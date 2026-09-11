Russell lidera la FP1 en el GP de España en Madrid; Colapinto es 13° y Checo Pérez, 21°

El Gran Premio de España de F1 se puso en marcha para estrenar el trazado de Madring y George Russell marcó el camino en la FP1 con una vuelta de 1m34s077, casi tres décimas por delante de su compañero, Kimi Antonelli, en un 1-2 para Mercedes.

Ferrari dominó la sesión con sus dos pilotos hasta que llegó el momento de montar los neumáticos blandos, pero ni Charles Leclerc ni Lewis Hamilton pudieron replicar lo hecho previamente y debieron conformarse con la tercera y cuarta posición.

Max Verstappen, con Red Bull, finalizó en la quinta posición, a seis décimas de la cima, delante de Lando Norris, de McLaren.

Las diez primeras posiciones las completaron Arvid Lindblad (Racing Bulls), Oscar Piastri (McLaren), Nico Hulkenberg (Audi) y Liam Lawson (Red Bull).

Franco Colapinto finalizó en la 13° posición con una mejor vuelta personal de 1m35s933, delante de Pierre Gasly en el duelo interno de Alpine, mientras que Sergio Pérez terminó 21° con 1m38s150, seguido de Valtteri Bottas en el Cadillac restante.

Pese a los temores iniciales, la primera práctica en el Madring tuvo lugar sin incidentes en la pista.

Así se desarrolló la FP1 del Gran Premio de España:

Los pilotos rápidamente se alinearon en el pitlane para salir a la pista apenas el semáforo se puso en verde para la primera práctica del Gran Premio de España en Madrid, que comenzó con 26 grados de temperatura ambiente y 48 sobre el asfalto.

Esteban Ocon marcó el primer tiempo de la sesión con 1m44s336, pero cumplidos los primeros diez minutos la referencia ya era de 1m36s066 por cortesía de Lewis Hamilton, en un inicio donde los neumáticos medios —los C3 de Pirelli este fin de semana— eran los elegidos por todos, excepto Gabriel Bortoleto.

Checo Pérez tuvo que regresar a los pits para un cambio de volante tras su salida inicial y luego giraba en 1m42s645 para mejorar a 1m40s855, lo que lo dejaba delante de su compañero, Valtteri Bottas.

Franco Colapinto completó una vuelta de instalación y regresó a los boxes, al igual que su compañero, Pierre Gasly, y los pilotos de Alpine recién volvieron a la pista pasados los primeros 15 minutos. El argentino se puso en marcha con 1m41s965 antes de bajar ese tiempo a 1m40s214, 1m40s107 y 1m38s620, con lo que ascendía a la 15° posición en ese momento.

Franco Colapinto, Alpine, durante la FP1 en Madrid.

Ferrari marcó el camino en la primera parte, ya que Leclerc giraba en 1m34s683, una décima por delante de Hamilton, aunque el siete veces campeón lo relegaría luego por 63 milésimas con 1m34s620. Antonelli se quedaba a medio segundo en la tercera posición y Verstappen era cuarto, a más de un segundo de la cima.

Al cumplirse la primera media hora de la práctica, Mercedes fue el primero de los equipos de punta en montar los neumáticos blandos —los C4 de Pirelli—, pero Antonelli se mantenía tercero, ya que solo mejoraba a 1m34s856, mientras Russell quedaba sexto. En su siguiente intento, el italiano igualó la marca de Leclerc y Russell también se acercó con 1m34s729.

Russell tomó el primer puesto al entrar en los 20 minutos finales con una vuelta de 1m34s145 y luego 1m34s077 tras montar un segundo juego de blandos nuevos.

Hamilton y Leclerc no pudieron aprovechar sus primeras salidas con el caucho blando: el británico tuvo que abortar su intento inicial y luego no mejoró su marca lograda con los medios en su siguiente vuelta. El monegasco, en tanto, se fue hacia la escapatoria en la curva 17 y tampoco pudo mejorar después.

Por su parte, Checo Pérez logró una vuelta de 1m38s565 con los neumáticos blandos para colocarse 21°, solo por delante de Bottas, ya que los Cadillac cerraban el clasificador, mientras Colapinto giraba en 1m36s398 después de que Alpine fuera el último equipo en montar los blandos. Eso dejaba al argentino 14°, justo detrás de Gasly.

Sergio Pérez, Cadillac, en la FP1 del Gran Premio de España. Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Antonelli llevó su Mercedes hasta la segunda posición con una vuelta de 1m34s363 al entrar en los últimos diez minutos, para quedar a 0s286 de lo realizado por su compañero de equipo.

Colapinto mejoró su marca a 1m35s933 a cinco minutos de la bandera a cuadros para colocarse 13°, delante de Gasly. El francés tuvo otro intento en el final y avanzó al 12° lugar, pero ese tiempo le fue eliminado por exceder los límites de la pista y terminó 14°.

Leclerc desplazó a Hamilton de la tercera posición tras un intento más con los blandos de 1m34s536 sobre la bandera a cuadros, lo que lo dejó a 0s459 de lo hecho por Russell.

Detrás de los Mercedes y los Ferrari se ubicó Max Verstappen en la quinta posición, seguido de Norris, Lindblad, Piastri, Hulkenberg y Lawson para completar el top 10.