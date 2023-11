Sainz acusa que hay pilotos afectan deliberadamente con aire sucio

Carlos Sainz hizo este comentario después de que se quedara eliminado en la 16ª posición de la parrilla de salida del GP de Abu Dhabi tras encontrar tráfico en su última tanda de la Q1.

El fin de semana del español ya se había complicado con un aparatoso accidente en la FP1 después de tocar fondo en un bache de la curva 3.

Mientras tanto, su compañero de equipo Charles Leclerc mantuvo las esperanzas de Ferrari de superar a Mercedes en el campeonato de constructores al clasificarse segundo.

"Está claro que el ritmo durante todo el fin de semana no ha sido el mejor", dijo Sainz. "Y necesitábamos una Q1 y Q2 perfectas, teniendo en cuenta lo apretado que está el grupo. Y sí, hemos tenido una Q1 muy floja.

"Salimos muy tarde en la última tanda, tuvimos un problema en el alerón delantero que nos envió al último coche, y una vez que abrí mi última vuelta, me encontré con un montón de tráfico en el sector uno y dos, y perdí un par de décimas que probablemente me costaron el puesto en la Q2".

Abundando en el tema del tráfico, Sainz sugirió que los pilotos intentan deliberadamente complicar la vida a sus rivales.

"Es complicado", dijo. "Había coches ahí fuera hoy... Entre nosotros los pilotos, lo sabemos, sabemos que si haces una curva dos segundos por delante de otro coche, uno o dos segundos por delante, le vas a hacer perder una décima o dos en esa curva.

"Y veo a la gente como los fines de semana se han combinado relajándose un poco en eso. Y cuando está apretado en Q1 y Q2, veo a la gente dando un poco de aire sucio a propósito en algunas curvas para tal vez hacer que los demás pierdan algo de tiempo en las curvas, lo que no consideramos obstaculizar, porque no es como si necesitaras levantar.

"Pero sabes que le estás dando aire sucio y le estás haciendo una mala pasada en esa curva. Así que al salir último, hice básicamente todo el sector uno y dos muy cerca de los coches de delante y, y me encontré perdiendo décimas y décimas por curva."

Y añadió: "Creo que todo el mundo lo hace. Es sólo que si te pones en una mala posición en pista, vas a sufrir más por ello".

Sainz dijo que no tuvo ningún problema en la calificación con el bache de la curva 3, que fue objeto de algunos trabajos durante la noche para hacerlo menos severo.

"Sí, me sentí mejor, mucho mejor", dijo. "Hoy casi no había baches. Ni siquiera ha sido una curva todos estos años, la curva 3, pero por alguna razón ayer, toqué fondo, y el coche me dio un chasquido enorme.

"Así que no me hizo perder confianza ni nada. Porque ni siquiera es una curva clave en la clasificación. Así que sí, nada de qué preocuparse en ese aspecto".

Sainz tampoco culpó a perderse la mayor parte de la FP2 por su forma del sábado.

"Sinceramente, no estaba preocupado por eso", dijo. "No es que nadie rodara mucho ayer.

"Es sólo que, por alguna razón, este fin de semana, sobre todo con el neumático blando, ha sido difícil encadenar vueltas. Y necesitamos vueltas perfectas en la Q1 y la Q2, como he dicho, y está claro que no las conseguimos".

Sainz es optimista sobre las perspectivas para la carrera, ya que considera que el blando ha sido el neumático más débil para él.

"Espero que mejore", dijo. "Siento que por alguna razón este fin de semana he tenido problemas con el neumático blando, pero las tandas largas no han sido tan malas.

"Así que sólo sabemos lo que tenemos que hacer mañana, que es una buena recuperación, y ver si podemos volver a los puntos y sumar puntos".