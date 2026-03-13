El campeón de Fórmula 1 de 1997, Jacques Villeneuve, compartió su veredicto sobre las nuevas regulaciones de la categoría antes del Gran Premio de China.

La temporada 2026 introdujo una nueva ola de regulaciones en la F1, que incluyen cambios importantes, como una unidad de potencia con una división casi 50:50 entre motor de combustión interna y energía eléctrica, aerodinámica activa, modo de adelantamiento y coches más pequeños y ligeros.

Las regulaciones recibieron una respuesta mixta por parte de los fanáticos y pilotos tras el Gran Premio de Australia, que abrió la temporada. Aunque todavía es temprano en el año, Villeneuve dio su primer veredicto sobre los cambios.

"Depende de si le preguntas al piloto o al aficionado que quiere ver un buen espectáculo", dijo el canadiense a Sky Sports F1 en Shanghái.

"Al final, tuvimos una buena carrera en Melbourne y eso es lo que queremos ver, donde el mejor piloto aún encuentra la manera de ser mejor con este reglamento.

"Lo que vimos es que no dependía necesariamente de la conducción, sino de cómo estaban usando esa energía, y fue una pelea muy buena entre Leclerc y Russell. Un nuevo conjunto de habilidades y fue emocionante de ver".

Mercedes ha salido hasta ahora como el equipo más destacado. La escudería de Brackley convirtió con éxito un 1-2 en la clasificación del Gran Premio de Australia en un 1-2 en la meta, con George Russell logrando la primera victoria del año, a pesar de una batalla inicial con Charles Leclerc, de Ferrari.

George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Photo by: Joe Portlock / Getty Images

La buena forma de Mercedes se ha mantenido durante el fin de semana del Gran Premio de China, con Russell logrando la pole position para la carrera sprint y su compañero de equipo, Kimi Antonelli, comenzando a su lado en segunda posición. Lando Norris, de McLaren, Lewis Hamilton, de Ferrari, y Oscar Piastri, compañero de Norris, completan el top cinco.

"El coche se ha sentido increíble", dijo Russell. "Sabíamos después de Melbourne que teníamos un coche realmente bueno, el motor está rindiendo muy bien, y hoy fue un verdadero placer de manejar.

"Estoy intrigado por ver cuáles son los tiempos por vuelta comparados con el año pasado, porque se sintió muy rápido, realmente genial y muy diferente a Melbourne".

Fotos del Gran Premio de China – Viernes