP de China de 2026: Práctica y Qualy Sprint
Lando Norris, McLaren

El viernes del GP de China de 2026: Práctica y Qualy Sprint
George Russell, Mercedes

El viernes del GP de China de 2026: Práctica y Qualy Sprint
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

El viernes del GP de China de 2026: Práctica y Qualy Sprint
Lando Norris, McLaren

El viernes del GP de China de 2026: Práctica y Qualy Sprint
Lando Norris, McLaren

El viernes del GP de China de 2026: Práctica y Qualy Sprint
Charles Leclerc, Ferrari

El viernes del GP de China de 2026: Práctica y Qualy Sprint
Pierre Gasly, Alpine

El viernes del GP de China de 2026: Práctica y Qualy Sprint
George Russell, Mercedes

El viernes del GP de China de 2026: Práctica y Qualy Sprint
Lewis Hamilton, Ferrari

El viernes del GP de China de 2026: Práctica y Qualy Sprint
Max Verstappen, Red Bull Racing

El viernes del GP de China de 2026: Práctica y Qualy Sprint
Liam Lawson, Toros de Carreras

El viernes del GP de China de 2026: Práctica y Qualy Sprint
Franco Colapinto, Alpine

El viernes del GP de China de 2026: Práctica y Qualy Sprint
Oscar Piastri, McLaren

El viernes del GP de China de 2026: Práctica y Qualy Sprint
Esteban Ocon, Haas F1 Team

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Esteban Ocon, Haas F1 Team

El viernes del GP de China de 2026: Práctica y Qualy Sprint
Oliver Bearman, equipo Haas F1

El viernes del GP de China de 2026: Práctica y Qualy Sprint
Lando Norris, McLaren

El viernes del GP de China de 2026: Práctica y Qualy Sprint
Lando Norris, McLaren

El viernes del GP de China de 2026: Práctica y Qualy Sprint
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

El viernes del GP de China de 2026: Práctica y Qualy Sprint
George Russell, Mercedes

El viernes del GP de China de 2026: Práctica y Qualy Sprint
Max Verstappen, Red Bull Racing

El viernes del GP de China de 2026: Práctica y Qualy Sprint
Esteban Ocon, Haas F1 Team

El viernes del GP de China de 2026: Práctica y Qualy Sprint
Lewis Hamilton, Ferrari

El viernes del GP de China de 2026: Práctica y Qualy Sprint
Lewis Hamilton, Ferrari

El viernes del GP de China de 2026: Práctica y Qualy Sprint
Lewis Hamilton, Ferrari

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Lewis Hamilton, Ferrari

El viernes del GP de China de 2026: Práctica y Qualy Sprint
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